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Не надо ждать адекватности, или Почему сотрудничество невозможно | Дмитрий Евстафьев

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В интервью с политологом-американистом Дмитрием Евстафьевым поднимаются ключевые моменты российско-американских отношений, влияние санкций, внутренние политические процессы, роль НАТО и перспективы будущего сотрудничества между странами.

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Российско-американские отношения и перспективы стратегического партнерства
2. Влияние смены президентов США (Трамп, Байден) на отношения с Россией
3. Американский лоббизм и "мягкая сила" в России
4. Внутренняя ситуация в США и запрос на "жесткого" президента
5. Зависимость США от ресурсов других стран
6. Отношения в треугольнике Россия-США-Китай

Вывод:
Беседа охватывает широкий спектр вопросов российско-американских отношений. Эксперт Дмитрий Евстафьев скептически оценивает перспективы стратегического партнерства между странами, подчеркивая, что независимо от смены президентов США, фундаментальный антироссийский консенсус в американском истеблишменте сохраняется.

Отмечается снижение влияния американской "мягкой силы" в России после начала специальной военной операции. Эксперт указывает на внутренние проблемы США, включая рост преступности и запрос общества на "жесткого" лидера.

Обсуждается растущая роль Китая как главного соперника США на мировой арене и влияние этого фактора на отношения в треугольнике Россия-США-Китай. Подчеркивается, что Россия должна полагаться прежде всего на собственные силы в обеспечении своей безопасности и интересов.

В целом, беседа рисует картину сложных и напряженных отношений между Россией и США, с малой вероятностью их существенного улучшения в обозримом будущем.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cR9oBN-rsDI
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