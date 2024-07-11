Люди едут в Туруханск. Плывут по Енисею к низовьям, добираются на перекладных, самолётами, а где и попутками, где и пешком сквозь дебри и топи. Там, в туруханских краях, на реке Курейке отбывал ссылку Сталин, оттуда порывался бежать. И бежал, когда хлынула революция.

В Туруханске Сталин читал марксистские книги, штудировал Ленина, ловил рыбу, видел великие ледоходы на Енисее, слушал сибирские песни и сказы и из грузина становился русским.

Сегодня сталинистами в Курейке воздвигнут памятник Сталину, и к его подножью тянутся люди, принося с собой иконы и белые розы в край, где роз не видали вовеки.

Что влечёт людей к памятнику в туруханский край? Что влечёт паломников ко святым местам?

Россия виновата перед Сталиным. Она отдала Сталина на поругание негодяям, отреклась от того, кто сберёг Россию как великое государство. Государство совершило страшное отступничество — предало благодетеля. И за это предательство на голову государства посыпались напасти, которые, в конце концов, разрушили государство, повергли Россию в рабство.

Сегодня, когда иго начинает отступать и Россия разлипает заклеенные недругами глаза и начинает видеть себя в зеркале великой русской истории, в этом зеркале мощно и неотступно проступает лик Сталина.

Люди едут в Туруханск искупать вину перед Сталиным, воздавать ему запоздалые почести, виниться перед ним и в своём прозрении открывать величие этого грандиозного российского правителя.

В чём величие Сталина? История Государства Российского — это история пяти сменяющих друг друга русских империй. Каждую империю вёл к величию неповторимый русский лидер. Первую империю — Киево-Новгородское княжество — вёл к величию её создатель Владимир Святой. Вторую империю — Московское царство — вёл к величию царь Иван Васильевич Грозный. Третью, романовскую империю, воздвиг великий император Пётр Первый. Четвёртую империю создал Сталин. Пятую, нынешнюю империю, в великом напряжении сил сотворяет Путин.

Сталин — в ряду величайших русских правителей, не дававших сгинуть России, возводивших её от великих потрясений к величию. Сталин стоит в их ряду и во многом их превосходит.

Четвёртая, сталинская, империя — Советский Союз — неповторим и бесподобен тем, что его создатель среди кромешного, жестокого, летящего в погибель мира вознамерился создать на земле рай. Он стремился создать государство, свободное от хищников и стяжателей, наполненное открывателями и творцами, исповедующее религию божественной справедливости, не только социальной, где человек человеку брат, но и божественной, где в гармоническом слиянии находятся человек, государство, машина, природа, полевой цветок и звезда небесная.

Он строил города, по замыслу напоминающие райские чертоги. Он сажал сады, напоминающие райские сады. Он открывал в городах планетарии, чтобы люди узнавали свою звёздную прародину. Он стремился создать человека, прозрачного для света, избывшего тьму и пороки. Он создавал человечество, которое преодолевает самую страшную мировую несправедливость — смерть. Он сотворял бессмертное человечество. И это прерванное стремление будет продолжено.

Сталин написал великую книгу "Вопросы ленинизма". Книга "Вопросы сталинизма" не была написана. Пришли осквернители и навалили на могилу Сталина ворох нечистот. Под этой горой исторического мусора таятся драгоценные клады, гигантские открытия, великие социальные откровения.

Книга "Вопросы сталинизма" будет написана прозорливцами, и памятник Сталину в Туруханске — первый абзац этой сокровенной книги. Туруханский памятник Сталину благороден, достоин, отлит из бронзы. Он поставлен усилиями и на средства поклонников Сталина, его обожателей, исповедующих сталинское вероучение.

Будущий памятник Сталину поставит государство. Он будет мощней, значительней. Памятники Сталину будут стоять в Сталинграде, на канале Волга-Дон, на Воробьёвых горах в Москве. Но где тот художник, тот скульптор, кто отольёт эти памятники? Сегодня в XXI веке грандиозность Сталина не вмещается в бронзу, как не вмещается в металл или камень скорость света. Сталин это скорость света. Где он, русский художник, способный изобразить скорость света?

Мы, Изборский клуб и движение Русская мечта, отправляемся в паломничество к берегам Енисея, в Курейку на освящение памятника Иосифу Виссарионовичу Сталину. Народ, присоединяйся! В путь — к великому очищению!

Александр Проханов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Люди совершают паломничество в Туруханск, где Сталин отбывал ссылку, к недавно установленному там памятнику.

2. Россия виновата перед Сталиным за то, что отреклась от него, и теперь люди стремятся искупить эту вину.

3. Сталин представлен как один из величайших правителей в истории России, наряду с Владимиром Святым, Иваном Грозным и Петром Первым.

4. Советский Союз под руководством Сталина описывается как попытка создать "рай на земле", основанный на справедливости и гармонии.

5. Автор призывает к переосмыслению наследия Сталина и написанию книги "Вопросы сталинизма".

6. Предсказывается, что в будущем государство установит больше памятников Сталину в разных городах России.

7. Автор и его единомышленники собираются совершить паломничество к памятнику Сталину в Курейке.

Вывод:

Важно понимать, что кампания по дискредитации Сталина началась не в постсоветский период, как многие полагают, а еще при Хрущеве. Именно он инициировал процесс "десталинизации", заявив о необходимости развенчания "культа личности". Это положило начало систематическому разрушению наследия Сталина и его видения будущего страны.

Сталинский курс на построение "рая на земле" через упорный труд и самосовершенствование был заменен ориентацией на западные ценности и "потребительский рай". Это изменение вектора развития страны можно рассматривать как начало конца советского проекта.

Политика Хрущева имела и другие негативные последствия. Массовая амнистия, в результате которой на свободу вышли в том числе и осужденные за уголовные преступления, привела к ухудшению криминогенной обстановки в стране.

В результате действий Хрущева и его последователей, образ Сталина в общественном сознании трансформировался. Вместо победителя фашизма в Великой Отечественной войне и архитектора послевоенного возрождения СССР, создавшего мощную державу с развитой наукой и образованием, Сталин стал восприниматься как жестокий тиран. Достижения советского периода стали приписываться успехам народа "вопреки" Сталину, а не благодаря его руководству.

Новая волна очернения памяти Сталина пришлась на 1990-е годы, после распада СССР. На фоне небывалого социального расслоения, утраты населением привычных социальных гарантий – бесплатного образования, медицины, социального обеспечения – возник запрос на социальную справедливость. В этих условиях дальнейшая дискредитация Сталина служила интересам тех, кто приватизировал бывшую общенародную собственность.

В наши дни запрос на социальную справедливость остается актуальным, что объясняет призывы к восстановлению репутации Сталина. При этом важно понимать, что репрессии в сталинский период были направлены против нарушителей закона, что является нормальной практикой для любого государства, стремящегося к порядку и соблюдению законности.

Что касается самой статьи, она отражает существующую в обществе тенденцию к переоценке советского прошлого и роли Сталина в контексте современных социально-экономических вызовов. Автор выражает мнение той части общества, которая видит в Сталине символ сильного государства и социальной справедливости.