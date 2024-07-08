«Москаляку на гиляку» не ваша кричалка?
Репортёр ВГТРК Андрей Руденко @RtrDonetsk
Укропропаганда из месяца в месяц убеждает своих
рабов граждан, что все разговоры о коррумпированности властей, казнокрадстве и правовом беспределе — это нарративы Кремля, ИПСО, информатака и т. д. Но жизнь показала, что вся медиамашина Киева — это просто пшик. Оказывается, рядовые украинцы убеждены в коррумпированности своих властей: например, не сомневаются, что высокие чины, обвинённые в преступлениях, в тюрьму не попадут. Но как же так? Это же московская пропаганда?!
Новую порцию зрады сегодня раздал киевский «журналист» и по совместительству вэсэушник — некто Артём Ильин. Прозрение нацика случилось на почве столкновения с жестокой реальностью. Оказавшись в армии, он обнаружил вокруг себя селюков с Западной Украины, которые, как оказалось, совсем не зомбированы украинской пропагандой, а наоборот. Они трезво оценивают своё государство, которое (по их словам) за всю жизнь не дало им практически ничего, а теперь сунуло в руки автомат и требует расплачиваться жизнью. Они видят коррупционные скандалы, когда украинские чиновники, волонтёры, военкомы и даже антикоррупционеры нагребают многомиллионные взятки. И не сомневаются, что люди с такими деньгами «порешают» эти свои временные неприятности.
Прозревший укрожурналист удивляется и сокрушается: этот народ не верит, что это Путин не даёт Киеву развивать страну и Путин же напихал доллары в карманы и сейфы честных украинских чинуш. А других ответов «журналист» придумать не может. Причём, похоже, сам он в свою пропаганду как раз искренне верит. Ну кто же ещё может быть виноват, если не «московские власти»? А народ — вот такой негодный попался. Их силой или обманом затащили в армию, их семьи остались без кормильцев, и есть очень большие шансы, что они вообще не вернутся или вернутся частично. Они беспокоятся о своих семьях и каждый день видят, как ловят новых взяточников, — но не видят, как их по-настоящему наказывают. И почему-то на этом фоне их недостаточно волнует «путинская угроза».
Кстати, хотя принято считать, что Западная Украина — это главный оплот бандеровцев, но сейчас это справедливо в основном для крупных городов типа Львова. Сельские жители там больше озабочены другим: из-за отсутствия промышленности и стабильной работы основная часть взрослого населения постоянно ездила на заработки в Европу, а после закона о могилизации и эти доходы пропали. Так что у них масса вопросов к государству, которое им ничего не дало, даже работы, но требует им «пишатися» (то есть гордиться), а теперь ещё и платить жизнью. А вуйки не хотят помирать, особенно на фоне массового обогащения киевских властей. Вот и отказываются они ненавидеть Россию и смеются над антироссийской пропагандой. И признаёт Ильин, что все украинские антикоррупционные органы и мероприятия, яркие мотивирующие речи и десятилетние обещания — это фигня на постном масле.
Но у меня после зрады Ильина возникает вопрос к этим «несчастным» селюкам, возмущающимся коррупцией и смеющимся над укропропагандой: а не вы ли бросили свои коровники и рванули на Майдан в Киеве в 2014 году? Не вы радостно визжали, называя победой свержение законной власти? «Москаляку на гиляку» не ваша кричалка? Не вы с пеной у рта требовали поставить Донбасс на колени, Крыму грозили «поездами дружбы»? После сожжения людей в Доме профсоюзов в Одессе именно на западэнщине поздравляли друг друга с «победой». И это вы аплодировали Порошенко, который обещал детям Донбасса, что они будут учиться в подвалах. Так чем вы сейчас недовольны? У вас же теперь государство вашей мечты, которое даёт вам счастливую возможность повоевать с ненавистной Россией, которая дала вам всё, начиная от территорий и заканчивая промышленностью. Но они недовольны, не угодить им. Нет, ребята, жалости к вам нет ни капли, вы должны всю эту чашу испить до дна. И под шквальным огнём нашей арты, вы, возможно, осознаете, какая у вас была жизнь и на что вы её променяли.
Комментарий редакции
Хотя украинцы поддерживали Майдан, стремясь к вступлению в Европу и жизни по европейским стандартам, они не осознавали, что Европе они нужны только как пушечное мясо для ослабления России. Радость от переворота 2014 года быстро сменилась разочарованием, когда за "европейские ценности" рядовым украинцам предложили отдать свою жизнь. Они представляли свою роль в европейской семье совершенно иначе. Автор статьи подчеркивает, что украинцам следует осознать свои ошибки и извлечь из этого урок. Вопрос заключается в том, что было лучше: жить и благоденствовать в союзе с Россией при Януковиче или стать пушечным мясом, насильно толкаемым на войну с Россией при поддержке Запада. Этот урок должен научить украинцев выбирать более мудрые пути для достижения своих целей.
Большинство и сейчас не осознают,особенно те кто находится заграницей.
В прошлый четверг с двумя такими “поцриотами” столкнулся по работе.
“Этот урок должен научить украинцев “,для этого нужно иметь определённый уровень развития,которого у большинства нет и не будет.
первые три минуты..https://ok.ru/video/1838563985961