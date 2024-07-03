Из мира вещей в Империум Человека. Единство духа и материи. Эра новой этики
Причины всех событий – психические. Историю творят люди, а не Боги. Понимание законов психики, её творческих и энтропийных процессов, единственный ключ к будущему, которое не повторяется. Главный урок Истории. С нашим гостем, Усаниным Александром, писателем, философом и благотворителем, основателем премии "На Благо Мира", мы обличаем Первого Врага.
Ведущий: Степан Андреевич Зотов, Член Президиума и Первого Отряда Русского Космического Общества
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Истинный враг часто скрывается в языке и привычных словах, которые могут казаться безобидными.
2. Капитализм порождается психическими процессами в людях, а не является внешней силой.
3. Жадность – это трансформация естественного стремления души к увеличению.
4. Существует три сферы, на которые можно направить внимание: материя, душа и Бог.
5. Глобалисты стремятся лишить людей духовного восприятия жизни и разрушить традиционные семьи.
6. Свободное время может использоваться по-разному в зависимости от типа психики человека.
7. Капитализм – это симбиотическая связь животного и демонического типов психики.
8. Образование должно быть направлено на формирование благородных качеств и духовное развитие.
9. Земля рассматривается как живое разумное существо, реагирующее на действия человека.
10. Призыв к активным действиям и включению в созидательные проекты для изменения ситуации.
Вывод:
Беседа затрагивает глубокие философские и духовные вопросы, критикуя современное общество потребления и капитализм. Основной посыл заключается в необходимости духовного развития, осознанности и активных действий для изменения существующего порядка вещей. Авторы призывают к переосмыслению ценностей, образования и отношения к природе, предлагая альтернативный путь развития общества, основанный на духовных принципах и заботе об окружающем мире.
Без галстуков гораздо лучше.
Весьма показателен плевок дамы на праздник. В связи с этим – она где ? В РБ или РФ ? Или где “работает” ?
Авторы призывают..
А сами они уже парят с нимбами, или подвержены суете мирской людской ?