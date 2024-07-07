Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 41-й механизированной, 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой, 44-й артиллерийской бригад ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 120-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Волчанск, Старицы, Тихое, Гарбузовка и Белый Колодезь Харьковской области.

За сутки отражено пять атак формирований 92-й штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ и центра сил специальных операций «Восток».

Потери противника составили до 175 военнослужащих, боевые бронированные машины «Козак», HUMVEE производства США, а также три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», два 152 мм орудия Д-20, четыре 122 мм гаубицы Д-30, 128 мм установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 производства Хорватии, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й, 112-й бригад теробороны, а также 12-й бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Ковшаровка, Песчаное, Петропавловка, Григоровка Харьковской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубицы: М777 производства США и «FH-70» производства Великобритании, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании.

В течение суток группировкой уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы: «Буковель-AD» и «Нота», и два полевых склада боеприпасов ВСУ.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Часов Яр, Курдюмовка, Катериновка, Елизаветовка, Курахово и Максимильяновка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк и 14 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 155 мм гаубицы: М777 производства США и «FH-70» производства Великобритании, четыре 152 мм орудия Д-20, 152 мм гаубица «Мста-Б».

Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и девять полевых складов боеприпасов ВСУ.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение.

Нанесено поражение формированиям 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское Донецкой Народной Республики.

За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона «Скала».

Потери противника составили до 340 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, три 152 мм гаубицы «Мста-Б», 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов: Угледар, Великая Новоселка, Водяное, Сторожевое Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Староукраинка Запорожской области.

ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 152 мм орудие Д-20, 105 мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Ивановка, Токаревка и Антоновка Херсонской области.

Потери ВСУ составили свыше 100 военнослужащих, шесть автомобилей, три 155 мм гаубицы М777 производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», два 105 мм орудия М119 производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов.



Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: радар обнаружения воздушных целей на малых, средних высотах и выдачи целеуказаний ПВО «Giraffe» шведского производства и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, а также нанесено поражение авиационной технике ВСУ на аэродроме базирования, скопления живой силы и техники противника в 119 районах.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 беспилотный летательный аппарат.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27314 беспилотных летательных аппаратов, 540 зенитных ракетных комплексов, 16521 танк и других боевых бронированных машин, 1366 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11516 орудий полевой артиллерии и минометов, 23410 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России