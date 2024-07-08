Страх и ненависть ИИ. Мир не будет прежним: кремниевый разум, нейросети используют нас?
Страх и ненависть ИИ. Мир не будет прежним: кремниевый разум, нейросети используют нас?
Интервью Кибердеда на канале "Босх – молокосос!":
Андрей Масалович aka "КиберДед" — специалист по кибербезопасности, в прошлом майор КГБ, подполковник ФАПСИ и просто хороший человек. Сегодня он расскажет, что страшного в адаптивных алгоритмах, даст прогноз миру ИИ на ближайшие пять лет и объяснит, в чём смысл жизни.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы лекции Андрея Масаловича:
1. Нейросети и искусственный интеллект (ИИ) активно используются в повседневной жизни, особенно в рекомендательных алгоритмах и контекстной рекламе.
2. Эволюция может привести к появлению более совершенного "кремниевого разума", который может превзойти человека.
3. В ближайшие 5 лет ожидается развитие ИИ в военной сфере, медицине, управлении городской инфраструктурой и создании персональных помощников для пожилых людей.
4. Китай, несмотря на технический потенциал, пока не чувствует себя уверенно в роли сверхдержавы в области ИИ.
5. Страх перед ИИ сравнивается с историческими примерами страха перед новыми технологиями (станки, автомобили, фотография).
6. Людям рекомендуется адаптироваться к изменениям и не бояться нового, но при этом не позволять внешним факторам слишком сильно влиять на их эмоциональное состояние.
7. Масалович подчеркивает важность личного счастья и умения абстрагироваться от негативной информации.
Вывод:
Лекция Андрея Масаловича представляет собой многогранный взгляд на развитие искусственного интеллекта и его влияние на общество. Он призывает к адаптации и принятию новых технологий, одновременно подчеркивая необходимость сохранения эмоционального равновесия и фокуса на личном благополучии. Масалович рассматривает ИИ как неизбежный этап эволюции, который может принести как новые возможности, так и вызовы. Его подход сочетает в себе технологический оптимизм с практическими советами по навигации в меняющемся мире.
У ИИ нет эмоций и моральных установок как у человека!
6 пункт верный!
И человеком ИИ не станет в силу своих заложенных особенностей.
В нем только заложенные человеком варианты.Что,то другое ему брать не откуда.
Негативная информация не ясный пункт.
Негатив четко не разъяснен!