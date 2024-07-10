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Как закаляется сталь — «Вымпел» в деле | Андрей Масалович и Александра Троцкая

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Ведущий эфира — Андрей Масалович. Гость эфира — Александра Троцкая, позывной «Док», руководитель департамента информационного противоборства, руководитель проекта «Клуб Кибердеда».

На СВО не говорят лишнего. Остается лишь то, что
действительно важно.
Один из вопросов, который волнует бойцов — что в стране с патриотическим воспитанием и военной контрпропагандой?
Неужели утеряны наработки великой страны?
«Нет, работа движется. Просто одни работают а другие пиарятся»

Так, детские лагеря «Вымпел» творят чудеса и ставят детишкам мозги на место за одну смену.
А на CTF дети учатся защищать инфраструктуру и противостоять атакам хакеров.
Обсуждают Александра Троцкая и Кибердед.

00:00 Вступление
02:38 Что не так с патриотическим воспитанием
03:43 История Александры Троцкой
07:40 Как развивают детей в патриотических организациях
14:00 Как попадают в патриотические организации

Сайты детских патриотических организаций:
впц-вымпел.рф
https://ctfnews.ru/

Клуб Кибердеда https://t.me/deedcoin_club

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждается военно-патриотический центр "Вымпел", основанный ветеранами спецподразделения "Вымпел" для детей погибших товарищей.

2. Центр проводит лагеря и экспедиции военно-патриотической направленности для детей 10-18 лет.

3. Программа включает военную подготовку, спортивные мероприятия, командообразование, изучение истории.

4. Дети учатся дисциплине, самостоятельности, получают навыки оказания первой помощи.

5. В лагерях работают профессионалы – офицеры с боевым опытом, психологи.

6. Многие выпускники поступают в силовые вузы или идут служить по контракту.

7. "Вымпел" есть в 75 регионах России, но недостаточно рекламируется.

8. Также упоминаются киберспортивные соревнования и летние школы по информационной безопасности как альтернативные варианты работы с молодежью.

Вывод:
В России существуют эффективные программы патриотического воспитания молодежи, такие как военно-патриотический центр "Вымпел" и киберспортивные мероприятия. Они помогают формировать у подростков важные навыки, дисциплину и патриотизм. Однако эти программы недостаточно известны широкой публике из-за слабого продвижения. Для улучшения ситуации с патриотическим воспитанием необходимо больше информировать общество о существующих возможностях и, возможно, расширять подобные инициативы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2afy7cV-Fks
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