Минпросвещения РФ предложило сделать ремейки десятков советских фильмов (список прилагается)
В Союз кинематографистов Российской Федерации поступило письмо от Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации, в котором содержатся предложения Министерства просвещения Российской Федерации "по экранизации исторических произведений в целях производства художественных фильмов для детей и юношества, способствующих сохранению исторической памяти и формированию патриотизма".
Документ включает два раздела – "Перечень фильмов для создания ремейков" и "Перечень произведений русской литературы для экранизации".
Цитируем.
"Перечень фильмов для создания ремейков:
▪️ «Александр Невский» (1939), реж. С. Эйзенштейн;
▪️ «В начале славных дел» (1980), «Юность Петра» (1980), реж. С. Герасимов (на основе исторического романа А. Н. Толстого «Пётр I»);
▪️ «Время, вперёд!» (1965), реж. М. Швейцер (по роману В. Катаева);
▪️ «Донская повесть» (1864), реж. В. Фетин (по повести М. Шолохова «Шибалково семя»);
▪️ «Звезда пленительного счастья» (1975), реж. В. Мотыль (по мотивам поэмы Н. Некрасова «Русские женщины»);
▪️ «Зелёные цепочки» (1970), реж. Г. Аронов (по повестям Г. И. Матвеева «Зелёные цепочки» и «Тайная схватка»);
▪️ «На графских развалинах» (1957), реж. В. Скуйбин (по мотивам одноименной повести А. Гайдара);
▪️ «Кортик» (1973), реж. Н. Калинин (по одноименному роману А. Рыбакова);
▪️ «Иван Грозный» (1944), реж. С. Эйзенштейн;
▪️ «Русь изначальная» (1985), реж. Г. Васильев (по исторической трилогии В. Д. Иванова «Повести древних лет», «Русь изначальная», «Русь великая»);
▪️ «Серёжа» (1960), реж. Г. Данелия, И. Таланкин (по повести В. Пановой).
▪️ «Великое противостояние» (1974), реж. Ю. Дубровин (по одноименной повести Л. Кассиля);
▪️ «Сильные духом» (1967), реж. В. Георгиев (по одноименному роману Д. Медведева);
▪️ «Судьба человека» (1959), реж. С. Бондарчук (по повести М. Шолохова);
▪️ «Хождение за три моря» (1958), реж. В. Пронин (по книге «Хождение за три моря Афанасия Никитина в 1466-1472 гг.»);
▪️ «Ярославна, королева Франции» (1978), реж. И. Масленников (по историческому роману Антонина Ладинского «Анна Ярославна — королева Франции»);
▪️ «Война и мир» (1967), реж. С. Бондарчук (по одноименному роману Л. Н. Толстого);
▪️ «Как закалялась сталь» (1973), реж. Н. Мащенко (по одноименному роману H. A. Островского);
▪️ «Звездопад» (1981), реж. И. Таланкин (по одноименной повести В. П. Астафьева);
▪️ «Горячий снег» (1972), реж. Г. Егиазаров (по одноименному роману Ю. В. Бондарева);
▪️ «Обелиск» (1976), реж. Р. Викторов (по одноименной повести В. Быкова);
▪️ «Сотников» (1976), реж. Л. Шепитько (по одноименной повести В. Быкова);
▪️ «Восхождение» (1976) реж. Л. Шепитько (по повестям В. Быкова «Восхождение», «Сотников»);
▪️ «Альпийская баллада» (1965), реж. Б. Степанов (по одноименной повести В. Быкова);
▪️ «Завтра была война» (1987), реж. Ю. Кара (по одноименной повести Б. Л. Васильева);
▪️ «Солдаты» (1956), реж. А. Иванов (по роману В.П. Некрасова «В окопах Сталинграда»);
▪️ «Красное вино победы» (1990), реж. Э. Дмитриев (по одноименному рассказу Е. И. Носова);
▪️ «Шопен, соната номер два» (1978), реж. Н. Раужин (по одноименному рассказу Е. И. Носова);
▪️ «Летят журавли» (1957), реж. М. Калатозов (пьесе B. C. Розова «Вечно живые»);
▪️ «Во имя Родины» (1943), реж. Bc. Пудовкин, Д. Васильев (по пьесе K. M. Симонова «Русские люди»).
