Мы вплотную приблизились к точке невозврата в либерализм. Не только в России, но и глобально. Без катастрофы либеральным элитам удержать власть над человечеством уже не удастся. Провал Байдена на дебатах — важнейший симптом. Равно как и успехи правых популистов в Европе, где Орбан становится масштабной символической фигурой.

В России пока никакой чистки либералов, честно говоря, нет. Практически ни с кого ничего не спросили. Кто сбежал, тот ну и ладно, а так можете вернуться. Где-то на вершине власти в России есть блок, который все еще сдерживает давно назревшие патриотические реформы.

Вовне всё выглядит так, как будто они уже состоялись. И все настоящие лидеры мира хотят быть как Путин, равняют себя по нему. Но изнутри — особенно в элитах — у нас все, увы, далеко не так. Здесь сплошное ожидание мира и «за деньги, да». Этот тренд не переломлен, философия инстасамок по прежнему доминирует и дезавуирует традиционные ценности.

В России будто два мира: мир военного кровавого героизма и мир Сити. Две планеты.

Эта пропорция, конечно, меняется — в сторону героизма. Но мощнейший блок на полноценные иллиберальные реформы стоит на высших этажах системы. Это не просто инерция, это полноценный настоящий идеологический цивилизационный саботаж. Эпизод со вставшим на сторону народа в вопросе с мигрантами Бастрыкиным и последовавшие судороги показывают, насколько все запущено.

А уголовные дела против высших чинов МО как бы подтверждают обоснованность некоторых крайних и ошибочных (это вне сомнений) вспышек гнева у партии героев фронта год назад. Методы категорически не те, но пока не начать разбираться с инстасамками в погонах и без, которые за деньги, да, Победы нам не видать. А кровь течет.

Да, и кстати, отменяем ЕГЭ, отменили Болонскую систему. Правильно. А вот кто ее вводил? Кто ее нам силой навязывал, ломая о колено хребты несогласным? Сама вводилась? И почему мы забыли их имена? И какие, интересно, они посты сейчас занимают? И тоже самое со всем-всем остальным.

Нам надо переходить в новый исторический цикл самым серьезным и системным образом. Путин вехи обозначил. Теперь, засучив рукава, надо браться за строительство нового общества и нового государства — на основе традиционных ценностей и миссии Русского Мира. «За деньги, да» следует уничтожить, изжить как установку. Ведь начав с малого, с эскорта или взятки, в какой-то момент придется продать Родину и бессмертную душу. «За деньги, да» — это и есть самая деструктивная идеология, опаснее любой другой. Это и есть суть либерализма, краткое изложение книг Айн Рэнд или формула «невидимой руки рынка». Против этого разворачивается человечество. Беря, кстати, пример с нас. Ведь вовне Путин выглядит как «за деньги, нет», Родина и душа не продаются. А за его плечами Православие, Империя, Достоевский и подвиг советских людей. Так оно и есть. Но инстасамочность, то есть либерализм, в новой России — это уже лишнее. Пожалуйста, снимите последний блок. И мы, конечно, сразу же поймем, когда это будет сделано. Все же поняли, что значит назначение Белоусова. Безошибочно. И следующий шаг поймём. И тогда всё и начнется по-настоящему.

Источник

Александр Дугин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Либерализм близок к краху как в России, так и в мире.

2. В России пока не произошла полноценная "чистка" либералов.

3. Существует разрыв между внешним восприятием России и внутренней ситуацией в элитах.

4. В стране сосуществуют два мира: "мир военного героизма" и "мир Сити".

5. На высших уровнях власти существует блок, препятствующий "иллиберальным реформам".

6. Автор призывает к отказу от принципа "за деньги, да" как основы либерализма.

7. Необходимо строительство нового общества на основе традиционных ценностей.

8. Критикуется отсутствие наказаний за введение ЕГЭ и Болонской системы.

9. Путин обозначил вехи изменений, но их реализация затруднена.

Вывод:

Начавшаяся Специальная военная операция бросила вызов не только внешнему противнику, но и западным либеральным ценностям внутри России. Этот процесс освобождения от чуждой идеологии касается как внешнего, так и внутреннего фронта. К сожалению, внутри страны все еще остаются сторонники западного пути развития, которые противятся необходимым переменам и ждут возможности вернуть прежний порядок, при котором Россия использовалась лишь как сырьевая база для их благополучия.

Такое положение дел не устраивает современных патриотов, отождествляющих свою жизнь с судьбой Родины. Автор призывает к решительной внутренней трансформации, отказу от либеральных идей "власти денег" и возвращению к высшим, традиционным ценностям служения Отечеству. Только так, по мнению автора, может быть достигнута победа на внешнем фронте.

Если же Россия будет декларировать единство русского мира, освобождая территории, но при этом продолжать проводить либеральную идеологию внутри страны, этот конфликт идей может привести к негативным последствиям. Существует опасность, что все достигнутые успехи могут быть преданы и проданы сторонниками либерального пути, что позволит Западу одержать победу без прямого военного вмешательства, как это произошло в 90-е годы.

Таким образом, автор подчеркивает необходимость глубоких внутренних преобразований и возвращения к традиционным ценностям как ключевого условия для успешного противостояния внешним вызовам и сохранения суверенитета России.