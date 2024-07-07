Катынь 2. Загадочный полковник
#катынь #плохойсигнал Второй выпуск Плохого сигнала из серии подкастов, посвящённых трагедии в Катынском лесу и её использованию в качестве идеологического оружия.
Слушать аудио https://badsignal.mave.digital/
Упомянутое видео-разбор выпуска Штефанова по Катыни https://www.youtube.com/watch?v=GKoqf…
Предыдущий выпуск https://www.youtube.com/watch?v=6ZmWa…
Страница на Бусти Плохого сигнала – расшифровка с источниками https://boosty.to/badsignal/posts/bf8…
00:00 Интро
00:40 В предыдущей серии
01:36 Отсутствие Аренса как аргумент
05:38 Личное дело Аренса
16:31 Как долго Аренс принимал дела?
22:28 Письмо Вацлава Пыха
28:07 Геббельсовцы против Пыха
33:38 Тадеуш Вольша
36:56 Рапорт фон Герсдорффа
44:55 Свидетельство Альберта Прауна
46:18 О книге Прауна
48:30 Несчастный Бакке
49:48 Предложение геббельсовцам
51:35 Почему не выдали Прауна
53:00 Сверка Прауна с Гудерианом
54:50 Кто расстреливал?
58:11 СССР – 3
01:00:50 Убийцы названы
01:04:36 Выводы
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Существуют противоречивые сведения о времени прибытия полковника Фридриха Аренса в Катынский лес в 1941 году.
2. Документы личного дела Аренса содержат несоответствия в датах и не дают точного ответа на вопрос о его местонахождении осенью 1941 года.
3. Свидетельства нескольких человек, включая немецких офицеров, указывают на присутствие Аренса в Катынском лесу в сентябре-октябре 1941 года.
4. 537-й полк связи, которым командовал Аренс, мог служить прикрытием для действий айнзацгрупп, осуществлявших массовые казни.
5. Документы советского обвинения по Катыни (СССР-54 и СССР-3) были приняты Нюрнбергским трибуналом и не были оспорены.
6. Айнзацгруппа B находилась в Смоленске с августа 1941 года и участвовала в массовых убийствах.
Вывод:
Несмотря на попытки оспорить причастность немецких войск к расстрелам польских офицеров в Катыни, существует множество свидетельств и документов, указывающих на то, что эти преступления были совершены немецкими оккупационными силами осенью 1941 года. Присутствие полковника Аренса в Катынском лесу в этот период, хотя и остается предметом споров, не является ключевым фактором в определении ответственности за массовые убийства. Более важными являются документальные свидетельства о деятельности айнзацгрупп и общей политике нацистского руководства по уничтожению польской интеллигенции.