Перечень произведений русской литературы для экранизации:
▪️ Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы»;
▪️ B. B. Вересаев «Марья Петровна»;
▪️ Б. К. Зайцев «Лёгкое бремя»;
▪️ А. П. Платонов «Одухотворённые люди». M.M. Пришвин «Голубая стрекоза»;
▪️ Ю. Я. Яковлев «Девочки с Васильевского острова», «Как Серёжа на войну ходил», «Сыновья Пешеходова»;
▪️ В. П. Астафьев «Далёкая и близкая сказка», «Пастух и пастушка»;
▪️ A. A. Лиханов. Цикл книг «Русские мальчики. Роман в повестях»;
▪️ Б. П. Екимов «Ночь исцеления» и другие произведения;
▪️ А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор»;
▪️ Е. И. Носов «Яблочный спас»;
▪️ M. A. Ботева «Сад имени Т.С.»;
▪️ Н. Г. Волкова «Разноцветный снег»;
▪️ К. Г. Паустовский «Похождения жука-носорога»;
▪️ Л. А. Сергеев «Солнечная сторона улицы»;
▪️ B. M. Чачин «Король с Арбата»".
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"Предлагаю срочно уволить министра просвещения. Никогда ещё копии и репродукции не были лучше оригинала. В этих намерениях просветителей я подозреваю тенденцию вредительства. Снимайте своё, пусть оно будет лучше, но не трогайте классику", – прокомментировал в разговоре с РБК актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, народный артист РСФСР, президент Гильдии актёров кино России, директор Есенинского культурного центра Сергей Никоненко.
"Это имеет смысл, это означает не переснимать, а снять кино на эту же тему, не скопировать. В связи с тем мелкотемьем, которое мы имеем нынче, имеет смысл обратиться к этому варианту", – сказал в беседе с НСН кинодраматург, художник-постановщик, актёр, режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ Александр Адабашьян. Кинорежиссёр, сценарист, народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, экс-первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко убеждён, что перечисленные в документе Минпросвещения советские картины не нуждаются в новом прочтении, что "переснимать не нужно", а "нужно снимать своё".
"Это потрясающий документ. Предлагается переснять фильм «Восхождение» Ларисы Шепитько 1976 года и фильм «Сотников» той же Ларисы Шепитько того же 1976 года. Проблема в том, что никакого фильма «Сотников» Ларисы Шепитько нет и никогда не было. Шепитько сняла в 1976 году гениальный фильм «Восхождение» по повести Василя Быкова «Сотников». Естественно, она никак не могла снять в том же году ещё один фильм по той же самой повести. Более того — Василь Быков никогда не писал никакой повести «Восхождение», которую тоже упоминает в своём списке Минпросвещения РФ. Ещё раз — это Министерство просвещения РФ. Люди, отвечающие за просвещение, тупо не знают, какую книгу написал Быков и какой фильм сняла Шепитько", – заметил блогер Игорь Сидоров. Журналист Александр Орлов: "Вопрос в воплощении. Современные актёры, особенно женского пола, накачавшие губы и прочие интересные места, хороши в сериалах про тяжёлую жизнь миллионеров. В роли снайперов и тяжело работающих русских баб они смотрятся немного менее убедительно. А вообще, массовый запуск ремейков может говорить и о том, что с идеями у нас не очень. Ну то есть, совсем худо".
Заместитель председателя Мосгордумы, главный редактор Объединённой редакции ЭСМИ Андрей Медведев: "А может Минпросвещения предложить ради разнообразия что-нибудь умное, полезное? Нет? Переснять «Судьбу человека». Или чиновники полагают, что сегодня кто-то сможет сделать фильм сильнее, чем Сергей Бондарчук? Перенять самую главную сцену? «Папка, родненький, я знал, что ты меня найдёшь». Это для чего переснимать? Чтобы что? Или вот «Кортик». Героические пионеры борятся с недобитой белогвардейской сволочью. Это нынешним детям зачем? Чтобы не забывали, чем гражданская война пахнет и как раскулачивать? <…> И главное, кто ремейки делать-то будет? То есть, найти придётся людей умнее, масштабнее Бондарчука, Эйзенштейна, Шепитько. Чтобы было хотя бы не хуже оригинала. При том, что непонятно, чем чиновникам оригинал не угодил. Я представляю себе «Летят журавли», если их переснимет, например, Сарик Андреасян. Главным героем фильма тогда будет тусовщик-пианист Марк, который жирует в тылу, а из Вероники сделают модную тыловую содержанку. Ну а воюющий на фронте Борис влюбится в медсестру, и после войны они все вчетвером посмотрят на журавлей и решат устроить вечеринку вчетвером. <…> Логику в предложении чиновников найти практически невозможно. Вот «Иван Грозный», снятый в 44-м в Ташкенте. Это же не просто классика, шедевр мирового кино. Это фильм, вокруг которого существует определённый исторический контект. И надо не снимать упрощённые версии для школьников, а рассказывать детям о том, как, в какой ситуации, какими средствами и для чего снимали этот фильм. И почему важно его посмотреть именно в таком, классическом варианте (а другого и не нужно). Но, видимо, это очень сложно".
