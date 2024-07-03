Право на жизнь

Прежнего мира джентльменских устных договоренностей, исполнения международных договоров и обязательств больше нет. Оконные стекла трескаются, чтобы через них не было видно торжество хаоса снаружи. Все народы имеют право на жизнь, однако каждый понимает это право в свою пользу, как право за счёт других.. Мир начал дробиться на валютно-экономические зоны, огораживаться заборами таможенных пошлин и санкция. И всё для того, чтобы не пойти ко дну вместе с теми, кто больше не может управлять миром и его правилами. Гегемон сломался.

Он еще этого не знает, точнее, не хочет с этим фактом согласиться. Но все уже это поняли сами.

Гегемон так и не решился атаковать Иран, так и не смог победить хуситов и отвел армаду кораблей на уважительное расстояние от Йемена, так и не смог заставить Турцию заблокировать проливы Босфор и Дарданеллы для российских судов. Гегемон проиграл честную конкуренцию Китаю в производстве электроавтомобилей, а потому нечестно ввёл таможенную пошлину в размере 100% стоимости авто. Гегемон не смог заставить арабских шейхов и дальше продавать свои нефть и газ только за доллары, наполняя таким образом американскую казну. Саудовская Аравия теперь переходит к продажам за любую удобную ей валюту. У гегемона начались уже проблемы с качеством не только пассажирских самолетов Боинг, но уже и с космическими аппаратами этой же фирмы. Но страшнее всего, то, что США больше не могут как раньше все свои проблемы заливать вновь напечатанными деньгами безнаказанно для своей экономики. Из опубликованных официальных данным нам известно что 63 американских банка сидят в убытках на сумму в 500 миллиард долларов, а по итогам этого года Правительство США должно найти деньги и погасить долги на сумму в 10 триллионов долларов. Это превышает размер доходов в бюджет этого года и следующего.

Беда стучится также и из Японии, один из крупнейших японских банков Norinchukin Bank продаёт сейчас американские казначейские обязательства на сумму 63 миллиарда долларов, чтобы хоть как-то продлить свою агонию. Проблемы также и у Мицубиси банка. При этом оба банка значимы не только для азиатского рынка. Посему ФРС США в срочном порядке пытается предпринять меры для спасения японских банков. Такие банки являются мостами для трансконтинентальных переводов. Мы помним как в срочном порядке спасли швейцарский Кредит Сьиз банк, как пытаются спасти Дойче банк. Они тоже такие банковские мосты, но все в убытках. Прежняя система социально-экономического развития капитализма больше не работает. Впервые кризис не только перепроизводства товаров, услуг, но и перепроизводства долгов. Все должны всем. Как выйти из этой ситуации не знает никто. Раньше выходили при помощи мировых войн. Но пока такая война в полном объеме не получается из страха, что Россия применит ядерное оружие.

Раздербанить Россию, чтобы выкачивать бесплатно ее ресурсы, пока тоже не получается. А без удешевления добычи и производства Запад не может остаться сытым и великим. Азия уже претендует на то, чтобы одеяло благ перетянуть на себя.

Собственно говоря, вёе проистекает из аудита ФРС, который начался в 2013 году. Тогда уже посвященным финансистам стало ясно, что впереди тупик, что как прежде можно жить только за чей-то счёт. Россию все эти годы выманивали не просто на поле боя, с той же Украиной, а на применение хотя бы тактического ядерного оружия, т.к. только после этого можно было бы закрыть для наших судов с нефтью и газом и др. товарами и Босфор с Дарданеллами, и Датские проливы и Ла-Манш, т.е. парализовать нашу торговлю и поставить страну на колени в прямом смысле слова и разделить ее на части. Однако, Китай быстро сообразил, что следующим на очереди после России будет он. Поэтому Китай продолжает торгово-экономические отношения с Россией и не пытается душить нас санкциями по примеру Запада.

