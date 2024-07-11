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Армия США зависит от поставок из Китая

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Армия США сделана в Китае

Печальный для Пентагона отчёт (https://cdn.prod.website-files.com/65e61e6392aba0fa1dba723e/66104c1d4e3ae7809bcd8082_Govini_2024_Numbers-Matter.pdf) был опубликован компанией Govini из Арлингтона, штат Вирджиния, которая в 2019 году получила от Пентагона пятилетний контракт на сумму 400 миллионов долларов на предоставление данных, анализа и информации о расходах Министерства обороны, цепочке поставок и приобретениях.

В отчете также говорится, что зависимость от китайской цепочки поставок присутствует на каждой крупной оружейной платформе, включая авианосцы США.

Отдельно отмечается, что сложившуюся зависимость от Китая не получится решить даже за десятилетие. Потому что «цепочка поставок» в этом масштабе представляет собой целую экономику, поскольку это сеть множества фирм, которые покупают и продают друг у друга.

https://t.me/infantmilitario/130888 – цинк

Потратили 400 млн. долларов на установление факта зависимости от Китая.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9259199.html
Метки: армия сша, впк, капитализм, Китай, кнр, США, экономика
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