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С.В. Савельев – Цирк сакральностей

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Сакральность – это комплекс верований и стереотипных форм поведения, формирующихся у человека в раннем возрасте.

2. Дэвид Юм одним из первых начал рассматривать сакральность как "сознательный обман", когда людей убеждают во что-то верить без доказательств.

3. Эмиль Дюркгейм пытался обосновать сакральность как фундаментальный механизм социальной жизни и стереотипного поведения.

4. Сакральное мышление основано на запечатлении (импринтинге) в лимбической системе мозга до 7-8 лет.

5. Макс Шелер связывал сакральность с этикой ценностей и эмоциональным интуитивизмом.

6. Рудольф Отто рассматривал сакральное как непостижимое и возвышенное, лежащее в основе человеческого существования.

7. Сакральность можно рассматривать как проявление двойственности сознания: врожденных форм поведения и приобретенного опыта.

8. Ролан Барт считал, что сакральное воспроизводится через тиражирование и повторение.

9. Сакральность играет роль в интеграции общества, но также может быть использована для манипуляций.

Вывод:
Лекция представляет сакральность как сложное явление, формирующееся в раннем детстве и влияющее на поведение человека всю жизнь. Автор подчеркивает, что сакральное мышление основано на эмоциях и интуиции, а не на рациональном мышлении. Он предостерегает от потенциальных манипуляций, связанных с использованием сакральных идей, и призывает к осторожности в воспитании детей, учитывая важность раннего периода в формировании социальных инстинктов и механизмов принятия решений.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RpHJpvS2Xds
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 28057 26085
    жора шапов 50 мин. назад

      Ога. Жулики и шарлатаны.
      Их “работу” видел и вижу.

    • 28057 26085
      жора шапов 20 мин. назад

        Как просто и с иронией профессор показывает туфту, впариваемую лохам.
        Бомба !
        Высший пилотаж !
        (95 %. 5 %-на непонятое).

      • 25952 21808
        brahman только что

          Дополнительный вывод:

          Анализ лекции позволяет расширить понимание сакрального мышления и его роли в жизни человека и общества. Важно отметить, что сакральность не является уникальным свойством человека, а имеет эволюционные корни, проявляясь в той или иной форме и у животных. Это говорит о том, что сакральное мышление – фундаментальный механизм, глубоко укорененный в подсознании и сформированный в процессе эволюции.

          Сакральность у человека часто связана с непостижимым, с тем, что не поддается рациональному объяснению, но при этом объективно существует и влияет на мир. Это отражает стремление человека к познанию окружающей действительности и одновременно признание ограниченности своих познавательных возможностей.

          Однако важно понимать, что сакральное мышление может быть использовано как инструмент манипуляции. Создание искусственных “сакральных” конструктов, не имеющих объективного основания (симулякров), может приводить к формированию деструктивных идеологий и радикальных течений. Это подчеркивает необходимость критического мышления и осознания природных механизмов нашего мышления.

          При этом полный отказ от сакрального мышления также не является продуктивным решением. Человек, лишенный высших, непостижимых идеалов, рискует потерять смысл жизни и скатиться к чистому эгоизму, что может сделать его паразитом для общества.

          Оптимальным подходом представляется поддержание баланса между сакральным и рациональным мышлением. С одной стороны, важно сохранять “чистоту” своих сакральных установок, что позволяет использовать силу интуиции и чувств. С другой стороны, необходимо развивать рациональное мышление, расширяя границы познания.

          Такой сбалансированный подход позволяет человеку сохранять связь с глубинными аспектами своей природы, не теряя при этом способности к критическому анализу и рациональному осмыслению действительности. Это может способствовать как личностному росту, так и здоровому развитию общества в целом, избегая крайностей слепой веры и циничного рационализма.

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