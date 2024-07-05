Вадим Трухачев опубликовал список причин, по которым с его точки зрения в России уже не одно десятилетие проводится политика массового завоза мигрантов.



На первые три позиции он поставил:



«1) Корыстная потребность в "рабах" чиновников и бизнеса;

2) Идеологическое восприятия жителей Средней Азии и Закавказья как "своих". Советских, имперских, евразийских…

3) Восприятие их наплыва как условия евразийской интеграции и укрепления положения России в означенных регионах».





Увы, вынужден не согласиться со столь комплементарной для творцов миграционной политики картиной, нарисованной уважаемым Вадимом Вадимовичем.



Пункт первый (и видимо, главный) – потребность «рабах». Где у нас используются в основном мигранты? В строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно представители этих сфер бизнеса и связанные с ними чиновники сказочно обогащаются на мигрантах.



В России есть строительные олигархи, а тем более олигархи от ЖКХ, которые могут навязать стране вот такую опасную для государства миграционную политику? Да, сейчас есть мощный представитель строительного лобби во власти, но такая политика началась не при Хуснуллине, она началась в 90-е годы.



В 90-е гг. политику государства во многом определяли олигархи и чиновники, связанные с нефтегазовым сектором. Их доходы от наплыва мигрантов не зависели. Им для обогащения все эти «ценные специалисты» были не нужны.



Предположим денежные мешки от ЖКХ и строительства смогли подкупить чиновников. Но тогда придется признать, что они подкупили и целую систему научных институтов, огромное количество ученых, написавших докторские с кандидатскими, обосновывающие необходимость мигрантов, мигрантов и еще раз мигрантов. Они все были на содержании у хозяев ЖЭКов?



Идеологи замещающей миграционной политики: Эмиль Паин, советник Ельцина по нац. политике, Владимир Мукомель, Анатолий Вишневский. Они все на содержании у коммунальщиков были? А нынешняя директриса Института демографии РАН – ей тоже застройщики с коммунальщиками «заносят»?



К сожалению, объяснять политику массового завоза мигрантов потребностью бизнеса в «рабах» – значит сильно упрощать ситуацию, смотреть на проблему через розовые очки.



Второй пункт – «идеологическое восприятия жителей Средней Азии и Закавказья как "своих". Советских, имперских, евразийских…». Помилуйте, творцы миграционной политики граждан России, как «своих» не воспринимали. Зачем же на них так наговаривать? Там элитарность была доведена до почти стерильной чистоты. Помните, «всех, у кого нет миллиарда – гнать в шею»



Пункт третий – стремление к евразийской интеграции и укреплению влияния России в регионе. Опять вынужден напомнить, как формулировались цели этой самой евразийской интеграции отвечавшим за нее вице-премьером (на тот момент) Шуваловым – продвижение институтов и ценностей Евросоюза на постсоветское пространство (точную цитату найдете в интернете).



Желающим разобраться в причинах, породивших это уродливое явление, советую вспомнить, что замещающая миграционная политика оформилась в период разгула, можно сказать вакханалии русофобии в России, порожденной страхом и ненавистью олигархов по отношению к ограбленному народу, и точно таким же страхом и ненавистью прозападных политиков и прозападной интеллигенции к народу, в котором видели главное препятствие на пути в вожделенный Общеевропейский дом. Не удивительно, что тогда слово «русский» в федеральных и региональных СМИ употреблялось исключительно в сочетаниях: «русский фашизм», «русская мафия» и «новые русские», а национальную и миграционную политику иначе, как антирусской было сложно назвать.



Русофобия и только русофобия части сложившегося в 90-е гг. правящего класса – первопричина политики замещающей миграции.



Название этой политики («замещающая миграция») говорит само за себя – ее цель, первая и главная, заместить русский народ.



Все остальное, включая потребность в «рабах», было вторично и третично, было производным.



https://t.me/vadimvts1/7112

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Автор не согласен с причинами массового завоза мигрантов в Россию, предложенными Вадимом Трухачевым.

2. Критика первого пункта Трухачева:

– Строительные олигархи и олигархи от ЖКХ не имели достаточного влияния для навязывания миграционной политики.

– Политика началась в 90-е годы, когда основное влияние имел нефтегазовый сектор.

– Научное сообщество не могло быть подкуплено для обоснования необходимости мигрантов.

3. Критика второго пункта:

– Творцы миграционной политики не воспринимали даже граждан России как "своих".

4. Критика третьего пункта:

– Цели евразийской интеграции были связаны с продвижением институтов и ценностей Евросоюза.

5. Основная причина замещающей миграционной политики:

– Русофобия части правящего класса, сформировавшегося в 90-е годы.

– Страх и ненависть олигархов и прозападной интеллигенции к народу.

6. Цель замещающей миграции:

– Замещение русского народа.

Вывод:

Автор статьи утверждает, что основной причиной проведения политики массового завоза мигрантов в Россию является русофобия части правящего класса, сформировавшегося в 90-е годы. Он отвергает экономические и идеологические причины, предложенные Вадимом Трухачевым, и подчеркивает, что главной целью этой политики было замещение русского народа. Автор считает, что экономические факторы и потребность в рабочей силе были вторичными по отношению к этой основной цели.