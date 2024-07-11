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Финансовый крах 2009 года причины и следствия | Валентин Катасонов

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Чем обусловлены кризисы капитализма? Как Бреттон-Вудская конференция заложила мину под фундамент мировой экономики? Доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов рассказывает о том, как циркулируют финансовые потоки и что такое волны кризиса.

Ведущая: Мария Тиллерт

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов начался в США на рынке ипотечных бумаг и распространился на другие страны.

2. Центральные банки проводили политику "количественного смягчения" для борьбы с кризисом, снижая процентные ставки и увеличивая денежную массу.

3. Эта политика привела к временному улучшению, но не решила фундаментальных проблем экономики.

4. Сейчас многие центральные банки сталкиваются с убытками из-за низкодоходных активов на балансе и высоких процентных ставок по обязательствам.

5. Обсуждаются альтернативы доллару США как мировой резервной валюте, включая СДР МВФ и цифровые валюты центральных банков.

6. Китай осторожно подходит к интернационализации юаня, понимая риски для своей экономики.

7. Глобализация продолжается, но в новых формах, несмотря на разговоры о фрагментации мировой экономики.

Вывод:
Мировая финансовая система находится в переходном состоянии после кризиса 2008-2009 годов. Традиционные методы монетарной политики исчерпали себя, центральные банки ищут новые инструменты. Идет поиск альтернатив доллару США как мировой резервной валюте. При этом процессы глобализации продолжаются, хотя и в новых формах. Ситуация остается нестабильной, и дальнейшее развитие мировой экономики трудно прогнозировать.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NPldJirlV9c
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