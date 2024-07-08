Что бы человек что то делал, не делал, нужны причины. Если причины веские, то и стимулы основательные. Если причины куда деваться, то и деваться некуда. А жизнь подбрасывает. Вот в 10 классе мне так по доброму сказали - в связи с вашим зрением около минус десяти можно вам сгородить белый билет. Я задумался, а зачем я восемь лет обучался в средней школе поединочному кулачному бою, достиг успехов в этом вопросе, это что бы мне справку не годен к бою получить? Согласитесь, что это не логично, и я получил приписное. Поехал учиться в политех, и там нате вам, с белым билетом не берут, причем говорят печальку не сразу, а сразу после сдачи экзаменов. Я поступил в политех. У меня были причины драться в школах, поступать в КПИ в Красноярске, были причины не служить, не ехать по распределению, ещё много всяких, в которых жизнь проверяла на выживание. Это формирует человека, парадигму его поведения. Постоянное решение принципиально не решимых вопросов (в моем исполнении) приучило меня работать над причинами драки, зашиты от потуг государства, замысловатой работы, добычи денег, физики как хобби, заставило привычно думать неотступно. Такая тактика дала свои результаты, я решил многие проблемы и понял, почему многие проблемы неразрешимы.

Преподавателей физики в школе хороших не было, нужны мужчины, а их со школы выбивали и пед. коллектив и ученики. Как пример, мой коллега электрик Валера Сагдев закончил пед. Пошел работать, там дал по морде ученику, который при всех дал по лицу девушке из класса. Валеру поперли, ученику ничего. Другой пример, ещё в школе в Кузбассе, ученик 7 В класса Столяров стукнул на уроке труда трудовика киянкой по голове, увозила трудовика скорая. Мы 7 Б класс, там же в той же школе заставляли на уроках учителя пенния играть полонез Агинского постоянно, и у учителя пения Жабина не было вариантов, чтоб не играть полонез, т.к. полонез Агинского несколько сдерживал наши животные инстинкты.

Я физику на отлично не знал, никогда, пока я узнавал новое, забывал старое. Но всегда мог и пока могу сконцентрироваться и понять практически любую тему любой науки. Ещё в школе меня интересовал вопрос схожести формул электричества и механики. Энергия катушки эль и квадрат, энергия камня эм вэ квадрат. В институте хороший физик Арнольд О. П. уже сам указывал на эти параллели. Кроме естественной простоты учебных формул их объединяет нечто общее для микромира и макромира. Для меня всегда был знаковым опыт Папалекси, Мандельштама, когда раскрутили на бобине катушку с проводом, резко остановили и с токосъемников на допотопных приборах зафиксировали ток. Этот опыт потом повсюду затоптали, от него электродинамика просто абстрагировала, а он важен и базов.

Дальше Арнольд забавлял нас верчением воды в воронке и силой Кориолиса. Слово красивое, и закон простой, а применение его абсолютно туманно для обывателя. Я снова не буду вперёд ИИ Кориолиса копипастить, а туману ещё больше напущу. Сила Кориолиса будет действовать не только когда мы поедем с юга на север в сев. полушарии, но и когда прыгнем с парашютом. В прыжке, переходя на более низкую орбиту, мы получим ускорение в сторону вращения земли.

Да, вода над отверстием в ёмкости подвержена силе Кориолиса, но не от вращения земли, а от сокращения радиуса вращения к отверстию. Кроме того вода, истекая из отверстия в сосуде определенного размера и объёма жидкости, раскручивает воду самостоятельно и без силы Кориолиса на любом полюсе земли. Для доказательства этого посмотрите на любую струю из любой ёмкости, где вода абсолютно спокойна. На определенной скорости в свободном падении, эта вода начинает вращаться. Инерционные свойства воды создают центростремительное ускорение к оси движения воды под действием силы тяжести. Притяжение Луны создает круговые течения и приливную волну. Этого в Википедии нет, ещё долго не будет, но физически это существует.

Закон инерционного дуализма действует даже на твёрдые тела. Сделаем дискобразный волчок, раскрутим его болгаркой, приставим к вертикальной стене, он падать не будет, пока не приостановится. Инерция твердого тела будет прижимать его через рычаг силы тяжести в направлении перпендикулярном плоскости его вращения к опоре.

Все космические тела болтаются в космосе не просто так, а на орбитах, эти орбиты и есть волновые свойства макротел, движения которых цикличны. Плюс у этих циклов еще и свои частоты разных биений имеются.

Закон м цэ квадрат это упрощение, и теория относительности просто модель. Тело не увеличивает размеры близь скорости света. Никто не получит, ни атома, ни электрона, ни протона величиной с песчинку на любой скорости. Увеличивается инерция, а это не масса, не только масса. И увеличивается инерция, не при какой-то критической скорости, а при изменении скорости.

Любая частица, двигаясь в ускорителе, остаётся волной. На определенном уровне протонная волна или электронная волна из-за роста инерции существовать не может, она распадается на гармоники волн других частиц, либо начинает их излучать. Изменение инерции при изменении скорости, например, при переходе электрона на более низкую орбиту создаёт фотон, который и массы не имеет, но инерцию получает вполне. Появление этой инерции создаёт новую частицу, движение, которой как корпускулы сопряжено с силой перпендикулярной направлению света. Эта сила создаёт волновые свойства света, любой другой быстрой микрочастицы, атома или даже небольшой молекулы.

Притормаживая частицу для того чтоб определить её точное направление мы создаём притянутый за уши эффект наблюдателя. Если мы, спрятавшись за горой, захотим узнавать с правой или левой стороны горы радиоволны к нам сильнее проходят, и поставим с любой стороны горы доп. антенну, то мы изменим условия опыта. Но не суть, правило действует всегда, тормозим ли мы катушку с проводом, изменяем ток по синусоиде или просто неравномерно, у нас появляется новая инерция, новый импульс или новая частица с импульсом.

Если мы в макросистеме космических тел воздействуем на спутник, то мгновенно воздействуем и на планету, т.к. и планета и её спутник это одна макро волна, которая обладает общей инерцией. Закон инерционного дуализма более постулатен и базов чем теория относительности.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Жизненный опыт и преодоление трудностей формируют характер человека и его подход к решению проблем.

2. Существует недостаток квалифицированных преподавателей физики в школах, особенно мужчин.

3. Автор отмечает сходство формул в электричестве и механике, указывая на общие принципы в микро- и макромире.

4. Обсуждается опыт Папалекси-Мандельштама и его значимость для электродинамики.

5. Рассматривается сила Кориолиса и ее проявления в различных ситуациях.

6. Предлагается альтернативное объяснение вращения воды при истечении из сосуда.

7. Вводится концепция "закона инерционного дуализма" и его применение к различным физическим явлениям.

8. Критикуется теория относительности и предлагается альтернативный взгляд на поведение частиц при высоких скоростях.

9. Обсуждаются волновые свойства макротел в космосе.

10. Рассматривается влияние изменения инерции на появление новых частиц и волновые свойства света.

Вывод:

Автор представляет нестандартный взгляд на ряд физических явлений, предлагая альтернативные объяснения и вводя новые концепции, такие как "закон инерционного дуализма". Текст отражает критический подход к некоторым устоявшимся теориям, в частности, к теории относительности. Автор подчеркивает важность понимания взаимосвязи между различными областями физики и предлагает свое видение физических процессов на микро- и макроуровнях. Однако стоит отметить, что многие из представленных идей не соответствуют общепринятым научным теориям и требуют дальнейшего экспериментального подтверждения.