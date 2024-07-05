С.В. Савельев – Цирк сакральностей
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Сакральность – это комплекс верований и стереотипных форм поведения, формирующихся у человека в раннем возрасте.
2. Дэвид Юм одним из первых начал рассматривать сакральность как "сознательный обман", когда людей убеждают во что-то верить без доказательств.
3. Эмиль Дюркгейм пытался обосновать сакральность как фундаментальный механизм социальной жизни и стереотипного поведения.
4. Сакральное мышление основано на запечатлении (импринтинге) в лимбической системе мозга до 7-8 лет.
5. Макс Шелер связывал сакральность с этикой ценностей и эмоциональным интуитивизмом.
6. Рудольф Отто рассматривал сакральное как непостижимое и возвышенное, лежащее в основе человеческого существования.
7. Сакральность можно рассматривать как проявление двойственности сознания: врожденных форм поведения и приобретенного опыта.
8. Ролан Барт считал, что сакральное воспроизводится через тиражирование и повторение.
9. Сакральность играет роль в интеграции общества, но также может быть использована для манипуляций.
Вывод:
Лекция представляет сакральность как сложное явление, формирующееся в раннем детстве и влияющее на поведение человека всю жизнь. Автор подчеркивает, что сакральное мышление основано на эмоциях и интуиции, а не на рациональном мышлении. Он предостерегает от потенциальных манипуляций, связанных с использованием сакральных идей, и призывает к осторожности в воспитании детей, учитывая важность раннего периода в формировании социальных инстинктов и механизмов принятия решений.
Ога. Жулики и шарлатаны.
Их “работу” видел и вижу.
Как просто и с иронией профессор показывает туфту, впариваемую лохам.
Бомба !
Высший пилотаж !
(95 %. 5 %-на непонятое).
Дополнительный вывод:
Анализ лекции позволяет расширить понимание сакрального мышления и его роли в жизни человека и общества. Важно отметить, что сакральность не является уникальным свойством человека, а имеет эволюционные корни, проявляясь в той или иной форме и у животных. Это говорит о том, что сакральное мышление – фундаментальный механизм, глубоко укорененный в подсознании и сформированный в процессе эволюции.
Сакральность у человека часто связана с непостижимым, с тем, что не поддается рациональному объяснению, но при этом объективно существует и влияет на мир. Это отражает стремление человека к познанию окружающей действительности и одновременно признание ограниченности своих познавательных возможностей.
Однако важно понимать, что сакральное мышление может быть использовано как инструмент манипуляции. Создание искусственных “сакральных” конструктов, не имеющих объективного основания (симулякров), может приводить к формированию деструктивных идеологий и радикальных течений. Это подчеркивает необходимость критического мышления и осознания природных механизмов нашего мышления.
При этом полный отказ от сакрального мышления также не является продуктивным решением. Человек, лишенный высших, непостижимых идеалов, рискует потерять смысл жизни и скатиться к чистому эгоизму, что может сделать его паразитом для общества.
Оптимальным подходом представляется поддержание баланса между сакральным и рациональным мышлением. С одной стороны, важно сохранять “чистоту” своих сакральных установок, что позволяет использовать силу интуиции и чувств. С другой стороны, необходимо развивать рациональное мышление, расширяя границы познания.
Такой сбалансированный подход позволяет человеку сохранять связь с глубинными аспектами своей природы, не теряя при этом способности к критическому анализу и рациональному осмыслению действительности. Это может способствовать как личностному росту, так и здоровому развитию общества в целом, избегая крайностей слепой веры и циничного рационализма.