Причины всех событий – психические. Историю творят люди, а не Боги. Понимание законов психики, её творческих и энтропийных процессов, единственный ключ к будущему, которое не повторяется. Главный урок Истории. С нашим гостем, Усаниным Александром, писателем, философом и благотворителем, основателем премии "На Благо Мира", мы обличаем Первого Врага.

Ведущий: Степан Андреевич Зотов, Член Президиума и Первого Отряда Русского Космического Общества

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Истинный враг часто скрывается в языке и привычных словах, которые могут казаться безобидными.

2. Капитализм порождается психическими процессами в людях, а не является внешней силой.

3. Жадность – это трансформация естественного стремления души к увеличению.

4. Существует три сферы, на которые можно направить внимание: материя, душа и Бог.

5. Глобалисты стремятся лишить людей духовного восприятия жизни и разрушить традиционные семьи.

6. Свободное время может использоваться по-разному в зависимости от типа психики человека.

7. Капитализм – это симбиотическая связь животного и демонического типов психики.

8. Образование должно быть направлено на формирование благородных качеств и духовное развитие.

9. Земля рассматривается как живое разумное существо, реагирующее на действия человека.

10. Призыв к активным действиям и включению в созидательные проекты для изменения ситуации.

Вывод:

Беседа затрагивает глубокие философские и духовные вопросы, критикуя современное общество потребления и капитализм. Основной посыл заключается в необходимости духовного развития, осознанности и активных действий для изменения существующего порядка вещей. Авторы призывают к переосмыслению ценностей, образования и отношения к природе, предлагая альтернативный путь развития общества, основанный на духовных принципах и заботе об окружающем мире.