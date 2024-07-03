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Паника нарастает: настоящего хозяина Украины Ермака вызвали на ковёр. Николай Сорокин

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В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Уничтожение 5 украинских самолетов Су-27 и повреждение двух других на аэродроме в Миргороде.

2. Обсуждение конфликта между администрацией Зеленского и командующим сухопутными войсками Сырским.

3. Поездка Ермака и Умерова в США для обсуждения военной помощи.

4. Визит Орбана в Киев и его мирная инициатива.

5. Обсуждение возможных кандидатов от Демократической партии США на президентских выборах 2024 года.

6. Анализ ситуации на фронте и потерь украинской армии.

7. Рассмотрение возможности реализации "плана Путина" по урегулированию конфликта.

Вывод:
Беседа охватывает широкий спектр тем, связанных с текущей ситуацией в Украине и вокруг неё. Обсуждаются военные аспекты конфликта, внутренняя политика Украины, международные отношения и потенциальные сценарии развития событий. Особое внимание уделяется возможности мирного урегулирования и роли различных международных игроков в этом процессе. Разговор также затрагивает внутриполитические вопросы США, которые могут повлиять на ход конфликта. В целом, беседа отражает сложность и многогранность ситуации, а также неопределенность дальнейшего развития событий.

Источник: https://rutube.ru/video/16636cd931b2cfa281f8af45676ae18b/
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 12656 9832
    chu час назад

      То что Сырский отказывается это игра на публику.
      Сумеет ли Ермак удержать это абсолютно по барабану.
      Либо полная капитуляция либо полная канализация.

      • 176 162
        ASPchu час назад

          Сырский агент ГРУ.

        • 32098 27284
          маринаchu час назад

            Боже,боже какой холодный душ ожидает хохлов ..ну какие хозяева назначенцы..ВРоссии же был опыт семибанкирщины и что?ходор же сказал в старости -он всего лишь назначенец ,главный по нефти,её большому куску..Комсомольцы просто потеряли берега от всевластия и крыши большой и стали творить чудеса.убийства.
            Но чужой опыт им не пошел впрок,они же красивые, с хохолками -ну почему Запад разлюбливает их-нехорошие .Они же отдали .всё.всё и даже млн жизней сородичей и Прицкер с Вэнгардом уже вовсю делают ревизию своих активов на Украине .ну немного перепадет партнерам..

          • 32098 27284
            маринаchu час назад

              кто у нас министр обороны в РБ -кому известно его имя? Кто такой Сырский? Разве РИМ платит предателям?-нет..Это Закон для всех предателей -предавший род -обречен..Может женка его купит себе мерс потом ,если деньги отдадут..

              • 12656 9832
                chuмарина четыре минуты назад

                  Я кепку на осень подбираю. Аш голова заболела. Хлопок, джинс, вельвет, драп. На башку немка, круглая, кеппи ленина типа ларису Ивановну хочу. Проблема хуже чем со штанами подобрать.

            • 28047 26075
              жора шапов час назад

                Настоящий хозяин Украины – не Ермак.
                Дядя петляет.

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