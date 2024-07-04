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Ефимов. Страна-Цивилизация. Проблемы мировоззренческой безопасности и управленческой грамотности

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В рамках Форума «Россия 809» состоялся круглый стол «Страна-Цивилизация. Проблемы мировоззренческой безопасности и управленческой грамотности».

00:00 Цивилизационное управление
05:44 Суперсистема и управление
10:18 Этапы управления
12:51 Нравственность и управление
17:22 Универсальный управленческий язык
20:22 Цивилизационная безопасность и управление
25:27 Проблемы и вызовы
30:49 Управление и мировоззрение
35:22 Образование и воспитание

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Россия предлагается как цивилизация меры и жизни по-божески, в противовес западной цивилизации и цивилизации информации/духа.

2. Управление цивилизацией рассматривается как процесс распространения информации в "суперсистеме".

3. Предлагается концепция "полной функции управления", включающая 7 этапов от выявления проблемы до контроля результатов.

4. Вводится понятие "концептуальной власти" как высшего уровня управления обществом.

5. Предлагается универсальный управленческий язык с 9 ключевыми параметрами.

6. Выделяется 6 приоритетов управления обществом: от мировоззренческого до военного.

7. Подчеркивается важность формирования "человечного типа строя психики".

8. Критикуется мегаполисное развитие в пользу распределенного расселения по стране.

9. Предлагается модель "созидательного межкультурного взаимодействия" вместо унификации.

10. Подчеркивается важность трезвого образа жизни и борьбы с алкоголизмом.

Вывод:
Лекция представляет альтернативный взгляд на управление обществом и цивилизацией, основанный на идеях "жизни по-божески", сохранения культурного разнообразия и формирования нового типа личности. Предлагаются конкретные модели и инструменты управления, а также критикуются существующие подходы. Особое внимание уделяется роли информации, нравственности и здорового образа жизни в развитии общества.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Efx1VQQ0exg
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