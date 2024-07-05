Спорт и личность. Владислав Растороцкий (1987)
Передача из цикла “Спорт и личность” рассказывает о заслуженном тренере СССР по спортивной гимнастике Владиславе Растороцком.
Главная редакция спортивных программ 1987
Автор сценария – Станислав Токарев
Режиссер – Владимир Игнатов
Оператор – Вадим Андреев
#спорт #СпортивнаяГимнастика #ВладиславРастороцкий
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