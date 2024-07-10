Это много, на самом деле, у большей части стран мира столько боевых самолетов нет. И здесь два вопроса: могут ли дать? И что хохол будет с ними делать?

Ответ на первый вопрос строго один: могут дать, если США пожелает в этом участвовать, и добавит свои самолеты. Европейцы уже отдают что могут, обладатели других крупных парков F-16, от Египта до Пакистана, не спешат ввязываться.

Вопрос что с этим богатством делать более интересен. Если самолеты концентрировать, сажать по одной эскадрилье на аэродром, то 128 самолетов это до 10 аэродромов – если предположить, что в эскадрилье «повитряные» намерены иметь 12 истребителей, а еще 8 – в учебной группе.

10 аэродромов, с необходимой инфраструктурой для эскадрильи боевых самолетов, даже на советских типах, хохол сейчас не наскребет, и до начала войны тоже не наскреб бы. До войны хохол свою авиацию концентрировал бригадами, и боевые самолеты сидели на семи аэродромах. Сейчас то, что осталось от «повитряных», в основном кучкуется парами, редко когда больше, и тогда случаются крупные уловы – типа убитых в Миргороде Су-27.

Сажать в такой обстановке на аэродромы по одной эскадрилье F-16 – это гарантировать их быстрое уничтожение, но главное даже не в этом. 128 самолетов требуют, с учетом техников и вспомогательных служб, многих тысяч специалистов разного профиля, подготовка которых в нужном количестве не велась, а заменить их НАТОвскими «отпускниками» невозможно – это надо целиком отправить на Украину техсостав ВВС пары-тройки не самых маленьких стран. Не говоря о летчиках, которых за два года только только подготовили чтобы этим летом передать первые самолеты, в количестве меньше 10.

Так что мрии Зели сейчас – это явно пожелания на тему «послевоенного восстановления». Вот только кто захочет его оплачивать, он не говорит.

@vysokygovorit

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Зеленский запросил 128 истребителей F-16.

2. Это большое количество самолетов, которым не обладает большинство стран мира.

3. Поставка возможна только при участии США и добавлении их самолетов.

4. 128 самолетов потребуют до 10 аэродромов при распределении по эскадрильям.

5. У Украины нет необходимой инфраструктуры для такого количества самолетов.

6. Размещение эскадрилий F-16 на аэродромах в текущей ситуации приведет к их быстрому уничтожению.

7. Обслуживание такого количества самолетов требует тысяч специалистов, которых у Украины нет.

8. Подготовка пилотов идет медленно – за два года подготовлено менее 10 человек.

Вывод:

Запрос Зеленского на 128 F-16 выглядит нереалистичным в текущих условиях. Украина не имеет необходимой инфраструктуры, персонала и возможностей для эффективного использования такого количества современных истребителей. Этот запрос, вероятно, относится к долгосрочным планам "послевоенного восстановления", но остается неясным, кто будет финансировать такой масштабный проект.

Дополнительный вывод:

Существует вероятность, что Украина рассматривает план использования аэродромов стран Восточной Европы для базирования F-16. Этот план может предполагать вылет самолётов на задания в Украину с дозаправкой на украинской территории и возможными атаками на российскую территорию. Подобная схема, с посадкой в Европе, уже применяется американскими разведывательными беспилотниками, патрулирующими Чёрное море.

Однако реализация такого плана несет серьезные риски:

1. Страны Европы, предоставившие свои аэродромы, станут прямыми участниками конфликта.

2. Это может спровоцировать ответные действия России, включая возможные удары высокоточным оружием по европейским аэродромам.

3. Подобные действия приведут к значительной эскалации конфликта и его потенциальному расширению за пределы Украины.

Несмотря на эти риски, европейские страны могут рассмотреть такой план, основываясь на предыдущем опыте, когда действия, повышающие уровень эскалации, не вызывали жесткого ответа со стороны России. Это может создать ложное ощущение безопасности и привести к рискованным решениям.

Тем не менее, такой сценарий остается крайне опасным и может иметь непредсказуемые последствия для региональной и глобальной безопасности.