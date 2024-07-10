Комментарий редакции

Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Основные тезисы лекции Парамахансы Йогананды о пробуждении интуиции:

1. Обычный человек ограничен выводами рассудка на основе информации от органов чувств.

2. Интуиция позволяет преодолеть разрыв между интеллектуальными знаниями о душе и реальным осознанием божественного "Я".

3. Развитие интуиции достигается через регулярную глубокую медитацию.

4. Существует пять форм интуиции, соответствующих пяти "кошам" (оболочкам):

– Интуиция физического существования (анамая коша)

– Интуиция жизненной энергии (пранамая коша)

– Ментальная интуиция (маномая коша)

– Интуиция интеллекта и эго (джнянамая коша)

– Интуиция блаженства (анандамая коша)

5. Высшая форма интуиции – это чистая интуиция души, когда душа познает себя как единство знающего, знания и познаваемого.

6. По мере развития интуиции человек все больше ощущает единство со всем миром и присутствие души во всем.

7. Только через развитие интуиции можно по-настоящему познать душу и достичь единства с Духом.

Вывод:

Парамаханса Йогананда подчеркивает важность развития интуиции как ключевого инструмента для духовного роста и самопознания. Он представляет интуицию как способ преодоления ограничений обычного интеллекта и чувственного восприятия, позволяющий достичь более глубокого понимания реальности и собственной божественной природы. Согласно его учению, регулярная медитация является основным методом развития интуиции, которая в своей высшей форме ведет к осознанию единства с Духом и всем сущим.