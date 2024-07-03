Как постичь смысл жизни. Парамханса Йогананда
Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции Парамахансы Йогананды:
1. Источник жизни скрыт от человеческого понимания, доступна лишь "середина" существования.
2. Физические науки не дают ответов на вопросы о начале и конце человеческого существования.
3. Философы с ограниченным кругозором либо строят необоснованные предположения, либо слепо верят в догмы.
4. Мудрец использует медитацию и концентрацию для контакта с Абсолютом и получения ответов на тайны бытия.
5. Поиск истины должен вестись во внутреннем, а не во внешнем мире.
6. Бог управляет "драмой жизни" через внушение на сознательном и подсознательном уровнях.
7. Йога и медитация – пути к соприкосновению с Богом.
8. Чрезмерное любопытство о тайнах мироздания может отвлечь от главной цели – познания Бога.
9. Космическое сознание необходимо для понимания смысла существования мира.
10. Душа является проявлением духа и воспринимается как космический свет, мудрость и звук.
11. Только через духовное самораскрытие человек может истинно воспринять душу.
Вывод:
Парамаханса Йогананда в своей лекции подчеркивает ограниченность человеческого познания в вопросах происхождения и конечной судьбы жизни. Он утверждает, что истинное понимание этих тайн доступно лишь через внутреннее духовное развитие, медитацию и йогу. Йогананда призывает не отвлекаться на чрезмерное любопытство о деталях мироздания, а сосредоточиться на познании Бога и достижении космического сознания. Он представляет душу как проявление божественного духа, которое может быть воспринято только через глубокое духовное самораскрытие.
Для чего ?
П.С. А кто знает своё Предназначение ?
А если знает , то КАК узнал ?
И что это – точно оно ?