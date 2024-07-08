Сегодня в программе Даниэль Микусек беседует с историком Михалом Новицким. Тема касается преступлений против польских офицеров в Катыни. Давно ведутся споры о том, было ли убийство совершено НКВД или Третьим рейхом. Американские и немецкие историки утверждают, что ответственность за преступления несет Третий рейх Адольфа Гитлера. Г-н Михал Новицкий также представляет французские, немецкие и американские источники в подтверждение решения Нюрнбергского трибунала 1946 года.

Французские офицеры в советских лагерях в Старобельске подтверждают, что беседовали с польскими офицерами в апреле и мае 1941 года. Среди прочих зять будущего президента Франции Шарля де Голля. Однако пропаганда доктора Геббельса о преступлениях русских была создана, когда Германия проиграла Сталинград и стало ясно, что они проиграют войну. Господин Михал Новицкий рассказал о вещественных доказательствах, собранных международной следственной комиссией (немецкие пули в головах польских офицеров, метод убийства использовали немцы, например, в Пальмирах).

1. Что говорят о Катынской резне французские, американские и немецкие источники?

2. Почему немцы решили показать миру могилы поляков только через два года?

3. Почему правые хотят натравить поляков на русских?

4. Горбачев, Ельцин, Путин, почему они обвинили Сталина?

5. Документы, представленные Ельциным, были подделаны. Что такое подделка?

Комментарий редакции

Основные вопросы, рассмотренные лекции:

1. Французские, американские и немецкие источники:

- Французские офицеры свидетельствовали о встречах с польскими офицерами в советских лагерях в 1941 году, что противоречит версии об их расстреле в 1940 году.

- Американский историк Гровер Фурр, изучив списки жертв, обнаружил несоответствия в официальной версии.

- Немецкие источники не упоминают о поставках боеприпасов СССР для расстрела поляков.

2. Немцы показали могилы через два года, потому что:

- Это могло быть пропагандистской акцией после поражения под Сталинградом.

- Целью было расколоть антигитлеровскую коалицию.

- Это совпало с активизацией западных союзников на других фронтах.

3. Правые хотят натравить поляков на русских, чтобы:

- Создать "клин ненависти" между поляками и русскими.

- Оправдать антироссийскую политику.

- Поддерживать прозападную ориентацию Польши.

4. Горбачев, Ельцин, Путин обвинили Сталина, потому что:

- Это было частью процесса "вхождения в цивилизованный западный мир".

- Осуждение советского прошлого легитимизировало новую капиталистическую элиту.

- Это было условием для улучшения отношений с Западом.

5. Подделка документов, представленных Ельциным:

- Упоминается печать "КПСС" на документе 1940 года, когда партия называлась ВКП(б).

- Создавались фальшивые приказы и документы для подтверждения советской вины.

- Эти подделки были сделаны наспех и непрофессионально, что указывает на их сомнительное происхождение.

Вывод:

Беседа ставит под сомнение общепринятую версию Катынского расстрела и предлагает альтернативную интерпретацию событий. Авторы подчеркивают необходимость критического подхода к историческим фактам и призывают к новому непредвзятому расследованию трагедии. Они указывают на возможные политические мотивы в формировании официальной версии и подчеркивают важность доступа к архивам и проведения тщательных криминалистических исследований для установления истины.