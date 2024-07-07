Власти самого демократического государства на нашей планете внезапно согласились на сделку с известным журналистом и правозащитником номер один в мире, основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Джулиан в конце 2000-х годов обнародовал тысячи материалов о коррумпированности и нечистоплотности американских дипломатов и сотрудников спецслужб, зверствах военнослужащих и убийствах мирных жителей в Ираке.

Опираясь на некие взаимные договорённости, Ассанж был отпущен из британской тюрьмы под залог после пяти лет одиночного заключения.

Напомню, что в 2019 году Большое федеральное жюри США (коллегия присяжных) предъявило Ассанжу, который до этого фактически отсидел 7 лет в эквадорском посольстве в Лондоне, обвинение по полной программе — восемнадцати пунктам. После чего правозащитник был брошен в тюрьму с самым тяжёлым и жёстким режимом в Англии — Белмарш.

"Впервые за столетнюю историю закона о шпионаже журналист привлечён к ответственности, по сути, за получение и распространение информации", — возмутился по этому поводу Дэвид Грин, директор некоммерческой организации Electronic Frontier Foundation Civil Liberties, занимающейся вопросами Первой поправки, согласно которой Конституция США запрещает правительству принимать законы, ограничивающие, в частности, свободу слова, свободу прессы, свободу собраний. "Эти обвинения никогда не должны были быть предъявлены", — заявил Дэвид Грин.

В 2021 году коалиция групп по защите гражданских свобод и прав человека призвала администрацию Байдена отказаться от попыток экстрадировать Ассанжа из Великобритании и привлечь к ответственности, назвав это дело серьёзной угрозой для свободы прессы. Байдену чётко прописали, что "информагентства довольно часто и регулярно публикуют секретную информацию, чтобы рассказать общественности о вопросах, имеющих важное социальное значение".

Крупных и влиятельных фигур, выступивших в защиту Ассанжа, что в Штатах, что в Британии было немало. И народ его поддерживал, в том числе и деньгами. Вот сейчас, например, ему потребовалось целых полмиллиона долларов на перелëт частным джетом в Австралию, так их насобирали за три дня — человек крайне популярен.

Итак, после того как на Северных Марианских островах в американском суде Джулиан частично признал обвинение, получил свой "пятерик", но вышел на свободу, учитывая уже проведённые в тюрьме годы, весь политический мир задался вопросом: чем это вызван "приступ политической совести" Вашингтона, который за несколько месяцев до этого требовал для Ассанжа 175 лет тюрьмы — и вдруг запросил пять, и не может ли такого случиться, что Ассанж вновь окажется в тюрьме после выборов президента США в ноябре 2024 года, независимо от их исхода?

Я изложу несколько основных версий произошедшего, бытующих в экспертной среде, включая и свою собственную, а вы уж будете решать, какая из них ближе к истине. Думаю, что для понимания ментальных глубин нынешнего Deep State это будет весьма информативно и полезно.

1. В Граде на Холме "пришли к выводу, что с точки зрения имиджа Штатов как страны, которая утверждает, будто отстаивает свободу слова, содержание Ассанжа в тюрьме было бы более вредоносным, чем некая договорённость о его освобождении. К США и так много претензий — и в связи с многочисленными внешними агрессиями в отношении других стран, и в связи с предоставлением Украине дальнобойного оружия, которое приводит к гибели мирных граждан России. В итоге там возобладала точка зрения, что надо договориться об освобождении Ассанжа", — такое соображение высказывает крайне информированный и серьёзный аналитик А.К. Пушков.

Дополним соображения эксперта очевидным: на носу выборы, рейтинг Байдена невысок, он по всем опросам проигрывает Трампу, а тут ещё непрекращающееся давление со стороны левых демократов, считающих Ассанжа американским национальным героем. Ребята типа Элизабет Уоррен или Берни Сандерса (за Берни, напомню, в 2020 году были готовы проголосовать 47% американских избирателей, а он крайне левый социалист) давят на демократический истеблишмент насчёт Ассанжа слишком сильно, чтобы это можно было игнорировать перед самыми судьбоносными выборами.

Оставлять Джулиана, недавно перенёсшего инсульт и пребывающего в тяжёлом клиническом состоянии, попросту означало потерять голоса многих левых избирателей — тема настолько раскручена, что в мотивационных наборах целого ряда граждан, собирающихся прийти на выборы, её уже не замять. Поэтому, например, крайне левые, а таких, по подсчётам того же самого Liberty Media, от 8 до 11%, могут просто в знак протеста против продолжающего издевательства над Ассанжем, например, отказаться от участия в выборах. А поскольку голосуют эти ребята исключительно за демократов (просто больше не за кого — не за капиталиста же Трампа?), то такая ситуация могла бы больно ударить по позициям Байдена. Заметим, что все эти перипетии происходили за несколько дней до скандальных дебатов, полностью проваленных действующим президентом, и тогда ещё расклад был несколько иной, чем сегодня.

