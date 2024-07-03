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Владимир Богомолов – Срам имут и живые, и мертвые, и Россия (читает автор)

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Комментарий редакции

Основные вопросы, рассмотренные в данной беседе:

1. Критика романа Георгия Владимова "Генерал и его армия", особенно изображения в нем немецкого генерала Гудериана и советских военачальников.

2. Обсуждение реальной биографии и военных преступлений Гейнца Гудериана.

3. Анализ роли и действий генерала Власова во время Великой Отечественной войны, его перехода на сторону немцев.

4. Критика мифа о Власове как "спасителе Москвы".

5. Обсуждение изображения советских военачальников в романе Владимова, особенно генерала Черняховского.

6. Критика исторических неточностей и несуразностей в романе.

7. Рассмотрение реального масштаба "Русской освободительной армии" Власова.

8. Общая оценка подхода Владимова к изображению исторических событий и личностей Великой Отечественной войны.

9. Обсуждение изображения в романе советских военачальников, в частности генерала Кобрисова.

10. Критика оправдания и восхваления в романе немецкого генерала Гудериана и генерала-предателя Власова.

11. Обсуждение тенденции пересмотра и очернения истории Великой Отечественной войны в современной литературе.

12. Рассмотрение планов нацистской Германии в отношении населения оккупированных советских территорий.

13. Обсуждение важности сохранения исторической правды о войне и недопустимости оскорбления памяти ее участников.

14. Критика современных публикаций, искажающих факты о начале войны (например, книги Игоря Бунича).

15. Обсуждение новой книги Владимира Богомолова "Срам имут живые и мертвые и Россия", направленной на противодействие очернению истории войны.

16. Рассмотрение причин появления тенденции пересмотра истории войны и важности противодействия этому процессу.

Вывод:

В 1990-е годы в России начался активный процесс пересмотра истории Великой Отечественной войны и советского периода в целом. Этот процесс характеризовался тенденцией к очернению роли Советского Союза, принижению значения его победы и героизма советских людей.

Подобный пересмотр истории можно рассматривать как форму идеологической диверсии, направленной на подрыв национального самосознания и исторической памяти россиян. Он проявлялся в публикации книг, статей и других материалов, искажающих исторические факты, оправдывающих действия противника и очерняющих советских военачальников и рядовых солдат.

Эта тенденция, поощряемая некоторыми кругами, в том числе на государственном уровне, вызвала обеспокоенность у ветеранов войны и историков, считающих необходимым сохранение объективного взгляда на события войны и уважительного отношения к памяти ее участников.

Такой пересмотр истории может иметь долгосрочные негативные последствия, влияя на формирование исторического сознания молодого поколения и отношение общества к своему прошлому.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HuUYlsVV4ns
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 28041 26069
    жора шапов два часа назад

      Ога.
      “Эта тенденция, поощряемая некоторыми кругами, в том числе на государственном уровне,..” (из вывода).
      А хто ета – “круги” ?

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