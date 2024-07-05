В Союз кинематографистов Российской Федерации поступило письмо от Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации, в котором содержатся предложения Министерства просвещения Российской Федерации "по экранизации исторических произведений в целях производства художественных фильмов для детей и юношества, способствующих сохранению исторической памяти и формированию патриотизма".

Документ включает два раздела – "Перечень фильмов для создания ремейков" и "Перечень произведений русской литературы для экранизации".

Цитируем.

"Перечень фильмов для создания ремейков:

▪️ «Александр Невский» (1939), реж. С. Эйзенштейн;

▪️ «В начале славных дел» (1980), «Юность Петра» (1980), реж. С. Герасимов (на основе исторического романа А. Н. Толстого «Пётр I»);

▪️ «Время, вперёд!» (1965), реж. М. Швейцер (по роману В. Катаева);

▪️ «Донская повесть» (1864), реж. В. Фетин (по повести М. Шолохова «Шибалково семя»);

▪️ «Звезда пленительного счастья» (1975), реж. В. Мотыль (по мотивам поэмы Н. Некрасова «Русские женщины»);

▪️ «Зелёные цепочки» (1970), реж. Г. Аронов (по повестям Г. И. Матвеева «Зелёные цепочки» и «Тайная схватка»);

▪️ «На графских развалинах» (1957), реж. В. Скуйбин (по мотивам одноименной повести А. Гайдара);

▪️ «Кортик» (1973), реж. Н. Калинин (по одноименному роману А. Рыбакова);

▪️ «Иван Грозный» (1944), реж. С. Эйзенштейн;

▪️ «Русь изначальная» (1985), реж. Г. Васильев (по исторической трилогии В. Д. Иванова «Повести древних лет», «Русь изначальная», «Русь великая»);

▪️ «Серёжа» (1960), реж. Г. Данелия, И. Таланкин (по повести В. Пановой).

▪️ «Великое противостояние» (1974), реж. Ю. Дубровин (по одноименной повести Л. Кассиля);

▪️ «Сильные духом» (1967), реж. В. Георгиев (по одноименному роману Д. Медведева);

▪️ «Судьба человека» (1959), реж. С. Бондарчук (по повести М. Шолохова);

▪️ «Хождение за три моря» (1958), реж. В. Пронин (по книге «Хождение за три моря Афанасия Никитина в 1466-1472 гг.»);

▪️ «Ярославна, королева Франции» (1978), реж. И. Масленников (по историческому роману Антонина Ладинского «Анна Ярославна — королева Франции»);

▪️ «Война и мир» (1967), реж. С. Бондарчук (по одноименному роману Л. Н. Толстого);

▪️ «Как закалялась сталь» (1973), реж. Н. Мащенко (по одноименному роману H. A. Островского);

▪️ «Звездопад» (1981), реж. И. Таланкин (по одноименной повести В. П. Астафьева);

▪️ «Горячий снег» (1972), реж. Г. Егиазаров (по одноименному роману Ю. В. Бондарева);

▪️ «Обелиск» (1976), реж. Р. Викторов (по одноименной повести В. Быкова);

▪️ «Сотников» (1976), реж. Л. Шепитько (по одноименной повести В. Быкова);

▪️ «Восхождение» (1976) реж. Л. Шепитько (по повестям В. Быкова «Восхождение», «Сотников»);

▪️ «Альпийская баллада» (1965), реж. Б. Степанов (по одноименной повести В. Быкова);

▪️ «Завтра была война» (1987), реж. Ю. Кара (по одноименной повести Б. Л. Васильева);

▪️ «Солдаты» (1956), реж. А. Иванов (по роману В.П. Некрасова «В окопах Сталинграда»);

▪️ «Красное вино победы» (1990), реж. Э. Дмитриев (по одноименному рассказу Е. И. Носова);

▪️ «Шопен, соната номер два» (1978), реж. Н. Раужин (по одноименному рассказу Е. И. Носова);

▪️ «Летят журавли» (1957), реж. М. Калатозов (пьесе B. C. Розова «Вечно живые»);

▪️ «Во имя Родины» (1943), реж. Bc. Пудовкин, Д. Васильев (по пьесе K. M. Симонова «Русские люди»).

Перечень произведений русской литературы для экранизации:

▪️ Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы»;

▪️ B. B. Вересаев «Марья Петровна»;

▪️ Б. К. Зайцев «Лёгкое бремя»;

▪️ А. П. Платонов «Одухотворённые люди». M.M. Пришвин «Голубая стрекоза»;

▪️ Ю. Я. Яковлев «Девочки с Васильевского острова», «Как Серёжа на войну ходил», «Сыновья Пешеходова»;

▪️ В. П. Астафьев «Далёкая и близкая сказка», «Пастух и пастушка»;

▪️ A. A. Лиханов. Цикл книг «Русские мальчики. Роман в повестях»;

▪️ Б. П. Екимов «Ночь исцеления» и другие произведения;

▪️ А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор»;

▪️ Е. И. Носов «Яблочный спас»;

▪️ M. A. Ботева «Сад имени Т.С.»;

▪️ Н. Г. Волкова «Разноцветный снег»;

▪️ К. Г. Паустовский «Похождения жука-носорога»;

▪️ Л. А. Сергеев «Солнечная сторона улицы»;

▪️ B. M. Чачин «Король с Арбата»".