Из первоначальных восемнадцати эпизодов, выдвинутых против правозащитника, обвинение беспрецедентным образом за всю историю американской судебной системы отказалось от семнадцати; гособвинитель оставил лишь пункт о "заговоре с целью получения и распространения секретной информации". Что-то в любом случае должно было остаться, отпускать Ассанжа "подчистую" означало просто расписаться в собственной импотенции.

Таким образом, первая версия очень даже логична и, в принципе, согласуется с наблюдаемыми фактами. В любом случае некоторые её тезисы бесспорны и многое объясняют. Но есть и другие нюансы.

2. Медицинская подоплёка. Байдену и всей глобалистской камарилье меньше всего нужно, чтобы самый известный правозащитник на планете умер в американской либо даже британской тюрьме.

Просто напомню, что Ассанж перенёс инсульт во время заседания Верховного суда Великобритании по делу о его экстрадиции в США 27 октября 2021 года, где он присутствовал по видеосвязи из тюрьмы Белмарш. Об этом его невеста Стелла Морис открыто сообщила Daily Mail и массе других изданий.

Стелла заявила, что во время судебного заседания у 50-летнего Ассанжа произошла транзиторная ишемическая атака, у него не закрывалось правое веко, а память была нечёткой. Врач обнаружил задержку реакции зрачка при попадании света, что может говорить о повреждении мозга, пояснила Морис. В 2023 году, по неподтверждённым данным, основанным на публичных дискуссиях в американской правозащитной среде, Джулиан перенёс второй инсульт, возможно микроинсульт.

После суда, когда правозащитник вышел, было отчётливо видно, что он с трудом передвигается и чувствует себя не лучшим образом. Некоторые "правдорубы" написали: его сломали, он не сделал ни одного обличительного заявления при выходе из суда. Ребята, человек тяжело болен. Здоровье подорвано, скорее всего, Ассанж балансирует между жизнью и смертью. Какие заявления? Надо выжить сначала, потом переходить к политической борьбе, если будут на это силы. И лучше всего, конечно, это делать в России-матушке, оно спокойнее и сподручнее.

3. Есть ещё одна, довольно конспирологическая, но красивая и вместе с тем вполне логичная версия произошедшего внезапного освобождения Джулиана Ассанжа.

В конце прошлого года в социально близких кругах российской политологической элиты упорно циркулировал слух следующего содержания: Путин предложил Байдену разменять Навального* на Ассанжа. Главного прозападного правозащитника-коммерсанта на главного правозащитника антизападного, во всяком случае ситуационно антизападного. Плюсом к Навальному якобы наши руководители предлагали Пола Уилана и Эвана Гершковича, находящихся по сей день в учреждениях российской пенитенциарной системы по обвинению в шпионаже. Насколько я слышал от весьма компетентных товарищей, в обмен на троих предлагали передать двоих — Ассанжа и кого-то из наших ребят, задержанных американцами.

Так вот, Белый дом сначала категорически отказался, потом заявил, что будет думать, и взял паузу. Во время этой "музыкальной паузы" Навальный внезапно и, как мы все понимаем, исключительно по естественным причинам, не имеющим никакого отношения к деятельности той же MИ-6, умер, так что предложение отпало само по себе. Но якобы недавно подобное предложение было сделано вновь — на этот раз, понятно, уже без Навального, но опять-таки с участием Ассанжа.

Причём наши дали понять, что отказ американцев станет известен мировой общественности, и прежде всего СМИ. В Штатах довольно мощную поддержку набрала кампания за освобождение с помощью обмена Гершковича и Уилана, даже на последней встрече с мировыми медиакорпорациями на Петербургском экономическом форуме американский журналист задавал Путину вопрос о Гершковиче.

Американцам при таких раскладах пришлось бы либо согласиться на обмен, либо придумать какую-нибудь очередную идиотскую отмазку, которая никого бы не удовлетворила, а демократы потеряли бы голоса не только левых, но и либерально-правозащитных организаций и избирателей, на них ориентирующихся. Напомню, речь шла не просто о бесконечной пролонгации пребывания Ассанжа в британской тюрьме, а об экстрадиции в США, где ему в самом лучшем случае грозило пожизненное заключение (175 лет). Однако всё это зависело от штата, в котором выносился бы приговор: в ряде штатов правозащитнику "светило" не пожизненное, а электрический стул или смертельная инъекция. Так что вопрос стоял не менее, а скорее, более серьёзно, чем в своё время с делом Сноудена.

