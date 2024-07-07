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Строительство и архитектура №240, 1976

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Выпуск киножурнала рассказывает о строительстве Ингруской ГЭС, о культурном центре в Болгарии, о методе украшений панельных зданий газосваркой, а так же о создании диорам.

ЦентрНаучФильм, 1976 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8CJDEzBV8pM
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