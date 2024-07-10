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Одобрена прогрессивная шкала НДФЛ

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Совет Федерации одобрил принятие закона, который вводит прогрессивную шкалу НДФЛ, которая повышает налоговую ставку при заработке свыше 2,4 млн. рублей в год. Наиболее крупной будет ставка в 22% для тех, кто зарабатывает в год более 50 млн. рублей.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9257030.html
Метки: налоги, Россия, совет федерации
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 12688 9864
    chu час назад

      А кто получает в месяц меньше 30 тысяч, то тому талоны на бесплатные продукты питания.
      Чтобы была здоровая нация.

      • 7516 5800
        Игорьchu час назад

          Карточная система не нужна нужен вэлфэр, 12 тыс в месяц за гражданство любому и детям у кого доходы до миллиона в год. Тогда и гражданством больше сорить не будут и цена паспорта РФ зачтется в олимпийской деревне.

          • 12688 9864
            chuИгорь час назад

              Ценой паспорта будете детей своих кормить. А талоны на питание нужны как никогда.
              Нужно не по радио сообщать людям, чтобы они не устраивались на работу, где официальная зарплата ниже 30, а давать талоны на питание тем, кто получает ниже 30. Эти талоны должно оплачивать государство. Вести учет таких граждан, вести учет на каких предприятиях эти люди работают.
              Усекаешь ручечник ?.

              • 7516 5800
                Игорьchu 38 мин. назад

                  Экономика развивается рублем а не талоном. Капитализация плюс визуализация всей страны. Чем дарен людям совок? Надеждой на светлое будущее и небылицей про прошлое. И теперь вэлфэр будет надеждой на выживание для миллионов и их детей. А небылицы мы тут в ящике накуем от руки. Талон обесценивает любой товар, а вэлфэр товар наценяет. Учет и контроль на Украине достигли высот, всех пустили в дело хромых преступных голубых и токсикоманов, да что то никто этому не рад. У государства свои задачи – ощеевропейские, многовекторные плановые, а у народа свои скромные. Государство день думает, как закрутить гайки, мы ночь как их скрутить.

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                  • 12688 9864
                    chuИгорь 17 мин. назад

                      А что вы так занервничали Игорь ?
                      Бумажные талоны уже в прошлом. И ничего опять таки не обесценивается а наоборот.
                      Такому бедному работнику нужен товар. Именно продукты питания человек берет по своей карточке в магазине, но оплачивает государство.
                      Что же вас так возмутило ?

                    • 24229 19153
                      SergeevИгорь 7 мин. назад

                        Не соизволите ли объяснить один парадокс вэлфера. Вэлфер это по сути халява взятая из денежной эмиссии, то есть товарной массы НЕТ, а значит дэньга есть, а купить на нее НЭТ.

                • 24229 19153
                  Sergeevchu пять минут назад

                    То есть по другому Вы предлагаете работать за заявку?

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