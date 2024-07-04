Первый заместитель руководителя Министерства промышленности и торговли Василий Осьмаков заявил о необходимости новой индустриализации России.



«До 2022 г., когда мы были полностью интегрированы в глобальный рынок, эта задача [технологического суверенитета] успешно решалась путем замещения недостающих сегментов импортом. Но сейчас, в новых условиях, мы не можем себе такого позволить — уровень технологической самодостаточности должен быть другим. И для этого нужна полноценная новая индустриализация»



Казалось бы, надо кричать «Ура!».



Однако, сразу возникают «неудобные» вопросы, от которых никуда не деться.



Среди них первый и главный:



«Почему еще совсем недавно мощнейшей индустриальной державе понадобилась новая индустриализация? Кто и зачем ударными темпами провел ее деиндустриализацию?»



Само случилось, неизбежные издержки реформ?



Вот, что вспоминает бывший министр станкостроительной и инструментальной промышленности СССР Паничев Н, А.:



"В начале 1992 года я с трудом пробился на прием к и.о. премьера Гайдару, пришел к нему с детально отработанным планом сохранения станкостроения. Он даже смотреть ничего не стал, брезгливо сморщился: – Да кому нужны ваши дерьмовые станки?! Понадобятся – мы все за рубежом купим.

В одной его фразе была сфокусирована программа уничтожения отечественной промышленности, перевода России из страны – производителя техники в страну-покупателя, что ставило нас в полную зависимость от Запада"





Как видим, лишение России технологического суверенитета, превращение великой индустриальной державы в сырьевой придаток Запада, вовсе не было побочным эффектом либеральных реформ. Их организаторы и идеологи в эйфории захвата власти открыто, не стесняясь, декларировали это, как свою цель.



Может все же ошибка вышла, романтическое отношение к глобализации подвело реформаторов?



Ничего подобного. Свидетельствует Анатолий Чубайс



«Рассчитывать на то, что мы сможем приобрести где-то там, на Западе, самые-самые передовые разработки, нереально … Это не персональный вопрос – это вопрос сути. Самые последние технологии они не продадут»





Все они знали, все понимали. Но делали. Сознательно проводили деиндустриализацию России.



Дела давно минувших дней?



Гайдар умер, Чубайс в бегах (но не в розыске). Какой смысл ворошить старое?



Смысл самый простой. Деиндустриализацией страны занимались только эти двое? Разве уничтожение крупнейших промышленных предприятий страны не продолжалось до начала СВО?



«Серп и Молот» обменяли на кварталы человейников в 2011, а ЗиЛ в 2013. Таких примеров можно привести множество и все они будут связаны совсем не с давно ушедшими в мир иной или сбежавшими руководителями отечественной экономики.



Главный экономический форум, на котором в обязательном порядке присутствовало все руководство финансово-экономического блока правительства, по 2022 г. совершенно заслужено носил имя Егора Гайдара, т.к. собирал продолжателей его дела. Сейчас они себя таковыми, конечно, не назовут.



«Несвоевременные» вопросы?



Давайте отложим «разборки» кто, чем занимался до СВО, до ее победного завершения. Не надо вносить раскол.



Позиция крайне удобная для деиндустриализаторов. Но не для государства и общества.



Дело не в необходимости торжества справедливости и даже не в том, что профессиональные разрушители, мастерски делавшие карьеры и деньги на деиндустриализации, едва ли смогут эффективно проводить индустриализацию.



Если новые поколения руководителей видят, что тот, кто, например, пустил под нож гражданский авиапром страны (и по странному стечению обстоятельств стал сказочно богат) остается процветающим элитарием, тогда у них неизбежно появляется трудно преодолимый соблазн и самим обменивать технологическую, экономическую, научную, военную безопасность государства на личное богатство – крайне прибыльно и абсолютно безопасно.



Дело в безопасности России



https://dzen.ru/a/ZobR0ostgXhngZeL

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Заместитель главы Минпромторга заявил о необходимости новой индустриализации России.

2. Автор задается вопросом, почему недавно индустриальной державе потребовалась новая индустриализация.

3. Приводятся цитаты Гайдара и Чубайса, демонстрирующие их намерение деиндустриализировать Россию.

4. Процесс деиндустриализации продолжался до начала СВО, о чем свидетельствует закрытие крупных предприятий.

5. Экономический форум имени Гайдара собирал продолжателей его политики до 2022 года.

6. Автор считает, что нельзя откладывать "разборки" с деиндустриализаторами до окончания СВО.

7. Утверждается, что безнаказанность деиндустриализаторов может провоцировать новые поколения руководителей на подобные действия.

Вывод:

Автор критически относится к идее новой индустриализации, проводимой теми же людьми, которые ранее участвовали в деиндустриализации страны. Он считает, что для успешной реализации этой задачи необходимо привлечь к ответственности тех, кто ранее способствовал разрушению промышленности. По мнению автора, это важно не только для восстановления справедливости, но и для предотвращения подобных действий в будущем, что напрямую связано с безопасностью России.