Поэтому и могло быть принято решение прийти к соглашению с больным и находящимся в тяжёлом депрессивном состоянии человеком: мы тебя выпускаем, но ты признаëшься только в одном "косяке" — незаконной добыче и распространении совсекретной информации, пять лет зачтём за предвариловку, и летишь в родной дом белым лебедем.

Лишь бы не опозориться и не отдать русским, ведь тогда на стороне русских вновь будут симпатии всей мировой свободолюбивой и антиколониальной общественности, а США вновь предстанет перед мировым прогрессивным сообществом как тоталитарный лагерь и тюрьма народов.

А получилось для многих красиво и неожиданно. Американский "правдоруб" Такер Карлсон, несмотря на свой оголтелый трампизм и нелюбовь к левым политикам, заявил, что освобождение сооснователя WikiLeaks Джулиана Ассанжа повернуло ход событий вспять: "Хороший человек наконец на свободе. Течение повернулось вспять".

А вот демократический кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, у которого, как ни странно, на днях снова замелькали призрачные шансы на выдвижение вместо Байдена, назвал ценой свободы Ассанжа "удар по свободной журналистике". Что имел в виду Роберт, лично для меня остаётся загадкой.

Как многие уже поняли, все три изложенные версии весьма комплиментарны и не исключают одна другой, а лишь дополняют и высвечивают истинный накал и последовательность событий.

На самом деле Ассанж, в отличие, например, от Сноудена, не выдал никаких страшных тайн, никаких секретов, связанных с американскими спецслужбами или разработкой новых технологий.

Что он сделал достоянием гласности?

"Опубликовал документы об убийстве мирных жителей в Ираке, — поясняет Алексей Пушков. — А вся "секретность" заключается лишь в том, что убивали их американские военнослужащие. Гостайна, оказывается, — это не данные о технологиях вооружений, а информация об убийстве мирных людей военными США. Любой новый процесс над Ассанжем все эти неудобные для Вашингтона вопросы оживит, тогда как сейчас из-за многослойности информационных потоков в современном мире многие уже и не помнят, за что именно сидит Ассанж. Новое дело против него может обернуться приговором не журналисту, а политике Вашингтона". Кроме Ирака, Джулиан опубликовал массу материалов по Афганистану и Сирии. Опять же издевательства, бессудные казни, убийства, бомбардировки мирных селений, плюс коррупция внутри американской армии. В его распоряжении оказалось несколько тысяч секретных файлов Пентагона и АНБ.

Сайт WikiLeaks выкладывал компромат на Хиллари Клинтон и переписку Николя Саркози, а также информацию о преступных операциях ЦРУ. Кстати, среди писем Хиллари были тексты с такими пикантными подробностями, от которых краснели не только лидеры Демократической партии США, но и многие республиканцы, неподготовленные к таким откровениям "сильной и независимой женщины".

Ну и что, где тут гостайна? Тоже мне, секрет Полишинеля.

Другое дело, очень многие американские и не только политики уверены в том, что восемь лет назад, когда на сегодняшнем месте Байдена на дебатах против Трампа стояла Хилари Клинтон, именно публикация в WikiLeaks её писем не позволила Америке насладиться первой женщиной-президентом. Правда, несмотря на то что тогда публикация утечки однозначно сыграла на руку Трампу, на судьбе основателя сайта в каденцию Дональда это никак не отразилось.

Напомним, что семь из двенадцати лет заточения Ассанж формально провёл на территории Эквадора, который, как он был уверен, прикроет его от англосаксонских спецслужб. Левое правительство Эквадора предоставило правозащитнику политическое убежище, но на самом деле от английской полиции и МИ-5 его защищала только дверь посольства. "Шли разговоры, что британцы пойдут на штурм. Ассанж сравнивал своё пребывание там не с тюрьмой, а с космическим кораблём. Оттуда он постоянно слал на Землю сигналы, которые бесили британскую прессу и правительство. За это его очерняли, выставляли грязным насильником, который не убирает за собой и своим котом. И левая, и правая пресса мазала его всем, что было под рукой", — писала левая эквадорская газета El Mercurio de Cuenca.

Будучи узником/гостем посольства, Ассанж успел плотно посотрудничать с каналом Russia Today и, как мы уже описали, довольно существенно подпортить предвыборную кампанию Хиллари Клинтон, которая в свойственной ей манере мило шутила на тему, не убить ли его дроном через окно. Кстати, Джулиан старался неизменно занимать пророссийскую позицию: написал и про высылку российских дипломатов после отравления Скрипалей, обозвав этот шаг идиотской дипломатией приснопамятной Терезы Мэй. За эту публикацию ему не отправили в окно БПЛА с гранатой — нет, ему просто отрубили интернет: для такого человека худшего наказания, чем отрезать его от информационного поля, и быть не может. А когда американцам удалось протащить к власти в Эквадоре своего "сукина сына", коллаборанта, связанного с наркомафией, Ассанжа взяли.

