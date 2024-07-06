Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 31-й механизированной, 71-й мотопехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области.



За сутки отражены пять атак формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и отряда сил специальных операций «Восток».



Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, пикап, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Caesar» французского производства, две 155-мм гаубицы М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.



Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 30-й, 43-й, 166-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны, 12-й бригады специального назначения и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка, Григоровка, Торское и Кировск Донецкой Народной Республики.



Отразили две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.



Противник потерял до 540 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и три полевых склада боеприпасов.



Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Катериновка, Северск, Елизаветовка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.



ВСУ потеряли до 650 военнослужащих и 12 автомобилей.



В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубицы М777, М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.



Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Сокол Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение.



Нанесли поражение формированиям 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчье, Острое, Селидово, Восход и Торецк Донецкой Народной Республики.



Отражены пять контратак штурмовых групп 31-й, 41-й, 47-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.



Потери противника составили до 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП «Bradley» производства США, два пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».



Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й мотопехотной бригады ВСУ, 120-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Макаровка, Водяное и Урожайное Донецкой Народной Республики.



Кроме того, отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады противника.



ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 105-мм орудие М119 производства США.



Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Пятихатки Запорожской области, Никольское и Разлив Херсонской области.



Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, восемь автомобилей, три 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и полевой склад боеприпасов ВСУ.



Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС, а также поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ, склад авиационных средств поражения и стоянка БпЛА «Bayraktar» на двух военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники противника в 127 районах.



Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, противорадиолокационная ракета HARM производства США, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 55 беспилотных летательных аппаратов.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27283 беспилотных летательных аппарата, 539 зенитных ракетных комплексов, 16513 танков и других боевых бронированных машин, 1365 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11456 орудий полевой артиллерии и минометов, 23378 единиц специальной военной автомобильной техники.



Минобороны России