Гегемон также не смог помешать КНДР обзавестись собственным ядерным оружием, не смог заставить Индию вступить в конфронтацию с Китаем и Россией, не смог пока отказаться от российского ядерного топлива, от китайских редкоземельных металлов, от венесуэльской нефти. Гегемон даже не может нынче управлять прежде послушным Израилем, благополучие которого полностью зависти от американской финансовой и военной помощи.

Тем временем великие йеменские инженеры и ракетостроители, известные своей научной школой во всем мире много лет, испытали новую сверхзвуковую ракету, которой шандарахнули по израильскому торговому судну. После чего совершенно неожиданно глава Пентагона Ллойд Остин срочно позвонил нашему новому министру обороны Белоусову, очевидно говорили про начало грибного сезона в подмосковных лесах и об успехах хуситской школы ракетостроения. Но после недавнего удара всего тремя ракетами по авианосной американской группировке, эта армада отошла подальше от Йемена, а авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" , говорят, записан на внеочередной визит на ремонт в соответствующем сервисе. Напомню, что вся АУГ это не меньше 20 кораблей, на которых стоит великолепная система ПВО, которая интегрирована в систему обнаружения и слежения в сеть со спутниками и наземными станциями. И если все три ракеты прошли сквозь эту высококлассную систему ПВО , то это значит, что хуситские инженеры–ракетчики достигли уровня России, США и Китая в ракетостроении. Такие чудеса происходят на свете.

Иначе говоря, у нас на глазах происходит потеря управления глобальными процессами. Почему так происходит?

Да потому, что вырос новый игрок в виде Азии – фабрики мира, которая сама теперь претендует на тот уровень жизни, который ранее был только на Западе, особенно в США. А на всех ресурсов не хватит точно.

Попытка атаки Севастополя американскими ракетами и одновременные теракты в Дагестане –это попытка вызвать хаос и недовольство в стране, так как на поле боя победить Россию Западу пока не получается. Хотя очень хочется. Поэтому в срочном порядке переоборудуются военные базы в Румынии и Польше. По сути своей, они уже почти готовы принять большое количество людей, грузов и самолётов для того, чтобы ввести НАТОвские войска на Украину под видом миротворцев. Осенью они уже могут это сделать. Высвобожденные от охраны западных границ украинские войска будут немедленно переброшены на фронт. Вопрос только в том, что очень нужен значимый повод для ввода войск, очень значимый, желательно в виде удара России в ответку по АЭС или по Торговому центру днём. Для этого надо Россию заставить бить по мирным гражданам Украины. Вот в чём интрига. Удар по Севастополю- это проверка на реакцию России, так сказать, проба пера.

Терроризм

Касательно терактов могу сказать следующее. Есть много различных исследований на тему природы терроризма. Я хорошо знаю такие исследования. Очень много факторов способствуют его появлению, например:

- хроническая неудовлетворенность граждан своим уровнем жизни и невозможность его улучшить;

- несправедливости , допущенные к гражданам со стороны чиновников, или собственного руководства;

- денежные проблемы;

- несогласие с той идеологией, религией, которая правит обществом;

-психо-сексуальная неудовлетворенность;

-излишняя уверенность в своей исключительной правоте, когда борьба за справедливость становится навязчивой идеей и превращается в битву со всем миром, дабы уничтожить всех несогласных;

-проблемы с психикой человека, повышенная внушаемость человека, и излишняя эмоциональность..

Это только то, что на поверхности, и всё это обрисовано общими словами. На самом деле, всё гораздо сложнее, и имеют значения даже место проживания, обряды , обычаи конкретного народа, возраст и т.д.

Однако, я считаю, что все можно описать более коротко и ясно. Вся проблема- в отсутствии любви. Любви к другим. Себя-то любить многие умеют, а вот чтобы любить других, их надо принять, а чтобы принять – надо понять. Обратите внимание, в наше время психологи при работе с клиентом, учат его начать любить себя, не стесняться этого. Но научить любить других как самого себя – может не психолог и даже не священник, а только сама жизнь. Вот тогда тероризм исчезнет. Но это мечты, похожие на мечты о рае, о коммунизме и т.д. и только.

