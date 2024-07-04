На прошедшем фестивале-лектории в Минске режиссёр и сценарист Илья Васильев рассказал об удивительной судьбе двух белорусских партизанок Розалии Фридзон и Надежды Лисовец. Чему были посвящена их деятельность в годы Великой Отечественной войны и в чём её уникальность? Почему Шарль де Голль лично приветствовал этих советских женщин во время приезда в Москву в 1966 году?

Фестиваль-лекторий организован при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Российского военно-исторического общества

Семнадцатый научно-популярный фестиваль «Легенды Балтики» 20 и 21 июля: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2907374/

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Розалия Фридзон и Надежда Лисовец – две героические женщины, партизанки во время Великой Отечественной войны.

2. Обе прошли через нацистский концлагерь на улице Широкой в Минске, затем были отправлены в лагерь Иру-виль во Франции.

3. Им удалось организовать побег из лагеря Иру-виль вместе с другими заключенными.

4. После побега они создали уникальный женский партизанский отряд "Родина" во Франции, который участвовал в более чем 30 операциях.

5. После войны их подвиг долгое время оставался малоизвестным, интерес к их истории возродился только в последние годы.

6. Розалия Фридзон после войны работала в советском посольстве в Париже, затем уехала осваивать целину.

7. Надежда Лисовец после войны 28 лет проработала в строительстве, участвовала в восстановлении Минска.

Вывод:

Лекция рассказывает о малоизвестных героинях Великой Отечественной войны, чья история демонстрирует исключительное мужество, стойкость и патриотизм советских женщин. Их подвиг – создание уникального женского партизанского отряда во Франции – долгое время оставался в тени, но заслуживает широкого признания и изучения. История Розалии Фридзон и Надежды Лисовец является важной частью истории сопротивления нацизму и показывает, что еще многие героические страницы Великой Отечественной войны остаются малоизученными и ждут своего освещения.