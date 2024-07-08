Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.

Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены.

Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности.

Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.

Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО.

Цель таких провокаций – обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 115-й механизированной бригады, 106-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Веселовка, Басовка и Константиновка Сумской области.

За сутки отражены три контратаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ.

Потери противника составили до 260 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация».

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 103-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка и Артемовка Луганской Народной Республики.

ВСУ потеряли более 495 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Белогоровка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 570 военнослужащих и девять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три 155-мм гаубицы М198 производства США, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Потери противника составили более 385 военнослужащих, танк М1А1 «Abrams» производства США, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражена атака штурмовых групп 123-й бригады территориальной обороны.

ВСУ потеряли за сутки до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу FН-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы ВСУ.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица FН-70 производства Великобритании и два 152-мм орудия Д-20.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших данные системы, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 122-х районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 30 беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27344 беспилотных летательных аппарата, 540 зенитных ракетных комплексов, 16528 танков и других боевых бронированных машин, 1369 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11556 орудий полевой артиллерии и минометов, 23453 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России