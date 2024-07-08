Исключить Семигина
По следам недавнего скандала вокруг Семигина.
Путин своим указом исключил Семигина из состава совета по межнациональным отношениям.
Ранее Семигина погнали из комитета Госдумы по межнациональным отношениям.
В байку про то, что Семигин не писал, то что он писал про "воюющих из под палки солдат" поверили далеко не все.
и ФСЁ??
!Родился 23 марта 1964 года в городе Дунаевцы Хмельницкой области Украинской ССР.
Председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей (12 октября 2021 — 21 мая 2024). Член фракции «Справедливая Россия — За правду». Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду».
Доктор политических наук, профессор. Депутат Государственной Думы III, IV и VIII созыва, председатель Координационного совета Народно-патриотического союза России.
В Государственной думе III созыва занимал пост заместителя председателя Госдумы.
Лидер партии «Патриоты России» в 2005—2021 годах.
“Депутат Госдумы Геннадий Семигин подал иск о защите чести и достоинства к автору Telegram-канала “Говорит Топаз” Евгению Рассказову – бывшему бойцу диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) “Русич”. Парламентарий требует от него выплаты более 6 млн рублей за высказанную в свой адрес критику.
Топаз действительно негативно высказывался о Геннадии Семигине. В частности, ветеран СВО критиковал депутата за появившуюся на сайте партии “Патриоты России”, которую представляет народный избранник, запись о мотивации русских военных.
Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то, возможно, батальону “Ахмат” не пришлось бы пинками загонять солдат ВС России на поле боя,
- говорилось в том сообщении.
п.с. мне достаточно первой строки в биографии -место рождения..разве это наказание .за меньшее многие в тюрьме сегодня..