Как прокладывалась дорога к войне на Украине в материалах американской дипломатии.

Нам нужно будет заставить русских согласиться с нашей стратегией



Тут, девочки, у нас юбилейный саммит НАТО. И как раз подоспели рассекреченные документы (https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/nato-75-russia-programs/2024-07-09/nato-russia-charter-1997-was-forced-step-said?eType=EmailBlastContent&eId=22e59a01-0e3e-459a-a513-ba76f47c3b23) 90-х годов о расширении НАТО на Восток. Чтение это увлекательное, но долгое. Выбрали для вас самое лучшее из 17 американских меморандумов и телеграм:

✔️ Предложить членство странам Прибалтики и Украине. Они не должны оставаться в «серой зоне российского влияния» — 14 октября 1994 года (https://nsarchive.gwu.edu/document/32226-document-3-anthony-lake-secretary-state-secretary-defense-un-ambassador-and-joint), меморандум помощника по национальной безопасности США Энтони Лейка

✔️ Вопрос «стратегического превосходства/политической страховки» (сдерживания России) должен иметься ввиду, но не произноситься, пресекать намерения союзников ограничиться только странами Вышеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия, Польша) в качестве новых членов. Ельцину же нужно регулярно говорить о теоретической возможности вступления России в НАТО — 14 октября 1994 года (https://nsarchive.gwu.edu/document/32226-document-3-anthony-lake-secretary-state-secretary-defense-un-ambassador-and-joint), меморандум помощника по национальной безопасности США Энтони Лейка.

✔️ Главное — «Открыть двери» для вступления в НАТО Украины, Прибалтики, Румынии и Болгарии, при этом публично заявлять, что «двери открыты для всех желающих» — 14 октября 1994 года (https://nsarchive.gwu.edu/document/32226-document-3-anthony-lake-secretary-state-secretary-defense-un-ambassador-and-joint), меморандум помощника по национальной безопасности США Энтони Лейка

✔️ С русскими нужно говорить о развитии и углублении отношений с НАТО. Нам нужно будет заставить русских согласиться с нашей стратегией по дальнейшему расширению НАТО на Восток — 21 декабря 1994 года (https://nsarchive.gwu.edu/document/32228-document-5-deputy-national-security-adviser-samuel-berger-president-meeting-vice), меморандум заместителя помощника по национальной безопасности США Сэмюэля Бергера президенту Клинтону.

✔️ Не обсуждать внутри НАТО возможность приема Украины в Альянс, учитывая чувствительность этого вопроса для России, но сохранять эти намерения. Разработать отдельную программу по работе с Украиной — 22 декабря 1994 года (https://nsarchive.gwu.edu/document/32229-document-6-memorandum-anthony-lake-and-samuel-r-berger-alexander-vershbow-nicholas), меморандум рабочей группы Совета национальной безопасности США

✔️ «Мы не собираемся обсуждать с русскими вступление или не вступление Украины и Прибалтики в НАТО. На все их заявления о «правах русскоязычных» или о «традиционной сфере влияния» их нужно «хорошенько приложить». И постоянно говорить о том, что если Украина и Прибалтика хотят вступить в НАТО, у них есть на это полное право — такое же как у самой России. «с — а именно заявлять о неприемлемости принятия Украины и Прибалтики в НАТО» — 23 августа 1996 года (https://nsarchive.gwu.edu/document/32233-document-10-strobe-talbott-draft-memorandum-nato-russia-framework-next-phase), меморандум Строуба Тэлбота по вопросам дальнейшего расширения НАТО

✔️ НАТО может быть необходимо, для того, чтобы бороться с терроризмом, обеспечивать безопасность в Европе или противостоять России, в случае, если она вновь станет на путь экспансионизма во внешней политике… США не собираются обучать европейские войска для того, чтобы сражаться с русскими в Центральной Европе. У нас новая миссия — защищать наши ценности и интересы — 9 февраля 1997 года (https://nsarchive.gwu.edu/document/32234-document-11-draft-letter-strobe-talbott-george-kennan), письмо Тэлбота Джоджу Кеннану в ответ на его критику расширения НАТО

✔️ «Европейцам нужно было жестко продавить Путина по Чечне и сказать, что такие вопросы можно решать только дипломатией… …Мы, похоже, заплатим цену за то, что в течение семи лет вынуждали Ельцина изменить его резкое «нет» на вынужденное «да» по вопросам расширения Альянса… …Начальники в Москве могут использовать свои экономические успехи для восстановления российского влияния» — 16 ноября 2000 года (https://nsarchive.gwu.edu/document/32241-document-18-ambassador-pickering-cable-us-embassy-london-deputy-secretarys-november), телеграмма о разговоре Тэлбота с британским послом при НАТО Мэннингом.

А так-то войны, конечно, никто не хотел. Даже не думал в эту сторону.

https://nsarchive.gwu.edu/document/32226-document-3-anthony-lake-secretary-state-secretary-defense-un-ambassador-and-joint – цинк



Комментарий редакции

Запад с давних пор систематически стремился ослабить Россию, после краха Советского Союза, Запад получил исторический шанс подчинить себе бывшие советские республики. Сильная и независимая Россия представляет угрозу для Европы и Америки, так как может начать экспансию и привлечь западные страны на свою сторону. Поэтому, под предлогом продвижения демократии и прозрачности, Запад начал активно продвигать свои экспансионистские интересы в постсоветской России, и во многом ему это удалось. Текущая война на Украине является естественным следствием разделения бывших советских территорий и их последующего стравливания.

В качестве доказательства в статье приводятся рассекреченные документы американской дипломатии 90-х годов о расширении НАТО на Восток. Среди них:

- Меморандум Энтони Лейка от 14 октября 1994 года, предлагающий принять в НАТО страны Балтии и Украину, чтобы они не оставались в «серой зоне российского влияния».

- Меморандум Сэмюэля Бергера от 21 декабря 1994 года, подчеркивающий необходимость заставить Россию согласиться с стратегией Запада по дальнейшему расширению НАТО.

- Меморандум рабочей группы Совета национальной безопасности США от 22 декабря 1994 года, указывающий на необходимость разработать отдельную программу по работе с Украиной.

- Меморандум Строуба Тэлбота от 23 августа 1996 года, в котором говорится о правах Украины и стран Балтии на вступление в НАТО и о неприемлемости вмешательства России в этот процесс.

- Письмо Тэлбота от 9 февраля 1997 года, подчеркивающее, что НАТО необходимо для противостояния возможной российской экспансии.

- Телеграмма от 16 ноября 2000 года, обсуждающая давление на Россию по вопросам расширения НАТО и опасения по поводу восстановления российского влияния.

Таким образом, документы подтверждают, что Запад давно планировал и осуществлял меры по ослаблению России, а война на Украине является следствием этих действий.