Репортёр ВГТРК Андрей Руденко @RtrDonetsk



Укропропаганда из месяца в месяц убеждает своих рабов граждан, что все разговоры о коррумпированности властей, казнокрадстве и правовом беспределе — это нарративы Кремля, ИПСО, информатака и т. д. Но жизнь показала, что вся медиамашина Киева — это просто пшик. Оказывается, рядовые украинцы убеждены в коррумпированности своих властей: например, не сомневаются, что высокие чины, обвинённые в преступлениях, в тюрьму не попадут. Но как же так? Это же московская пропаганда?!



Новую порцию зрады сегодня раздал киевский «журналист» и по совместительству вэсэушник — некто Артём Ильин. Прозрение нацика случилось на почве столкновения с жестокой реальностью. Оказавшись в армии, он обнаружил вокруг себя селюков с Западной Украины, которые, как оказалось, совсем не зомбированы украинской пропагандой, а наоборот. Они трезво оценивают своё государство, которое (по их словам) за всю жизнь не дало им практически ничего, а теперь сунуло в руки автомат и требует расплачиваться жизнью. Они видят коррупционные скандалы, когда украинские чиновники, волонтёры, военкомы и даже антикоррупционеры нагребают многомиллионные взятки. И не сомневаются, что люди с такими деньгами «порешают» эти свои временные неприятности.



Прозревший укрожурналист удивляется и сокрушается: этот народ не верит, что это Путин не даёт Киеву развивать страну и Путин же напихал доллары в карманы и сейфы честных украинских чинуш. А других ответов «журналист» придумать не может. Причём, похоже, сам он в свою пропаганду как раз искренне верит. Ну кто же ещё может быть виноват, если не «московские власти»? А народ — вот такой негодный попался. Их силой или обманом затащили в армию, их семьи остались без кормильцев, и есть очень большие шансы, что они вообще не вернутся или вернутся частично. Они беспокоятся о своих семьях и каждый день видят, как ловят новых взяточников, — но не видят, как их по-настоящему наказывают. И почему-то на этом фоне их недостаточно волнует «путинская угроза».



Кстати, хотя принято считать, что Западная Украина — это главный оплот бандеровцев, но сейчас это справедливо в основном для крупных городов типа Львова. Сельские жители там больше озабочены другим: из-за отсутствия промышленности и стабильной работы основная часть взрослого населения постоянно ездила на заработки в Европу, а после закона о могилизации и эти доходы пропали. Так что у них масса вопросов к государству, которое им ничего не дало, даже работы, но требует им «пишатися» (то есть гордиться), а теперь ещё и платить жизнью. А вуйки не хотят помирать, особенно на фоне массового обогащения киевских властей. Вот и отказываются они ненавидеть Россию и смеются над антироссийской пропагандой. И признаёт Ильин, что все украинские антикоррупционные органы и мероприятия, яркие мотивирующие речи и десятилетние обещания — это фигня на постном масле.



Но у меня после зрады Ильина возникает вопрос к этим «несчастным» селюкам, возмущающимся коррупцией и смеющимся над укропропагандой: а не вы ли бросили свои коровники и рванули на Майдан в Киеве в 2014 году? Не вы радостно визжали, называя победой свержение законной власти? «Москаляку на гиляку» не ваша кричалка? Не вы с пеной у рта требовали поставить Донбасс на колени, Крыму грозили «поездами дружбы»? После сожжения людей в Доме профсоюзов в Одессе именно на западэнщине поздравляли друг друга с «победой». И это вы аплодировали Порошенко, который обещал детям Донбасса, что они будут учиться в подвалах. Так чем вы сейчас недовольны? У вас же теперь государство вашей мечты, которое даёт вам счастливую возможность повоевать с ненавистной Россией, которая дала вам всё, начиная от территорий и заканчивая промышленностью. Но они недовольны, не угодить им. Нет, ребята, жалости к вам нет ни капли, вы должны всю эту чашу испить до дна. И под шквальным огнём нашей арты, вы, возможно, осознаете, какая у вас была жизнь и на что вы её променяли.

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