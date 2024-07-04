Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й, 127-й бригад теробороны, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Русская Лозовая, Нескучное и Циркуны Харьковской области.

Потери противника составили до 225 военнослужащих, пикап, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 203 мм самоходная артиллерийская установка «Пион», 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка, Петропавловка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.

ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании.

Уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 54-й, 72-й механизированных, 143-й пехотной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 109-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Серебрянка, Миньковка, Спорное, Красногоровка, Катериновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены пять контратак формирований 10-й горно-штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Потери противника составили до 630 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М198 производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 105 мм орудия: М119 производства США и L-119 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы.

За сутки на данном направлении уничтожено 11 полевых складов боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й, 41-й механизированных бригад ВСУ, 109-й, 129-й бригад теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Михайловка, Новгородское и Торецк Донецкой Народной Республики.

Отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

Противник потерял до 490 военнослужащих, три танка, два автомобиля, три 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира».

▫️ Подразделениями группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 116-й, 120-й и 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Нескучное, Сторожевое Донецкой Народной Республики и Новоселовка Запорожской области.

Кроме того, отражены три контратаки формирований 108-й и 129-й бригад теробороны.

ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Жеребянки, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области.

Потери противника составили до 140 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм орудия Д-20 и «Гиацинт-Б».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также поражены: два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части ВСУ; цех производства и склад хранения ударных БпЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 37 беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, противорадиолокационная ракета HARM производства США и 14 реактивных снарядов HIMARS производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27197 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16499 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11326 орудий полевой артиллерии и минометов, 23318 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России