Светоносность

Против правил, да против теченья,

Здравому смыслу порой вопреки,

Наплевав про рассказ о везенье,

Мы все строим друг к другу мосты.

Мы мостим берега своим потом,

И слезою скрепляем раствор,

Молот вер жизнь играет по нотам,

Когда в дно бъёт всю тяжесть опор.

И уходит туман наваждений,

По утру, чтоб вернуться назад,

Мир наполнен огнями знамений,

Но не все их умеют читать

А Душа всё стремится к полёту,

Нарушая законы Земли.

Все когда-то заплатим по счёту,

За неверие в вечность Души.

Все инструкции, своды, законы,-

Это всё от людей для других,

Потому то и плачут иконы,-

Судей много, да мало святых.

Я читаю в глазах своей милой

Все тревоги грядущего дня.

Светоносные души двукрылых

Обнимаются через тела.

Так спасёмся, спасая всех ближних,

Да и дальних, возможно спасём.

Ведь из всех указананий нам вышних,

Лишь любовь горит вечным огнём.

26.06.2024г. г.Москва

Энергия

Рассмотрев вопрос с потреблением энергии во всех её видах, начиная от электричества и заканчивая дровами в печке, или бензином в бензобаке авто с ДВС, можно понять и уровень жизни конкретного государства и за что оно, собственно говоря, борется.

Специалисты утверждают, что пик добычи энергоресурсов в мире пройден лет 12 назад, Особенно это касается угля и нефти. Вроде как все основные месторождения разрабатываются, и с каждым днем приходится опускаться за нефтью, углем и газом всё ниже и ниже, что усложняет технологический процесс и делает себестоимость более высокой. Однако, ставка на ветряки и солнечные батареи не оправдалась, в Германии и Китае стали срочно расконсервировать месторождения угля, опять добыча угля в мире выросла. На всякий случай напомню, что основа экономических рывков Англии, Франции, Германии и Китая- это именно дешёвый уголь.

По мере развития цивилизации, потребление энергии постоянно увеличивается, в том числе и на бытовом уровне. Если заглянуть в справочники, то вы узнаете, что РСФСР в 1990 году потребляла столько же энергии, сколько и сейчас, но тогда в РСФСР промышленного производства было в разы больше, а именно оно является главным потребителем энергии. Следовательно выпавшую долю заводов взяли на себя бытовые потребители, т.е. домохозяйства. И в самом деле, по дорогам бегает огромное количество автомобилей, в домах всё от электричества, на газу. В каждом доме теперь есть телевизор, заряжаются телефоны, самокаты , ноутбуки, кондиционеры, стиральные машины и пр…..Т.е. народ стал жить лучше, комфортней, раз может себе позволить потреблять больше энергии, чем 30 лет назад. Иначе говоря, чем выше уровень потребления в стране энергии, тем там уровень жизни выше.

Как видим, не зря многие стремились раньше переехать в США жить, так как там уровень жизни выше был, чем в других странах, что находит подтверждение в самом большом потреблении энергии в мире. При этом, все специалисты уверены, что рост потребления энергии продолжится, и он опережает возможности добычи энергоресурсов. Т.е. скоро наступит время, когда спрос превысит предложение.

При этом , есть прогнозы потребления энергии конкретными странами и на много лет вперед. Из этих прогнозов следует, что почти в 2 раза увеличит потребление энергии до 2035 года Китай, Россия и Индия тоже увеличат, но ненамного, а вот США и особенно Европа практически не увеличат , останутся в размерах сегодняшнего дня. Иначе говоря, золотой век развития Европы закончился, ей бы сохранить прежний уровень жизни, золотой век США ещё не закончился, но близится завершение. Развитие прогнозируется у Китая, Индии, других стран Азии, и России. Но, как мы понимаем, в светлом будущем потребления и развития, плюшек на всех не хватит точно. Слишком много желающих на один пирог. Вспоминается старый одесский анекдот:

- Сема! У тебя было 6 яблок, половину ты отдал братику. Сколько у тебя осталось яблок?

