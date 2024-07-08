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Страх и ненависть ИИ. Мир не будет прежним: кремниевый разум, нейросети используют нас?

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Страх и ненависть ИИ. Мир не будет прежним: кремниевый разум, нейросети используют нас?

Интервью Кибердеда на канале "Босх – молокосос!":
Андрей Масалович aka "КиберДед" — специалист по кибербезопасности, в прошлом майор КГБ, подполковник ФАПСИ и просто хороший человек. Сегодня он расскажет, что страшного в адаптивных алгоритмах, даст прогноз миру ИИ на ближайшие пять лет и объяснит, в чём смысл жизни.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы лекции Андрея Масаловича:

1. Нейросети и искусственный интеллект (ИИ) активно используются в повседневной жизни, особенно в рекомендательных алгоритмах и контекстной рекламе.

2. Эволюция может привести к появлению более совершенного "кремниевого разума", который может превзойти человека.

3. В ближайшие 5 лет ожидается развитие ИИ в военной сфере, медицине, управлении городской инфраструктурой и создании персональных помощников для пожилых людей.

4. Китай, несмотря на технический потенциал, пока не чувствует себя уверенно в роли сверхдержавы в области ИИ.

5. Страх перед ИИ сравнивается с историческими примерами страха перед новыми технологиями (станки, автомобили, фотография).

6. Людям рекомендуется адаптироваться к изменениям и не бояться нового, но при этом не позволять внешним факторам слишком сильно влиять на их эмоциональное состояние.

7. Масалович подчеркивает важность личного счастья и умения абстрагироваться от негативной информации.

Вывод:
Лекция Андрея Масаловича представляет собой многогранный взгляд на развитие искусственного интеллекта и его влияние на общество. Он призывает к адаптации и принятию новых технологий, одновременно подчеркивая необходимость сохранения эмоционального равновесия и фокуса на личном благополучии. Масалович рассматривает ИИ как неизбежный этап эволюции, который может принести как новые возможности, так и вызовы. Его подход сочетает в себе технологический оптимизм с практическими советами по навигации в меняющемся мире.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yrR3f2gsM68
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 161 137
    Пушистый два часа назад

      У ИИ нет эмоций и моральных установок как у человека!
      6 пункт верный!
      И человеком ИИ не станет в силу своих заложенных особенностей.
      В нем только заложенные человеком варианты.Что,то другое ему брать не откуда.

      1
      1
    • 161 137
      Пушистый два часа назад

        Негативная информация не ясный пункт.
        Негатив четко не разъяснен!

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