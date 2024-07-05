Реактор Гидра
Фильм рассказывает о научно-исследовательском импульсном реакторе Гидра, созданном Институтом атомной энергии имени И. В. Курчатова.
Киностудия Министерства обороны СССР
Комментарий редакции
Основные темы выпуска:
1. Нейтронно-активационный анализ лунного грунта
2. Принцип работы и устройство импульсного ядерного реактора "Гидра"
3. Применение нейтронно-активационного анализа в геологии (поиск месторождений золота)
4. Преимущества метода нейтронно-активационного анализа
5. Использование реактора "Гидра" для производства радиоактивных изотопов
6. Применение реактора в научных исследованиях, в частности, для ядерного возбуждения лазеров
Вывод:
Выпуск посвящен описанию и демонстрации работы импульсного ядерного реактора "Гидра", разработанного в Институте атомной энергии имени Курчатова. Основной акцент делается на применении реактора для нейтронно-активационного анализа – метода, позволяющего определять элементный состав веществ без их разрушения. Показаны практические применения этого метода в различных областях науки и промышленности, от исследования лунного грунта до поиска месторождений полезных ископаемых. Выпуск демонстрирует важность и многофункциональность реактора "Гидра" для научных исследований и народного хозяйства, подчеркивая его безопасность и эффективность.