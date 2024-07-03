С каждым годом у нас неуклонно растет среднее время нахождения детей в сети, и на данный момент оно уже приближается к 7 часам в день. При этом мало кто из родителей задумывается о той альтернативной реальности, которую ребенок видит на экране своего смартфона в течение дня. На встрече мы разберем основные механизмы вовлечения детей в опасные группы, а также многие неочевидные для большинства родителей виды деструктивного контента. Затронем тему компьютерных игр, и проблему цифровизации образования.

Ссылка на книгу "дети интернета" в открытом доступе https://narasputye.ru/archives/7399

Аудио версия лекции: https://disk.yandex.ru/d/iUn6UPIQSRv7fw

Первая часть

00:21 Деструктивные тенденции в социальных сетях. Дети и родители, разрыв реальности.

06:27 Время в сети, и качество потребляемого контента. Расчеловечивание через юмор.

11:12 Воронка вовлечения, алгоритмы социальных сетей.

14:07 Телеграмм – легальный даркнет. Технологические модели вовлечения детей в деструктивные темы в Telegram

21:32 О запрете смартфонов в школах. Что делать, если школа не хочет.

24:49 Влияние социальных сетей на мировоззрение ребенка. Как происходит постепенное принятие новых убеждений. Про «ну все же смотрят».

29:32 Окна Овертона. Стадии принятия недопустимых ранее явлений на данный момент времени.

30:52 Аниме и его последствия. Почему многие анимешники уходят в деструктивные темы?

36:30 Воронка вовлечения в суицидальные сообщества. Отрыв от родителей, технологии сект.

42:21 Суицидальные группы и школьные расстрелы. В чем связь.

43:51 Школьные расстрелы. История явления, влияние кинообразов.

49:42 Романтизация маньяков и серийных убийц. При чем тут Хагги-Ваги?

53:19 Радикальный феминизм и его тренды. Мем яжемать.

01:03:20 Антидемографическая повестка и эко-фашизм. Далеко ли мы ушли от «Запада»?

01:04:53 «Мужские движения». Аналог феминизма. Антидемографическая идеологическая «франшиза».

01:08:43 Социализация и социальные сети. Делают ли соцсети людей социальными? Число Домбара.

01:11:29 Ютуб и деструктивный контент. Как ютуб управляет детьми через алгоритмы. Примеры манипуляций.

01:14:50 Тик-ток. Флешмобы, челленджи – инструменты формирования примитивного пользователя. Клиповое мышление.

01:20:42 Дома блогеров и пропаганда антидепрессантов.

01:24:43 Почему блогеры, пропагандирующие смену пола, искусственно выводятся в топ Тик-тока?

01:26:38 Почему ВК является самой грязной социальной сетью в мире? Отсутствие блокировок, нарушение законов.

01:28:20 Вк-фесты и пропаганда наркотиков. Зачем музыкальное дно выводят в топ?

01:30:28 Как Инстасамка стала лицом ВК?

01:32:21 Сферум. Технология вовлечения детей в ВК. Первая принудительная соцсеть.

01:36:16 Сферум, и его проблемы с безопасностью. Родители имеют право отказаться, обязательных платформ не существует

01:40:56 Позитивная повестка. Способен ли позитив выдавить деструктив?

01:44:33 О проблемах, связанных с блокировкой деструктивного контента.

01:46:33 Социальный рейтинг в электронном дневнике. Зачем детям устраивают «голодные игры»?

01:49:13 Цифровые ювенальные технологии и «семейное неблагополучие». Откуда база и термины? Цифровой куратор семьи.

01:52:56 Банк детей на усыновление и ФГИС Моя школа. Как они связаны, и что нам от них ждать?

01:55:10 Системы родительского контроля. Стоит ли им полностью доверять?

02:02:00 Механизмы решения. О необходимости гражданской активности.

02:14:44 Советы для родителей