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Уровни интуиции. Парамханса Йогананда

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Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции Парамахансы Йогананды о пробуждении интуиции:

1. Обычный человек ограничен выводами рассудка на основе информации от органов чувств.

2. Интуиция позволяет преодолеть разрыв между интеллектуальными знаниями о душе и реальным осознанием божественного "Я".

3. Развитие интуиции достигается через регулярную глубокую медитацию.

4. Существует пять форм интуиции, соответствующих пяти "кошам" (оболочкам):
   – Интуиция физического существования (анамая коша)
   – Интуиция жизненной энергии (пранамая коша)
   – Ментальная интуиция (маномая коша)
   – Интуиция интеллекта и эго (джнянамая коша)
   – Интуиция блаженства (анандамая коша)

5. Высшая форма интуиции – это чистая интуиция души, когда душа познает себя как единство знающего, знания и познаваемого.

6. По мере развития интуиции человек все больше ощущает единство со всем миром и присутствие души во всем.

7. Только через развитие интуиции можно по-настоящему познать душу и достичь единства с Духом.

Вывод:
Парамаханса Йогананда подчеркивает важность развития интуиции как ключевого инструмента для духовного роста и самопознания. Он представляет интуицию как способ преодоления ограничений обычного интеллекта и чувственного восприятия, позволяющий достичь более глубокого понимания реальности и собственной божественной природы. Согласно его учению, регулярная медитация является основным методом развития интуиции, которая в своей высшей форме ведет к осознанию единства с Духом и всем сущим.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pdoq4FJjKxw
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