28 июня 2024 года, спустя несколько дней после освобождения Ассанжа, в Белом доме сообщили, что Байден не планирует помиловать Ассанжа. Поразительно, но Брэдли Мэннинг — солдат, передавший Ассанжу секретные документы армии США, был помилован ещё президентом Обамой. Правда, с тех пор он успел сменить имя и пол, теперь она, как мы понимаем, Челси Мэннинг. Сегодня в Америке стать трансгендером — гарантия ухода от ответственности за любые преступления, и это не шутка. Что говорить, это воистину привилегированная часть общества. У белых гетеросексуальных мужчин нет вообще никаких шансов.

Нелепость ситуации изящно сформулировал Такер Карлсон, который сейчас специально в Австралии: "Не знаю, как устроено правосудие у вас, но парень, который раскрывает преступления, не попадает в тюрьму. В тюрьму сажают того, кто совершил преступления. А в его случае всё перевернулось". Если у Такера всё сложится, на днях он шокирует мир ещё одним громким интервью. При условии, конечно, что Джулиан захочет говорить.

Но я думаю, Ассанжу это нужно меньше всего. У него сейчас одна задача — выжить и стабилизировать своё здоровье. Если это удастся и он найдёт в себе силы продолжать борьбу против глобалистского монстра, если он сейчас не сделает никаких заявлений на тему, что работал на СВР или ГРУ (что крайне маловероятно, но многие считают это частью договорённостей и платой за освобождение), — так вот, если он всего этого не сделает и найдёт в себе силы продолжать битву против тоталитарной американской империи, ему прямая дорога в Москву. Нигде больше он не сможет чувствовать себя в безопасности.

* Физическое лицо, причастное к экстремистской деятельности или терроризму

Николай Сорокин

Комментарий редакции

Вот основные тезисы статьи:

1. Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после сделки с властями США.

2. Существует несколько версий причин его освобождения:

– Улучшение имиджа США перед выборами

– Опасения за здоровье Ассанжа, перенесшего инсульт

– Возможный обмен на американских граждан, задержанных в России

3. Ассанж признал вину только по одному из 18 пунктов обвинения.

4. Публикации Ассанжа раскрывали информацию о военных преступлениях США в Ираке и Афганистане.

5. Ассанж провел 7 лет в посольстве Эквадора в Лондоне, спасаясь от преследования.

6. Президент Байден не планирует помиловать Ассанжа.

7. Многие считают, что Ассанжу теперь безопаснее всего будет в России.

Вывод:

Освобождение Джулиана Ассанжа является результатом сложной политической игры и, возможно, компромисса между разными силами. Хотя это может рассматриваться как победа свободы прессы, ситуация Ассанжа остается неопределенной. Его здоровье подорвано, а угроза дальнейшего преследования сохраняется. Статья предполагает, что наиболее безопасным вариантом для Ассанжа может быть переезд в Россию, хотя это лишь предположение автора. Дело Ассанжа продолжает поднимать вопросы о свободе прессы, государственных секретах и ответственности за раскрытие информации о военных преступлениях.

Дополнительный вывод:

Случай Эдварда Сноудена, который уже более десяти лет живет в безопасности в России, предоставляет интересную параллель с ситуацией Джулиана Ассанжа. Оба раскрыли секретную информацию о действиях правительства США и столкнулись с серьезными обвинениями. Однако Сноудену удалось найти убежище в России, где он получил не только защиту, но и гражданство. Это демонстрирует, что Россия готова предоставлять убежище лицам, преследуемым США за раскрытие государственных секретов.

Учитывая этот прецедент, предположение автора статьи о том, что Россия может стать безопасным местом для Ассанжа, выглядит вполне обоснованным. Если Ассанж действительно решит искать убежища в России, это может создать ситуацию, аналогичную случаю Сноудена, что, несомненно, вызовет дополнительное напряжение в отношениях между Россией и США.

Эта ситуация подчеркивает роль России как потенциального убежища для информаторов и разоблачителей, преследуемых США, и демонстрирует, как геополитические отношения могут влиять на судьбы отдельных людей, оказавшихся в конфликте с американским правительством. Возможный переезд Ассанжа в Россию мог бы не только обеспечить его безопасность, но и стать еще одним фактором в сложных международных отношениях между Россией и западными странами.