Одобрена прогрессивная шкала НДФЛ
Совет Федерации одобрил принятие закона, который вводит прогрессивную шкалу НДФЛ, которая повышает налоговую ставку при заработке свыше 2,4 млн. рублей в год. Наиболее крупной будет ставка в 22% для тех, кто зарабатывает в год более 50 млн. рублей.
А кто получает в месяц меньше 30 тысяч, то тому талоны на бесплатные продукты питания.
Чтобы была здоровая нация.
Карточная система не нужна нужен вэлфэр, 12 тыс в месяц за гражданство любому и детям у кого доходы до миллиона в год. Тогда и гражданством больше сорить не будут и цена паспорта РФ зачтется в олимпийской деревне.
Ценой паспорта будете детей своих кормить. А талоны на питание нужны как никогда.
Нужно не по радио сообщать людям, чтобы они не устраивались на работу, где официальная зарплата ниже 30, а давать талоны на питание тем, кто получает ниже 30. Эти талоны должно оплачивать государство. Вести учет таких граждан, вести учет на каких предприятиях эти люди работают.
Усекаешь ручечник ?.
Экономика развивается рублем а не талоном. Капитализация плюс визуализация всей страны. Чем дарен людям совок? Надеждой на светлое будущее и небылицей про прошлое. И теперь вэлфэр будет надеждой на выживание для миллионов и их детей. А небылицы мы тут в ящике накуем от руки. Талон обесценивает любой товар, а вэлфэр товар наценяет. Учет и контроль на Украине достигли высот, всех пустили в дело хромых преступных голубых и токсикоманов, да что то никто этому не рад. У государства свои задачи – ощеевропейские, многовекторные плановые, а у народа свои скромные. Государство день думает, как закрутить гайки, мы ночь как их скрутить.
А что вы так занервничали Игорь ?
Бумажные талоны уже в прошлом. И ничего опять таки не обесценивается а наоборот.
Такому бедному работнику нужен товар. Именно продукты питания человек берет по своей карточке в магазине, но оплачивает государство.
Что же вас так возмутило ?
Не соизволите ли объяснить один парадокс вэлфера. Вэлфер это по сути халява взятая из денежной эмиссии, то есть товарной массы НЕТ, а значит дэньга есть, а купить на нее НЭТ.
То есть по другому Вы предлагаете работать за заявку?