—————————————-

"Предлагаю срочно уволить министра просвещения. Никогда ещё копии и репродукции не были лучше оригинала. В этих намерениях просветителей я подозреваю тенденцию вредительства. Снимайте своё, пусть оно будет лучше, но не трогайте классику", – прокомментировал в разговоре с РБК актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, народный артист РСФСР, президент Гильдии актёров кино России, директор Есенинского культурного центра Сергей Никоненко.

"Это имеет смысл, это означает не переснимать, а снять кино на эту же тему, не скопировать. В связи с тем мелкотемьем, которое мы имеем нынче, имеет смысл обратиться к этому варианту", – сказал в беседе с НСН кинодраматург, художник-постановщик, актёр, режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ Александр Адабашьян. Кинорежиссёр, сценарист, народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, экс-первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко убеждён, что перечисленные в документе Минпросвещения советские картины не нуждаются в новом прочтении, что "переснимать не нужно", а "нужно снимать своё".

"Это потрясающий документ. Предлагается переснять фильм «Восхождение» Ларисы Шепитько 1976 года и фильм «Сотников» той же Ларисы Шепитько того же 1976 года. Проблема в том, что никакого фильма «Сотников» Ларисы Шепитько нет и никогда не было. Шепитько сняла в 1976 году гениальный фильм «Восхождение» по повести Василя Быкова «Сотников». Естественно, она никак не могла снять в том же году ещё один фильм по той же самой повести. Более того — Василь Быков никогда не писал никакой повести «Восхождение», которую тоже упоминает в своём списке Минпросвещения РФ. Ещё раз — это Министерство просвещения РФ. Люди, отвечающие за просвещение, тупо не знают, какую книгу написал Быков и какой фильм сняла Шепитько", – заметил блогер Игорь Сидоров. Журналист Александр Орлов: "Вопрос в воплощении. Современные актёры, особенно женского пола, накачавшие губы и прочие интересные места, хороши в сериалах про тяжёлую жизнь миллионеров. В роли снайперов и тяжело работающих русских баб они смотрятся немного менее убедительно. А вообще, массовый запуск ремейков может говорить и о том, что с идеями у нас не очень. Ну то есть, совсем худо".

Заместитель председателя Мосгордумы, главный редактор Объединённой редакции ЭСМИ Андрей Медведев: "А может Минпросвещения предложить ради разнообразия что-нибудь умное, полезное? Нет? Переснять «Судьбу человека». Или чиновники полагают, что сегодня кто-то сможет сделать фильм сильнее, чем Сергей Бондарчук? Перенять самую главную сцену? «Папка, родненький, я знал, что ты меня найдёшь». Это для чего переснимать? Чтобы что? Или вот «Кортик». Героические пионеры борятся с недобитой белогвардейской сволочью. Это нынешним детям зачем? Чтобы не забывали, чем гражданская война пахнет и как раскулачивать? <…> И главное, кто ремейки делать-то будет? То есть, найти придётся людей умнее, масштабнее Бондарчука, Эйзенштейна, Шепитько. Чтобы было хотя бы не хуже оригинала. При том, что непонятно, чем чиновникам оригинал не угодил. Я представляю себе «Летят журавли», если их переснимет, например, Сарик Андреасян. Главным героем фильма тогда будет тусовщик-пианист Марк, который жирует в тылу, а из Вероники сделают модную тыловую содержанку. Ну а воюющий на фронте Борис влюбится в медсестру, и после войны они все вчетвером посмотрят на журавлей и решат устроить вечеринку вчетвером. <…> Логику в предложении чиновников найти практически невозможно. Вот «Иван Грозный», снятый в 44-м в Ташкенте. Это же не просто классика, шедевр мирового кино. Это фильм, вокруг которого существует определённый исторический контект. И надо не снимать упрощённые версии для школьников, а рассказывать детям о том, как, в какой ситуации, какими средствами и для чего снимали этот фильм. И почему важно его посмотреть именно в таком, классическом варианте (а другого и не нужно). Но, видимо, это очень сложно".

ТГ-канал "НЕВМИНКУЛЬТ": "Мы искренне поддерживаем стремления формировать патриотизм среди подрастающего поколения — но нужно правильно выбрать инструменты донесения смыслов. Есть немало примеров, когда советские картины прорастали в современность через римейки, по разным мотивам — в отсутствие свежих идей, желании заработать на громком имени или просто из любви к первоисточнику. Кажется, практически все из них с треском провалились, даже без учёта позорных творений в духе новой «Кавказской пленницы» (рейтинг на Кинопоиске 1.1). В лучшем случае получается просто плохая копия на современный лад, в худшем — то, что в Уголовном кодексе описывается статьёй за надругательство над телами умерших. После просмотра подобного те, кто любит оригинал, как правило, громко ругаются матом; те, кто никогда его не смотрел — напитаются такими впечатлениями, что никогда не притронутся к исходной картине. Не забыть бы, что режиссёры советской классики, особенно фильмов о Великой Отечественной — зачастую сами застали её, сами принимали участие, видели её своими глазами. Их творчество — это проекция всех переживаний, испытаний, потерь и пролитой крови, своей и чужой. Картины эти были в буквальном смысле выстраданные — современные авторы смогут так? Так что идея может сработать только при наличии строгого контроля, функция которого — не допустить издевательства, вымывания смыслов и упрощения в угоду клиповому мышлению нынешних поколений. Но опять же, нужно определиться со смыслом — чем доносить нужные, важные идеи через осовременивание (с возможной, а скорее даже вероятной потерей качества по всем параметрам), не лучше ли воспитывать такой художественный вкус и такую нравственность, чтобы молодой зритель находил тот самый пресловутый смысл в старых картинах?"