ТГ-канал "НЕВМИНКУЛЬТ": "Мы искренне поддерживаем стремления формировать патриотизм среди подрастающего поколения — но нужно правильно выбрать инструменты донесения смыслов. Есть немало примеров, когда советские картины прорастали в современность через римейки, по разным мотивам — в отсутствие свежих идей, желании заработать на громком имени или просто из любви к первоисточнику. Кажется, практически все из них с треском провалились, даже без учёта позорных творений в духе новой «Кавказской пленницы» (рейтинг на Кинопоиске 1.1). В лучшем случае получается просто плохая копия на современный лад, в худшем — то, что в Уголовном кодексе описывается статьёй за надругательство над телами умерших. После просмотра подобного те, кто любит оригинал, как правило, громко ругаются матом; те, кто никогда его не смотрел — напитаются такими впечатлениями, что никогда не притронутся к исходной картине. Не забыть бы, что режиссёры советской классики, особенно фильмов о Великой Отечественной — зачастую сами застали её, сами принимали участие, видели её своими глазами. Их творчество — это проекция всех переживаний, испытаний, потерь и пролитой крови, своей и чужой. Картины эти были в буквальном смысле выстраданные — современные авторы смогут так? Так что идея может сработать только при наличии строгого контроля, функция которого — не допустить издевательства, вымывания смыслов и упрощения в угоду клиповому мышлению нынешних поколений. Но опять же, нужно определиться со смыслом — чем доносить нужные, важные идеи через осовременивание (с возможной, а скорее даже вероятной потерей качества по всем параметрам), не лучше ли воспитывать такой художественный вкус и такую нравственность, чтобы молодой зритель находил тот самый пресловутый смысл в старых картинах?"
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Минпросвещения РФ предложило создать ремейки десятков советских фильмов и экранизировать ряд произведений русской литературы.
2. Цель инициативы – производство художественных фильмов для детей и юношества, способствующих сохранению исторической памяти и формированию патриотизма.
3. Предложение вызвало критику со стороны деятелей культуры и экспертов:
– Сергей Никоненко назвал это "вредительством" и призвал снимать новые, лучшие фильмы.
– Александр Адабашьян предложил снимать фильмы на те же темы, а не копировать.
– Владимир Бортко считает, что нужно снимать новое, а не переснимать старое.
4. Критики указали на ошибки в списке фильмов, что вызывает сомнения в компетентности составителей.
5. Эксперты выразили опасения, что современные актеры и режиссеры не смогут достойно воспроизвести классику.
6. Высказывались мнения, что ремейки могут исказить смысл оригинальных произведений и отвратить молодежь от классики.
7. Некоторые эксперты предложили вместо ремейков развивать художественный вкус молодежи, чтобы она могла понимать и ценить оригинальные произведения.
Вывод:
Инициатива Минпросвещения РФ по созданию ремейков советских фильмов и новых экранизаций классической литературы вызвала преимущественно негативную реакцию в профессиональном сообществе. Эксперты сомневаются в необходимости и качестве потенциальных ремейков, опасаясь искажения смысла оригинальных произведений. Вместо этого предлагается создавать новые фильмы на патриотические темы и развивать у молодежи способность понимать и ценить классику в оригинале. Критика также указывает на возможную некомпетентность инициаторов проекта, что ставит под сомнение целесообразность всей инициативы.
Расширенный вывод:
Идея Минпросвещения РФ о создании ремейков советских фильмов и новых экранизаций классической литературы имеет как положительные, так и отрицательные аспекты.
Положительные стороны:
1. Опыт успешных современных экранизаций показывает, что при должном подходе возможно создание качественных адаптаций классических произведений. Такие сериалы, как "Идиот" (2003), "Мастер и Маргарита" (2005), фильм "В августе 44-го" (2001), заслужили народную любовь благодаря точному следованию оригинальным произведениям и высокому качеству исполнения.
