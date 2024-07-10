Поздно вечером 8 июля опубликована информация о смерти Магомеда Хандаева, начальника Управления государственной экспертизы Министерства обороны Российской Федерации.

Который находился в прямом подчинении у замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по обвинению в коррупции.

Причины смерти не раскрываются.

Магомед Гасанович Хандаев родился 14.05.1963 в ауле Гента Советского (ныне – Шамильский) района Дагестана. Аварец по национальности. Окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, а также высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ и Дагестанский государственный технический университет по специальности "промышленное и гражданское строительство". Как сообщает сайт МО, "проходил военную службу в военно-строительных частях и организациях Главного управления специального строительства, Главного квартирно-эксплуатационного управления Минобороны России в должностях от заместителя командира военно-строительной роты до заместителя начальника ГлавКЭУ". В 2006-09 годах являлся заместителем командующего войсками Сибирского военного округа по расквартированию и обустройству войск. В 2009-м занял должность главного федерального инспектора, помощника попреда Президента РФ в Сибирском федеральном округе. В 2012-13 годах занимал должность вице-президента Государственной корпорации "Олимпстрой", которая была создала в 2007-м для подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи. В 2013-м назначен заместителем главы Федерального агентства по обустройству государственной границы (Росграница). В 2016-м назначен заместителем командующего войсками Южного военного округа по строительству и расквартированию войск. В 2018-22 годах – генеральный директор Федерального казённого предприятия "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации". В июне 2022-го назначен гендиректором Федерального государственного унитарного предприятия "Главное управление специального строительства". Приказом Сергея Шойгу от 20.06.2023 №702 назначен начальником Управления государственной экспертизы Минобороны РФ. Хандаев имел чин государственного советника РФ II класса, звание полковника запаса. Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства России, заслуженный строитель Республики Бурятия, кандидат экономических наук. Награждён орденами Александра Невского (вручал лично Иванов в 2021 году), "За военные заслуги", Почёта и многими ведомственными медалями.

Тело самолётом было доставлено в Махачкалу, и 9 июля прошли похороны. В родном ауле. "Магоиеда Хандаева похоронили сегодня утром. На похоронах были человек 400-450", – сказал РИА Новости глава сельского поселения Гента Хирамагомед Магомедов.

Успел ли он дать показания по делу своего бывшего шефа, неизвестно. Между тем в интернете уже появились вбросы о том, что его смерть – не случайность, а если и случайность, то крайне своевременная. Политолог Георгий Фёдоров: "Хандаев очень плотно работал с Тимуром Ивановым. Магомед Хандаев и его окружение неплохо заработали на строительстве сооружений для Каспийской флотилии. Очень неожиданная смерть, но произошла очень вовремя". VK-паблик "Уполномочен заявить": "Ситуация вокруг смерти Хандаева вызывает вопросы, особенно на фоне недавних «зачисток» среди высших руководителей Министерства обороны, связанных с коррупционными скандалами. Неясно, как далеко планировали зайти следователи в своих расследованиях и была ли смерть Хандаева частью более широкой картинки. Смерть генерала, безусловно, станет удобным поводом для тех, кто стремится замести следы коррупционных схем в Минобороны. Теперь, когда Хандаев, потенциально обладающий важной информацией, больше не может дать показаний, многие дела могут быть закрыты или пересмотрены, что позволит избежать дальнейших расследований и возможных обвинений в адрес высокопоставленных лиц".

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Магомед Хандаев, начальник Управления государственной экспертизы Министерства обороны РФ, скоропостижно скончался в Москве 8 июля.

2. Хандаев находился в прямом подчинении у недавно арестованного за коррупцию замминистра обороны Тимура Иванова.

3. Причины смерти Хандаева не раскрываются.

4. Хандаев имел богатый послужной список в военной и гражданской сфере, занимал высокие должности в Минобороны и других государственных структурах.

5. Похороны Хандаева прошли 9 июля в его родном ауле в Дагестане.

6. В интернете появились предположения, что смерть Хандаева может быть связана с делом Тимура Иванова и коррупционными схемами в Минобороны.

7. Некоторые источники утверждают, что Хандаев мог обладать важной информацией по коррупционным делам.

Вывод:

Внезапная смерть Магомеда Хандаева действительно вызывает подозрения и может восприниматься как попытка "зачистки следов" в связи с расследованием дел Тимура Иванова. Как в известной шутке из "Бриллиантовой руки", Хандаев, возможно, "слишком много знал". Его уход из жизни в столь критический момент может быть выгоден тем, кто заинтересован в сокрытии информации о коррупционных схемах в Министерстве обороны.

Однако нельзя исключать и вероятность простого совпадения – внезапные смерти случаются, и не всегда они связаны с криминалом или заговором. Отсутствие официальной информации о причинах смерти лишь подпитывает спекуляции.

Примечательно, что сам Тимур Иванов, находясь под арестом и пристальным надзором правоохранительных органов, в некотором смысле "застрахован" от подобной внезапной смерти. Это обстоятельство дает шанс на распутывание коррупционного клубка, так как Иванов потенциально может предоставить важную информацию следствию.

В любом случае, эта ситуация требует тщательного и непредвзятого расследования, чтобы установить истинные причины смерти Хандаева и исключить возможность криминального вмешательства, а также продолжить расследование коррупционных схем в Министерстве обороны.