- Пять с половиной.

Надо отметить, что массового строительства ГЭС в мире не предвидится, так как главные реки уже застроены плотинами. Строительство АЭС сдерживается сложностями политическими, сложностями эксплуатации и дефицитом топлива. Нефть начинает заканчиваться, и мы сейчас наблюдаем медленный переход с нефти на газ. Поэтому начинается расти спрос на уголь. Вьетнам, Индия, куда перенесли американцы часть своего производства из Китая, жёстко сидят на угле, да и Китай тоже. Собственно говоря, драка за ресурсы, драка за право больше потреблять энергии это и есть главный процесс последних десятилетий, а все лозунги, что глобалистские, что неглобалистские – только красивая обертка для права хорошей жизни одних за счёт других. Это как жизнь в джунглях: расцветка там нужна для того, чтобы спрятаться и остаться в живых, либо, чтобы приманить к себе жертву и сожрать её.

Недовольных таким положением вещей всё больше, и они объединяются, в том числе в БРИКС. Очень скоро мы увидим платежную единицу для участников БРИКС под название Юнит, она привязывается к стоимости золота. Т.е. американский доллар постепенно утрачивает звание международного эквивалента торговли. Процесс этот будет медленным и растянут на многие годы В надвигающийся смутный период мировых финансов, безусловно, именно золото временно станет эквивалентом. И, кстати, в Азии золота во все времена добывалось много. И Китай, и Индонезия являются одними из лидеров в мире по добыче золота. Сколько добывается золота в КНДР не знает никто, но его там добывают много, там же найдены редкоземельные металлы на сумму примерно 3 триллиона долларов. И достанутся они, судя по всему, не Америке, а Китаю и России. Визит Путина в КНДР это не только разговор о поставках оружия и взаимной военной помощи, это разговор о будущем, которому редкоземы с каждым днём всё нужнее.

Поэты, рожденные в июне

Сегодня вспомним Анну Ахматову и её стихи.

Молитва

Дай мне горькие годы недуга,

Задыханья, бессонницу, жар,

Отыми и ребенка, и друга,

И таинственный песенный дар —

Так молюсь за Твоей литургией

После стольких томительных дней,

Чтобы туча над темной Россией

Стала облаком в славе лучей.

Мужество

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова,

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем

Навеки.

Игорь Нагаев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Мировой порядок меняется, прежняя система международных отношений разрушается.

2. США (гегемон) теряет свое влияние и способность управлять глобальными процессами.

3. Возникают новые центры силы, особенно в Азии во главе с Китаем.

4. Наблюдается глобальный экономический кризис, связанный с перепроизводством долгов.

5. Происходит борьба за ресурсы, особенно энергетические, между развитыми и развивающимися странами.

6. Россия находится под давлением Запада, который пытается ослабить ее различными методами.

7. Терроризм рассматривается как следствие отсутствия любви и понимания между людьми.

8. Прогнозируется рост потребления энергии в Китае, Индии и России, в то время как США и Европа останутся на текущем уровне.

9. Формируются новые экономические союзы (БРИКС) и альтернативные финансовые системы.

Вывод:

Статья описывает период глобальной трансформации мирового порядка, характеризующийся упадком западной гегемонии, ростом влияния азиатских стран, экономической нестабильностью и борьбой за ресурсы. Автор подчеркивает необходимость новых подходов к международным отношениям и решению глобальных проблем, основанных на взаимопонимании и сотрудничестве. Прогнозируется дальнейшее изменение баланса сил в пользу развивающихся стран, особенно в энергетической сфере.