2. Более подробное раскрытие старых произведений, особенно в формате сериалов, может быть уместным и интересным для современной аудитории. Это позволит глубже погрузиться в сюжет и характеры персонажей, что может привлечь внимание молодого поколения к классике.
3. При условии строгого контроля за соответствием источнику и наличия искренней любви к оригинальным произведениям, новые экранизации могут стать достойным дополнением к культурному наследию.
Отрицательные стороны:
1. Существует риск искажения исторической правды и идеологической переоценки советского прошлого. В условиях современной России, где произошла смена политического строя, многие аспекты коммунистической идеологии подвергаются критике и пересмотру. Это может привести к тенденциозной интерпретации исторических событий и характеров персонажей в новых экранизациях.
2. Процесс исторической ревизии может негативно повлиять на достоверность новых версий. Существует опасность, что героев прошлого могут изобразить в негативном свете, высокие идеалы самопожертвования могут быть заменены на примитивные эгоистические мотивы.
3. В последние годы наблюдается тенденция к созданию фильмов, очерняющих советское прошлое. Это вызывает опасения, что новые экранизации могут продолжить эту линию, искажая историю и представляя её как достоверную документалистику.
4. Существует риск, что новые версии не смогут правильно передать идеологию и мотивы людей того времени, особенно учитывая современный политический контекст. Это может привести к подмене исторической правды и искажению восприятия прошлого у молодого поколения.
Учитывая эти факторы, можно сделать вывод, что сама идея переснять классические произведения не является плохой, но её реализация требует крайне деликатного и профессионального подхода. Необходимо, чтобы за это взялись люди, способные точно и непредвзято передать дух эпохи, мотивы и идеалы людей того времени.
В текущих условиях более безопасным и потенциально успешным подходом могло бы стать создание новых экранизаций дореволюционной классики, например, произведений Достоевского, Толстого и других авторов. Их работы, описывающие реалии своего времени, во многом перекликаются с современностью, особенно после краха системы социальной справедливости, которую пытался построить Советский Союз.
Такой подход позволит избежать острых политических противоречий и в то же время предоставит богатый материал для размышлений о вечных проблемах человечества, которые актуальны и сегодня. Это может способствовать формированию у молодежи критического мышления и глубокого понимания исторических процессов без риска идеологических искажений недавнего прошлого.
В любом случае, при реализации подобных проектов необходим тщательный контроль качества и соответствия оригинальным произведениям, а также привлечение компетентных историков и литературоведов для консультаций. Только так можно создать достойные современные версии классических произведений, которые будут способствовать сохранению культурного наследия и формированию у молодежи уважения к истории своей страны.
Эй, поаккуратней на поворотах!
Если кино не снимать, то как скрепоносцы из министерства харчеваться будут?
Им и так не сладко,столько талантов из России сбежало!Один Эрнст и остался!
Выступать против – происки антисемитов! Не иначе!
))))))))))))
Чиновники Минпросвещения РФ вероятно не понимают, что некоторые фильмы из списка были выстраданы и стали судьбой режиссёров. Крик души, можно сказать. Просто выдать деньги на ремейки и скомандовать: “Сними к такому-то числу” не получится.
Хотя некоторые исторические фильмы, фильмы-сказки, на мой взгляд, можно переснять. Там, где нет надрыва и не затрагиваются экзистенциальные темы. Мне вот понравился фильм про Конька-Горбунка на современный лад. Незатейливо, но зрелищно (Игорь согласен). Или пусть попробуют что-нибудь новое, ведь есть ещё много хороших тем, до сих пор не экранизированных.
Список-задание нужен, но его должны составить более компетентные (и просвещённые) люди, чем работающие в Минпросвещения. А то получилось: “Заставь дурака молиться, он и лоб расшибёт” (составит совершенно нелепый список). Глупой реализацией убили саму идею (способ вредительства).
Всегда получалось,а сейчас не получиться? С чего вдруг? Уехали далеко не все доверенные люди.
Всё они понимают,но дело ж не в кине,а в капусте на него выделяемой.Ну не “Берегись автомобиля” или “Карнавальную ночь”им же снимать? Их вариант самый оптимальный-по сегодняшней повестке.
П.С.И таки да,наверняка снимут.