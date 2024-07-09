В течение суток Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ. Цели удара достигнуты.

Уничтожены четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, а также до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Циркуны и Липцы Харьковской области.

За сутки отражены девять контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты ВСУ, 17-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

Потери противника составили до 310 военнослужащих, три автомобиля, две 155 гаубицы М777 производства США и 122 мм гаубица Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 21-й, 63-й, 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 103-й и 110-й бригад теробороны в районах населенных пунктов БЕРЕСТОВОЕ Харьковской области, Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.

Отразили атаку штурмовой группы 144-й пехотной бригады ВСУ. Противник потерял до 420 военнослужащих, танк и четыре пикапа.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 155 мм гаубицы М777 и М198 производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установку «Гвоздика», три 122 мм гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 54-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов ССпорное, Григоровка, Курдюмовка, Максимильяновка, Катериновка и Островское Донецкой Народной Республики.

Отразили контратаку штурмовой группы 214-го отдельного батальона «Опфор».

ВСУ потеряли за сутки до 770 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину «Humvee» производства США и 14 автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М777 производства США, два 152 мм орудия Д-20, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм гаубица Д-30, 120 мм самоходная артиллерийская установка «Нона», 105 мм гаубицы М119 производства США и L119 производства Великобритании.

Также за сутки уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и пять полевых складов боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение.

Нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Тимофеевка, Водяное Второе и Торецк Донецкой Народной Республики.

Отразили пять контратак штурмовых групп 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Потери противника составили свыше 420 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, две 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковая пушка «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 48-й штурмовой бригады ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Макаровка, Пречистовка, Сторожевое, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области.

Отразили три атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны.

Противник потерял до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США и три полевых склада боеприпасов.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 125-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новопокровка Запорожской области, Антоновка, Токаревка и Тягинка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица «Мста-Б».

Кроме того, уничтожены: полевой склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы: «Полонез» и «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации выявлены и уничтожены: низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

Также поражены: цех производства и склад ударных БпЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 134 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 97 беспилотных летательных аппаратов и восемь реактивных снарядов HIMARS производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27441 беспилотный летательный аппарат, 542 зенитных ракетных комплекса, 16536 танков и других боевых бронированных машин, 1373 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11618 орудий полевой артиллерии и минометов, 23490 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России