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Украинские каналы сегодня массово всхлипывают по поводу увеличения дальности применения бомб ФАБ-500 с УМПК. Если верить этим заявлениям, то дальность сброса выросла до 80 км.



Само по себе развитие средств поражения до такого уровня должно было случиться рано или поздно.



«Партнёры» такое оружие давно имеют: американские JDAM-ER, отличающиеся от базовой версии наличием раскладывающихся крыльев (как и УМПК), обеспечивают дальность, согласно имеющимся данным, 75—90 км в зависимости от условий применения. И догнать оружие противника по дальности, не потеряв при этом в могуществе боеприпаса, — дело хорошее.



Можно сказать, что УМПК за время не слишком долгих, но предельно интенсивных фронтовых испытаний (которыми отчасти было компенсировано длительное отсутствие таких боеприпасов в войсках как вида) достиг фазы технической зрелости и теперь позволяет ВКС работать по целям ВСУ с куда большей дальностью и точностью, чем ранее.



Помимо понятных преимуществ с экономией боеприпасов и ростом эффективности их применения, это даёт ещё ряд положительных моментов. При поражении целей на прежних расстояниях самолёт может находиться на большем расстоянии от линии фронта, что осложняет жизнь ПВО противника и затрудняет раннее обнаружение. При ударе с более близких дистанций растёт глубина поражения и в зону атаки тяжёлыми бомбами попадают объекты, ранее считавшиеся тылами ВСУ. И это уже резко осложняет жизнь украинской военной машине в целом.



Осталось включить бомбардировщики ВКС в разведывательно-ударный контур, как это уже сделано с ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск, и проблемы у врага резко возрастут.



Что касается дальности поражения таким вооружением, то опыт создания УМПБ (такой же бомбы, но с более совершенной аэродинамикой и реактивным ускорителем) позволяет надеяться, что в ближайшем будущем фронтовая авиация научится доставать объекты противника на удалении 120—150 км без применения крылатых ракет. Если этот рубеж будет пройден (а все возможности для этого есть), то российская авиация станет настоящим проклятьем для ВСУ, а весь ущерб, нанесённый ею до этого момента, покажется противнику цветочками.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Дальность применения бомб ФАБ-500 с УМПК увеличилась до 80 км.

2. Это развитие сравнимо с американскими аналогами JDAM-ER (75-90 км).

3. УМПК прошли интенсивные фронтовые испытания и достигли технической зрелости.

4. Увеличение дальности даёт ряд преимуществ:

– Экономия боеприпасов

– Повышение эффективности применения

– Возможность атаковать с большего расстояния от линии фронта

– Увеличение глубины поражения

5. Предлагается включить бомбардировщики ВКС в разведывательно-ударный контур.

6. Ожидается дальнейшее увеличение дальности до 120-150 км с использованием УМПБ.

Вывод:

Статья описывает значительный прогресс в развитии российского авиационного вооружения, в частности бомб ФАБ-500 с УМПК. Увеличение дальности применения этого оружия до 80 км, а в перспективе до 120-150 км, может существенно изменить баланс сил в конфликте. Автор подчеркивает, что эти улучшения дают российской авиации значительные тактические преимущества и могут серьезно осложнить ситуацию для украинских вооруженных сил.