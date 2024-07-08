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Семейный фестиваль “Счастье БЫТЬ частью”

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Интервью с организатором семейного фестиваля «Счастье БЫТЬ Частью» Анной Пекур.
«Счастье БЫТЬ Частью» – Региональный Фестиваль семейных ценностей для тех, кто любит полноценный отдых для души и тела и готов раскрыть свой потенциал.
Сайт: https://behappyfest.ru

Александр Евгеньевич, благодарю Вас!
На новый Фестиваль можно зарегистрироваться в группе в ВК:
https://vk.com/behappyfest
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Анна Пекур – руководитель и организатор фестиваля «Счастье БЫТЬ Частью», психолог, счастливая женщина, жена и многодетная мама.

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Семейный фестиваль в России
2. Концепция "духовного туризма"
3. База отдыха "Сабе" на Валдае как место проведения фестиваля
4. Программа фестиваля для детей и взрослых
5. Гуманная педагогика в работе с детьми
6. Пирамида золотого сечения как уникальный объект на территории базы
7. Юрты как вариант размещения участников

Вывод:
Этот фильм описывает семейный фестиваль, проходящий на базе отдыха "Сабе" на Валдае. Фестиваль представляет собой инновационный формат отдыха, сочетающий в себе элементы "духовного туризма", где взрослые и дети могут отдыхать, развиваться и проводить время вместе. Организаторы делают акцент на гуманной педагогике в работе с детьми, предлагают разнообразные активности для всех возрастов и создают условия для улучшения отношений между родителями и детьми. База отдыха располагает уникальными объектами, такими как пирамида золотого сечения, и предлагает различные варианты размещения, включая юрты. Этот формат отдыха представляется как перспективное направление, отвечающее современным запросам семей на совместный качественный отдых с элементами саморазвития.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ut3-wmoAn58
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