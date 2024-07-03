Паника нарастает: настоящего хозяина Украины Ермака вызвали на ковёр. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Уничтожение 5 украинских самолетов Су-27 и повреждение двух других на аэродроме в Миргороде.
2. Обсуждение конфликта между администрацией Зеленского и командующим сухопутными войсками Сырским.
3. Поездка Ермака и Умерова в США для обсуждения военной помощи.
4. Визит Орбана в Киев и его мирная инициатива.
5. Обсуждение возможных кандидатов от Демократической партии США на президентских выборах 2024 года.
6. Анализ ситуации на фронте и потерь украинской армии.
7. Рассмотрение возможности реализации "плана Путина" по урегулированию конфликта.
Вывод:
Беседа охватывает широкий спектр тем, связанных с текущей ситуацией в Украине и вокруг неё. Обсуждаются военные аспекты конфликта, внутренняя политика Украины, международные отношения и потенциальные сценарии развития событий. Особое внимание уделяется возможности мирного урегулирования и роли различных международных игроков в этом процессе. Разговор также затрагивает внутриполитические вопросы США, которые могут повлиять на ход конфликта. В целом, беседа отражает сложность и многогранность ситуации, а также неопределенность дальнейшего развития событий.
То что Сырский отказывается это игра на публику.
Сумеет ли Ермак удержать это абсолютно по барабану.
Либо полная капитуляция либо полная канализация.
Сырский агент ГРУ.
Боже,боже какой холодный душ ожидает хохлов ..ну какие хозяева назначенцы..ВРоссии же был опыт семибанкирщины и что?ходор же сказал в старости -он всего лишь назначенец ,главный по нефти,её большому куску..Комсомольцы просто потеряли берега от всевластия и крыши большой и стали творить чудеса.убийства.
Но чужой опыт им не пошел впрок,они же красивые, с хохолками -ну почему Запад разлюбливает их-нехорошие .Они же отдали .всё.всё и даже млн жизней сородичей и Прицкер с Вэнгардом уже вовсю делают ревизию своих активов на Украине .ну немного перепадет партнерам..
кто у нас министр обороны в РБ -кому известно его имя? Кто такой Сырский? Разве РИМ платит предателям?-нет..Это Закон для всех предателей -предавший род -обречен..Может женка его купит себе мерс потом ,если деньги отдадут..
Я кепку на осень подбираю. Аш голова заболела. Хлопок, джинс, вельвет, драп. На башку немка, круглая, кеппи ленина типа ларису Ивановну хочу. Проблема хуже чем со штанами подобрать.
Настоящий хозяин Украины – не Ермак.
Дядя петляет.