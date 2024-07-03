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Афанасьев Андрей. Деструктивный контент в социальных сетях: Анимэ, ВКонтакте, Сферум, Телеграм.

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С каждым годом у нас неуклонно растет среднее время нахождения детей в сети, и на данный момент оно уже приближается к 7 часам в день. При этом мало кто из родителей задумывается о той альтернативной реальности, которую  ребенок видит на экране своего смартфона в течение дня. На встрече мы разберем основные механизмы вовлечения детей в опасные группы, а также многие неочевидные для большинства родителей  виды деструктивного контента. Затронем тему компьютерных игр, и проблему цифровизации образования.
Ссылка на книгу "дети интернета" в открытом доступе  https://narasputye.ru/archives/7399
Аудио версия лекции: https://disk.yandex.ru/d/iUn6UPIQSRv7fw

Первая часть
00:21 Деструктивные тенденции в социальных сетях. Дети и родители, разрыв реальности.
06:27 Время в сети, и качество потребляемого контента. Расчеловечивание через юмор.
11:12 Воронка вовлечения, алгоритмы социальных сетей.
14:07 Телеграмм – легальный даркнет. Технологические модели вовлечения детей в деструктивные темы в Telegram
21:32  О запрете смартфонов в школах. Что делать, если школа не хочет.
24:49  Влияние социальных сетей на мировоззрение ребенка. Как происходит постепенное принятие новых убеждений. Про «ну все же смотрят».
29:32  Окна Овертона. Стадии принятия недопустимых ранее явлений на данный момент времени.
30:52  Аниме и его последствия. Почему многие анимешники уходят в деструктивные темы?
36:30  Воронка вовлечения в суицидальные сообщества. Отрыв от родителей, технологии сект.
42:21  Суицидальные группы и школьные расстрелы. В чем связь.
43:51  Школьные расстрелы. История явления, влияние кинообразов.
49:42  Романтизация маньяков и серийных убийц. При чем тут Хагги-Ваги?
53:19  Радикальный феминизм и его тренды. Мем яжемать.
01:03:20  Антидемографическая повестка и эко-фашизм. Далеко ли мы ушли от «Запада»?
01:04:53  «Мужские движения». Аналог феминизма. Антидемографическая идеологическая «франшиза».
01:08:43  Социализация и социальные сети. Делают ли соцсети людей социальными? Число Домбара.
01:11:29  Ютуб и деструктивный контент. Как ютуб управляет детьми через алгоритмы. Примеры манипуляций.
01:14:50 Тик-ток. Флешмобы, челленджи – инструменты формирования примитивного пользователя. Клиповое мышление.
01:20:42 Дома блогеров и пропаганда антидепрессантов.
01:24:43  Почему блогеры, пропагандирующие смену пола, искусственно выводятся в топ Тик-тока?
01:26:38  Почему ВК является самой грязной социальной сетью в мире? Отсутствие блокировок, нарушение законов.
01:28:20  Вк-фесты и пропаганда наркотиков. Зачем музыкальное дно выводят в топ?
01:30:28 Как Инстасамка стала лицом ВК?
01:32:21 Сферум. Технология вовлечения детей в ВК. Первая принудительная соцсеть.
01:36:16 Сферум, и его проблемы с безопасностью. Родители имеют право отказаться, обязательных платформ не существует

01:40:56  Позитивная повестка. Способен ли позитив выдавить деструктив?
01:44:33  О проблемах, связанных с блокировкой деструктивного контента.
01:46:33  Социальный рейтинг в электронном дневнике. Зачем детям устраивают «голодные игры»?
01:49:13  Цифровые ювенальные технологии и «семейное неблагополучие». Откуда база и термины? Цифровой куратор семьи.
01:52:56  Банк детей на усыновление и ФГИС Моя школа. Как они связаны, и что нам от них ждать?
01:55:10   Системы родительского контроля. Стоит ли им полностью доверять?
02:02:00   Механизмы решения. О необходимости гражданской активности.
02:14:44   Советы для родителей

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IiWqsB5id-M
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