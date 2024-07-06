Беседа с Николаем Азаровым об официальном визите в Социалистическую Республику Вьетнам, о грамотной приватизации и чудесах планирования, о стойкости и благородстве вьетнамского народа

Ведущий: Максим Романычев

Николай Азаров в Telegram: https://t.me/NikolayJanovichAzarov

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Николай Азаров посещал Вьетнам с официальным визитом будучи премьер-министром Украины.

2. Вьетнам имеет богатую и сложную историю, включая периоды колонизации и войн.

3. После войны с США Вьетнам столкнулся с серьезными экономическими трудностями.

4. В 1980-х годах Вьетнам начал проводить рыночные реформы, сохраняя при этом элементы планового хозяйства.

5. За 40 лет реформ Вьетнам добился впечатляющего экономического роста, особенно в сфере электроники.

6. Вьетнам уделяет большое внимание образованию, инфраструктуре и сбалансированному развитию экономики.

7. Страна сохраняет социалистические принципы и уважение к историческим лидерам.

8. Вьетнам развивает туризм и принимает около 12 млн туристов в год.

9. Азаров сожалеет, что многие договоренности между Украиной и Вьетнамом не были реализованы из-за смены власти в Украине.

Вывод:

Беседа представляет собой анализ экономического развития Вьетнама с точки зрения бывшего украинского премьер-министра. Азаров подчеркивает успехи Вьетнама в экономическом развитии, особенно отмечая сочетание рыночных реформ с элементами планирования и сохранением социалистических принципов. Он проводит параллели с ситуацией в Украине, выражая сожаление о нереализованных возможностях сотрудничества между двумя странами. Общий тон беседы позитивный в отношении вьетнамской модели развития и критический по отношению к политическим изменениям в Украине.