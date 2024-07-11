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Миф о Квантовом компьютере. Провал о котором молчат все

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Мы наблюдаем за развитием квантовых вычислений уже больше 20ти лет. Множество компаний и государств соревнуются на этом поле, но квантовый компьютер пока еще не был создан. В этом видео мы поговорим про проблемы которые отделяют нас от практичного квантового компьютера и могут ли они быть решены в будущем.

ТГ – https://t.me/LeastGamer

0:00 – Михаил Дьяконов про квантовые компьютеры
1:38 – Почему научпоп выбирает в противники астрологию и соционику
2:17 – Что мы получили за 20 лет
4:10 – Теория: волновая функция, спин и комплексные числа
6:10 – Проблема шума в квантовых компьютерах
7:10 – Квантовой коррекции ошибок как решение всех проблем
7:37 – Аналоговые и дискретные величины
9:29 – Промежуточный квантовый компьютер
10:05 – Обман неизбежностью, что общего у Блаватской и Харари
11:14 – Квантовый объем и почему сложно сделать мощный квантовый компьютер
13:31 – Квантовое машинное обучение.
14:31 – Алгоритм Шора и вероятностная природа квантовых вычислений
15:52 – Закон Бернулли и просто инженерная проблема постройки самолета
17:37 – Нанотехнологии и Эрик Дрекслер
20:19 – Квантовое программирование на эмуляторах
22:20 – Множества P и NP задача тысячелетия
23:07 – Сверхтьюринговые вычисления
23:49 – Проблема бесконечности
25:16 – Ходжа Насреддин и обучение осла грамот
26:18 – Поверить впрочем не сложно…

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Несмотря на громкие заявления, за десятилетия исследований в области квантовых компьютеров не достигнуто значимых практических результатов.

2. Существуют фундаментальные проблемы в создании квантовых компьютеров, связанные с шумом и ошибками в кубитах.

3. Текущие достижения в области квантовых вычислений очень ограничены (например, факторизация числа 21).

4. Для создания практически полезного квантового компьютера требуется управлять огромным количеством параметров с высочайшей точностью, что представляется невозможным.

5. Заявления о неизбежности "квантового превосходства" и широком применении квантовых компьютеров в различных областях (ИИ, медицина и т.д.) не имеют под собой реальных оснований.

6. Многие ученые и эксперты (например, Михаил Дьяконов) крайне скептически относятся к перспективам создания полноценных квантовых компьютеров.

7. Область квантовых вычислений сравнивается с другими "хайповыми" направлениями, такими как нанотехнологии, где первоначальные обещания не оправдались.

Вывод:

В данном видео представлен крайне скептический взгляд на перспективы квантовых компьютеров. Автор утверждает, что несмотря на значительные инвестиции и оптимистичные заявления, создание практически полезных квантовых компьютеров сталкивается с фундаментальными физическими ограничениями, которые, вероятно, невозможно преодолеть. Он предполагает, что нынешний энтузиазм вокруг квантовых вычислений может быть необоснованным и сравнивает эту область с другими переоцененными технологическими трендами прошлого. Автор призывает к более критическому и реалистичному взгляду на перспективы квантовых компьютеров.

Дополнительный вывод:

Квантовые компьютеры, функционирующие в аналоговом режиме, представляют собой парадоксальное сочетание потенциальных преимуществ и существенных ограничений. Их способность к экспоненциально быстрому решению определенных классов задач обусловлена уникальными свойствами квантовых систем, такими как суперпозиция и запутанность. Однако, верификация полученных результатов зачастую требует ресурсов, значительно превышающих те, что необходимы для традиционных вычислений, что ставит под сомнение практическую ценность данного подхода в ряде сценариев.

Отсутствие на данный момент полноценной рабочей модели универсального квантового компьютера не должно рассматриваться как основание для прекращения исследований в этой области. Напротив, это стимулирует поиск альтернативных подходов к использованию квантовых явлений в технологических приложениях. Примером успешной реализации квантовых технологий служит квантовая криптография, уже находящая применение в сфере защиты информации.

Продолжение исследований в области квантовых вычислений и смежных квантовых технологий остается важным направлением научно-технического прогресса. Однако необходимо сохранять объективность в оценке перспектив и потенциальных применений данных технологий. Аналоговые квантовые вычисления, несмотря на их впечатляющий потенциал в решении определенных задач, не являются универсальным инструментом и не могут рассматриваться как панацея для всех вычислительных проблем.

В контексте современного научно-технологического ландшафта, квантовые технологии следует рассматривать как одно из перспективных, но узкоспециализированных направлений. Их развитие требует взвешенного подхода, избегающего как необоснованного скептицизма, так и чрезмерного оптимизма. Ключевой задачей научного сообщества остается поиск новых возможностей применения квантовых явлений для решения практических задач, при сохранении критического подхода к оценке реальных возможностей и ограничений данных технологий.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=plrsMRHRcxk
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