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От робота к человеку “Бегущий по лезвию”. Ирина Штерк // Между строк

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Поговорим о фильме "Бегущий по лезвию" 1982 года. Картине, которая во многом определила эстетику киберпанка. О кошмаре, в который превращает мир капитализм. Постараемся ответить на вопросы "что такое человек?" и "что делает из человека робота?".

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Фильм "Бегущий по лезвию" исследует вопрос "Что значит быть человеком?" в контексте развития технологий искусственного интеллекта.

2. Действие происходит в антиутопическом будущем, где корпорации создают искусственных людей (репликантов) для рабского труда.

3. Фильм критикует капиталистическую систему, показывая её негативные последствия: уничтожение окружающей среды, социальное неравенство, эксплуатацию.

4. Репликанты, несмотря на их искусственное происхождение, проявляют более человечные качества (эмпатию, взаимопомощь, любовь), чем многие люди.

5. Главный герой Декард переосмысливает свою роль в системе и решает стать "человеком", отказываясь быть инструментом власти.

6. Фильм поднимает вопрос о том, что делает человека "роботом" – отказ от субъектности и борьбы за свои права.

Вывод:
"Бегущий по лезвию" – это не просто научно-фантастический фильм, а глубокое размышление о природе человечности и последствиях бесконтрольного развития капитализма. Он призывает зрителей задуматься о том, какого человека формирует современное общество, и подчеркивает важность сохранения человечности, эмпатии и борьбы за справедливость в мире, где технологии и корпорации играют все большую роль. Фильм предупреждает о опасности потери субъектности и призывает людей активно участвовать в формировании своего будущего.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m2RD7kagEMA
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