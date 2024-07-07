Комментарий редакции

В интервью с политологом-американистом Дмитрием Евстафьевым поднимаются ключевые моменты российско-американских отношений, влияние санкций, внутренние политические процессы, роль НАТО и перспективы будущего сотрудничества между странами.

Основные темы беседы:

1. Российско-американские отношения и перспективы стратегического партнерства

2. Влияние смены президентов США (Трамп, Байден) на отношения с Россией

3. Американский лоббизм и "мягкая сила" в России

4. Внутренняя ситуация в США и запрос на "жесткого" президента

5. Зависимость США от ресурсов других стран

6. Отношения в треугольнике Россия-США-Китай

Вывод:

Беседа охватывает широкий спектр вопросов российско-американских отношений. Эксперт Дмитрий Евстафьев скептически оценивает перспективы стратегического партнерства между странами, подчеркивая, что независимо от смены президентов США, фундаментальный антироссийский консенсус в американском истеблишменте сохраняется.

Отмечается снижение влияния американской "мягкой силы" в России после начала специальной военной операции. Эксперт указывает на внутренние проблемы США, включая рост преступности и запрос общества на "жесткого" лидера.

Обсуждается растущая роль Китая как главного соперника США на мировой арене и влияние этого фактора на отношения в треугольнике Россия-США-Китай. Подчеркивается, что Россия должна полагаться прежде всего на собственные силы в обеспечении своей безопасности и интересов.

В целом, беседа рисует картину сложных и напряженных отношений между Россией и США, с малой вероятностью их существенного улучшения в обозримом будущем.