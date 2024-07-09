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Ответы на вопросы 8.07.24. Отец Андрей Ткачёв

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Эпизоды:
00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея
06:29 Каков он, праведник 21 века в миру?
13:44 Что читать с детьми 12-14 лет?
20:30 О лжеучителях
24:40 О духовной жизни для детей 6-9 лет
30:25 Влюбляюсь, будучи замужем. Поможет ли венчание прекратить это?
39:25 Дети, рожденные по ЭКО – созданы Богом?
41:14 О "семи мерзостях"
45:02 Об интерпретации заповеди о напрасном гневе
51:50 Если человек спас жизнь другому, то Божий ли это промысел?
57:46 Врач запретил пост, что делать?
59:43 Благословение Отца Андрея

Комментарий редакции

Основные вопросы, рассмотренные отцом Андреем и краткая суть ответов:

Каков он, праведник 21 века в миру?
- Человек, стремящийся угодить Богу, сопротивляющийся общему потоку сознания, имеющий твердые убеждения, верующий и молящийся, пытающийся поститься и сохранять чистоту сердца.

Что читать с детьми 12-14 лет?
- Приключенческую, нравственную литературу, проверенную временем. Например, "Старик и море" Хемингуэя, произведения Фенимора Купера, "Робинзон Крузо", сказки Андерсена.

О лжеучителях
- Нужно быть внимательным к людям, которые приходят с благими намерениями, но могут иметь скрытые мотивы. Со временем их истинная сущность раскрывается.

О духовной жизни для детей 6-9 лет
- Знакомство с детской Библией, изучение основных молитв, ограничение времени перед экранами, физическая активность, простая пища, закаливание.

Влюбляюсь, будучи замужем. Поможет ли венчание прекратить это?
- Венчание само по себе не решит проблему. Нужна работа над собой, самовнушение ("в мире нет других мужчин кроме мужа"), борьба с фантазиями.

Дети, рожденные по ЭКО – созданы Богом?
- Да, в конечном счете все создано Богом. Однако последствия вмешательства человека в эти процессы еще предстоит увидеть в будущем.

О "семи мерзостях"
- Это глубинные язвы человеческой природы после грехопадения, включающие такие грехи как гордыня, зависть, гнев и другие.

Об интерпретации заповеди о напрасном гневе
- Это призыв к осторожности в словах и осознанию серьезности даже малейших оскорблений. Важно учиться молчанию и контролю над своей речью.

Если человек спас жизнь другому, то Божий ли это промысел?
- Да, это Божий промысел. Бог действует через людей, и если кто-то спасает жизнь другому, это тоже часть Божьего плана.

Врач запретил пост, что делать?
- Обратиться к священнику в храме, объяснить ситуацию. Священник может дать индивидуальное благословение на причастие без строгого соблюдения поста по медицинским показаниям.

Вывод: Отец Андрей рассматривает широкий спектр вопросов – от воспитания детей до богословских размышлений. Его ответы основаны на православном учении, но при этом он пытается применить их к современным реалиям. Он подчеркивает важность духовной жизни, самодисциплины и индивидуального подхода в решении проблем верующих.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p_xt0W8VjAo
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 28126 26154
    жора шапов четыре часа назад

      И это 21 век. Какая чушь !

    • 12686 9862
      chu четыре часа назад

        Хорошие слова что праздники семьи нужны чтобы берегли историю рода и продолжали его.
        Для некоторых с радужными флагами это кажется чушью.
        Но как много сказано в этих словах для пытливого ума.
        Мы в этих словах видим, что антициклон над Украиной будет стоять еще долго.
        И саммит НАТО это буря. Пусть сильнее она грянет черной молнии подобна.
        И китайские войска помогут навести порядок в Сумах. Устал народ Белгорода от этого бандитизма.

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