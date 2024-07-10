Уровни интуиции. Парамханса Йогананда
Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции Парамахансы Йогананды о пробуждении интуиции:
1. Обычный человек ограничен выводами рассудка на основе информации от органов чувств.
2. Интуиция позволяет преодолеть разрыв между интеллектуальными знаниями о душе и реальным осознанием божественного "Я".
3. Развитие интуиции достигается через регулярную глубокую медитацию.
4. Существует пять форм интуиции, соответствующих пяти "кошам" (оболочкам):
– Интуиция физического существования (анамая коша)
– Интуиция жизненной энергии (пранамая коша)
– Ментальная интуиция (маномая коша)
– Интуиция интеллекта и эго (джнянамая коша)
– Интуиция блаженства (анандамая коша)
5. Высшая форма интуиции – это чистая интуиция души, когда душа познает себя как единство знающего, знания и познаваемого.
6. По мере развития интуиции человек все больше ощущает единство со всем миром и присутствие души во всем.
7. Только через развитие интуиции можно по-настоящему познать душу и достичь единства с Духом.
Вывод:
Парамаханса Йогананда подчеркивает важность развития интуиции как ключевого инструмента для духовного роста и самопознания. Он представляет интуицию как способ преодоления ограничений обычного интеллекта и чувственного восприятия, позволяющий достичь более глубокого понимания реальности и собственной божественной природы. Согласно его учению, регулярная медитация является основным методом развития интуиции, которая в своей высшей форме ведет к осознанию единства с Духом и всем сущим.