Владимир Богомолов – Срам имут и живые, и мертвые, и Россия (читает автор)
Комментарий редакции
Основные вопросы, рассмотренные в данной беседе:
1. Критика романа Георгия Владимова "Генерал и его армия", особенно изображения в нем немецкого генерала Гудериана и советских военачальников.
2. Обсуждение реальной биографии и военных преступлений Гейнца Гудериана.
3. Анализ роли и действий генерала Власова во время Великой Отечественной войны, его перехода на сторону немцев.
4. Критика мифа о Власове как "спасителе Москвы".
5. Обсуждение изображения советских военачальников в романе Владимова, особенно генерала Черняховского.
6. Критика исторических неточностей и несуразностей в романе.
7. Рассмотрение реального масштаба "Русской освободительной армии" Власова.
8. Общая оценка подхода Владимова к изображению исторических событий и личностей Великой Отечественной войны.
9. Обсуждение изображения в романе советских военачальников, в частности генерала Кобрисова.
10. Критика оправдания и восхваления в романе немецкого генерала Гудериана и генерала-предателя Власова.
11. Обсуждение тенденции пересмотра и очернения истории Великой Отечественной войны в современной литературе.
12. Рассмотрение планов нацистской Германии в отношении населения оккупированных советских территорий.
13. Обсуждение важности сохранения исторической правды о войне и недопустимости оскорбления памяти ее участников.
14. Критика современных публикаций, искажающих факты о начале войны (например, книги Игоря Бунича).
15. Обсуждение новой книги Владимира Богомолова "Срам имут живые и мертвые и Россия", направленной на противодействие очернению истории войны.
16. Рассмотрение причин появления тенденции пересмотра истории войны и важности противодействия этому процессу.
Вывод:
В 1990-е годы в России начался активный процесс пересмотра истории Великой Отечественной войны и советского периода в целом. Этот процесс характеризовался тенденцией к очернению роли Советского Союза, принижению значения его победы и героизма советских людей.
Подобный пересмотр истории можно рассматривать как форму идеологической диверсии, направленной на подрыв национального самосознания и исторической памяти россиян. Он проявлялся в публикации книг, статей и других материалов, искажающих исторические факты, оправдывающих действия противника и очерняющих советских военачальников и рядовых солдат.
Эта тенденция, поощряемая некоторыми кругами, в том числе на государственном уровне, вызвала обеспокоенность у ветеранов войны и историков, считающих необходимым сохранение объективного взгляда на события войны и уважительного отношения к памяти ее участников.
Такой пересмотр истории может иметь долгосрочные негативные последствия, влияя на формирование исторического сознания молодого поколения и отношение общества к своему прошлому.
Ога.
“Эта тенденция, поощряемая некоторыми кругами, в том числе на государственном уровне,..” (из вывода).
А хто ета – “круги” ?