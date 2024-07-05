Помимо проблемы комплектования по трёхбатальонному составу и наличия/отсутствия техники для оснащения этих формирований, есть и другие сложности, решать которые нужно было уже вчера.

О чём речь?

В интервью Bloomberg Зеленский заявил, что 14 бригад ВСУ физически существуют, однако для их оснащения в данный момент не хватает техники и вооружений, в поставках которых Украина полностью зависит от стран Запада. Вопросы численности и боеготовности этих подразделений мы разбирали ранее, однако теперь настала пора поговорить о главных проблемах этих 14 бригад.

В чём сложность развёртывания 14 бригад?

Использование резерва на поле боя частей и соединений, о которых говорил Зеленский, осложняется несколькими обстоятельствами.

Во-первых, опыт прошлогоднего наступления ВСУ показал, что набор «молодых, но мотивированных» в механизированные бригады с техникой и тактикой НАТО не дал ровным счётом никакого результата. Заезд 47-й ОМБр «Магура» по минам на БТР М113 и танках Leopard 2, потеря танка Challenger 82-й ОДШБр показали, что «принципиально новое обучение» украинских штурмовых/механизированных бригад не работает, когда речь идёт о полномасштабных боевых действиях высокой интенсивности. Молодостью и рвением дефицит идей также компенсировать не удалось. В контексте формирования 14 резервных бригад речь, вероятно, будет идти не о мотивированных военных, а о большом количестве насильно мобилизованных, мотивация которых под большим вопросом.

Во-вторых, под вопросом и боевое слаживание этих бригад. Времени на это всё меньше — окно возможностей с тёплой и сухой погодой стремительно сокращается, а людей, судя по масштабам мобилизации, мобилизуется всё больше. Как успеть подготовить ударный кулак для нового наступления в таких условиях — большой вопрос.

В-третьих, после прошлогоднего наступления и дальнейших проблем ВСУ на целом ряде участков образовался дефицит командного состава на всех уровнях — от командира взвода до командиры роты. Эти должности являются ключевым звеном управления войсками и тактическим плечом, на которое в большинстве случаев опираются вышестоящие командиры (комбаты/комбриги) при планировании боевых действий. ВСУ могут попытаться решить эту проблему так же, как в Крынках: на командные должности могут быть назначены вчерашние рядовые (т. н. empowered privates), однако каким будет эффект от таких назначений, можно понять, посмотрев на усеянные трупами украинских морпехов берега Крынок и Тягинки, а также островов Нестрига и Козулишский.

Какой вывод?

Вне всякого сомнения, работа над доведением 14 бригад до боеспособного состояния будет продолжаться, какие бы заявления ни делались параллельно. Главной задачей ВСУ в контексте подготовки этих подразделений остаётся их конечная роль. Будут ли это бригады «мясного штурма» или квалифицированная ударная сила, станет понятно к концу августа — началу сентября, когда перед ВСУ начнёт закрываться окно возможностей для проведения наступления и эти бригады начнут попадать на фронт.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. У ВСУ есть 14 бригад в резерве, но им не хватает техники и вооружения.

2. Основные проблемы этих бригад:

– Неэффективность использования неопытных, но мотивированных солдат в прошлогоднем наступлении.

– Вероятность комплектования бригад насильно мобилизованными с низкой мотивацией.

– Недостаток времени на боевое слаживание из-за сокращающегося погодного окна.

– Дефицит опытного командного состава на всех уровнях.

3. Попытки решить проблему командования назначением неопытных солдат на командные должности показали свою неэффективность.

4. Подготовка 14 бригад продолжается, несмотря на существующие проблемы.

5. Конечная роль этих бригад (штурмовые отряды или квалифицированная ударная сила) станет ясна к концу августа – началу сентября.

Вывод:

ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами в подготовке и оснащении 14 резервных бригад. Основные трудности связаны с нехваткой техники, отсутствием опытного командного состава и ограниченным временем на подготовку. Эффективность этих бригад в потенциальном наступлении остается под вопросом, учитывая опыт прошлогодних неудач и текущие проблемы с комплектованием и обучением. Реальная боеспособность и предназначение этих формирований станут очевидны ближе к осени, когда они начнут прибывать на фронт.