Накануне в Государственную Думу поступил законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.

Изменения предлагается внести в ст. 104.1 Уголовного кодекса.

Авторами законопроекта стали ряд депутатов Государственной думы (заместители председателя ГД Пётр Толстой, Анна Кузнецова, Шолбан Кара-оол, председатель Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, председатель Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, первый заместитель председателя Комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв, первый зампред Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев, первые зампреды Комитета ГД по культуре Александр Шолохов, Денис Майданов, Дмитрий Певцов, первый зампред Комитета ГД по международным делам Алексей Чепа, первый зампред Комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев, первый зампред Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, первый зампред Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, заместители председателя Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай, Артём Туров, зампред Комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин, зампред Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев и др.), а также член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова.

"Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» подготовлен в целях повышения эффективности борьбы с незаконной миграцией. На сегодняшний день незаконная миграция оказывает разноплановое дестабилизирующее влияние на общественные отношения, в том числе служит средой для развития высокодоходного преступного бизнеса, нередко связанного с организованной и транснациональной преступностью. Сложившаяся ситуация перерастает в реальную угрозу национальной безопасности России. Статистические данные, представленные Министерством внутренних дел Российской Федерации, свидетельствуют о существенном росте числа преступлений, предусмотренных статьёй 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», зарегистрированных в 2023 году и в первом квартале 2024 года. Так, в 2023 году зарегистрировано 1 941 преступление, предусмотренное статьёй 322.1 УК (+79,6%), из них по части первой — 1 114 (+102,5%), по части второй — 827 (+55,7%). В течение января-марта 2024 года зарегистрировано 580 преступлений, предусмотренных статьёй 322.1 УК (+75,5%), из них по части первой — 261 (+42,6%), по части второй — 319 (+98,1%). Следует иметь в виду, что практически за каждым из выявленных преступлений, приведённых выше, стоят десятки, сотни, а нередко и тысячи мигрантов, нелегально находящихся на территории России. Одним из средств противодействия организации незаконной миграции (с учетом её корыстной составляющей) может стать применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, полученного в результате совершения этого преступления. Конфискация имущества обладает достаточно серьёзным предупредительным потенциалом. Она устраняет условия, способствующие совершению преступления, делает его экономически невыгодным, лишая нарушителя тех «благ», которые могли быть им приобретены в результате совершения преступления. Что, в свою очередь, способно значительно сократить объём «чёрной» экономики, связанной с организаций нелегальных миграционных потоков. <…> Принимая во внимание представленные статистические данные, свидетельствующие о существенном росте числа преступлений, предусмотренных статьёй 322.1 УК РФ, а также то, что основной целью его совершения является получение финансовой (иной материальной) выгоды, предлагается распространить действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, на случаи организации незаконной миграции. Для достижения указанной цели законопроектом предлагается внести изменение в пункт «а» части первой статьи 104.1 «Конфискация имущества» УК РФ, дополнив его статьёй 322.1 УК РФ. По данной категории уголовных дел конфискация будет применяться при условии совершения преступления из корыстных побуждений", – сказано в пояснительной записке.

"В Думу внесён законопроект о распространении конфискации имущества на преступления, совершённые по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Учитывая остроту проблемы, необходимо ужесточать наказание организаторам конвейера по переправке в Россию в обход законов и правил сотен тысяч мигрантов, среди которых с каждым днём всё больше радикалов. Авторами закона стало более полусотни депутатов и сенаторов. Наша поправка предполагает конфискацию имущества, полученного за незаконный завоз мигрантов и их легализацию через выдачу «липовых» справок и сертификатов. Конечно, можно предположить, что кто-то обслуживает этот поток бескорыстно, просто «из любви к искусству». Но абсолютное большинство — из корыстных побуждений и исключительно за деньги. А деньги в этом бизнесе крутятся немалые. Конфискацию имущества, как правило, применяют к особо тяжким преступлениям, таким как терроризм, убийства, наркоторговля, диверсии, финансирование экстремистов. Учитывая прямой и очевидный вред для общества в настоящем и особенно — в будущем, незаконная миграция не менее опасна. Надеюсь, наш законопроект будет принят. В этом случае каждый, кто желает заработать легкие деньги через легализацию мигрантов, не только лишится свободы, но и гарантированно потеряет всё нажитое непосильным трудом. Уверен, такая перспектива поставит жирный крест на налаженном «бизнесе»", – подчеркнул Пётр Толстой, главный автор данного документа.

"Это серьёзная проблема, волнующая людей, и необходимо искать решения. <…> Завоз мигрантов стал для теневых дельцов высокодоходным бизнесом, который способствует росту преступности. <…> Нелегальная миграция является и способом проникновения в нашу страну представителей экстремистских и террористических групп, поэтому представляет серьёзную угрозу для безопасности государства и граждан. Принятие закона поможет в наведении порядка в миграционной сфере", – добавил генерал-полковник юстиции Василий Пискарёв.

Правительство дало положительное заключение на законопроект.

6 июля председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин запустил опрос в своём Telegram-канале. В нём предлагается ответить на вопрос: «Вы поддерживаете принятие такого закона?». Варианты ответов: «да», «нет», «всё равно».

На данный момент, из более 200 тысяч проголосовавших, 97% поддерживают принятие закона, 2% – не поддерживают.

Количество ответов за короткое время уже свидетельствует о крайней актуальности вопроса. Ну а промежуточные результаты опроса говорят сами за себя.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Государственную Думу внесен законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.

2. Законопроект предлагает внести изменения в ст. 104.1 Уголовного кодекса РФ.

3. Авторами законопроекта стали более 50 депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

4. Цель законопроекта – повышение эффективности борьбы с незаконной миграцией.

5. Статистика МВД показывает существенный рост числа преступлений, связанных с организацией незаконной миграции в 2023 году и первом квартале 2024 года.

6. Конфискация имущества рассматривается как мера, способная сделать организацию незаконной миграции экономически невыгодной.

7. Правительство дало положительное заключение на законопроект.

8. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в Telegram о поддержке закона, где 97% из более 200 тысяч проголосовавших поддержали принятие закона.

Вывод:

Законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции отражает растущую озабоченность властей и общества проблемой нелегальной миграции в России. Высокий уровень поддержки законопроекта среди опрошенных граждан и положительное заключение правительства указывают на высокую вероятность его принятия. Это может стать значимым шагом в усилении борьбы с незаконной миграцией и связанной с ней преступностью, однако эффективность данной меры будет зависеть от ее практической реализации.