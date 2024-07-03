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Афанасьев А. Деструктивный контент в соцсетях: вейпы, ЧВК редан, фури, фанфики, бегунки, кибер-спорт

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С каждым годом у нас неуклонно растет среднее время нахождения детей в сети, и на данный момент оно уже приближается к 7 часам в день. При этом мало кто из родителей задумывается о той альтернативной реальности, которую  ребенок видит на экране своего смартфона в течение дня.

1 часть:    • Афанасьев Андрей. Деструктивный конте… 
2 часть, аудио версия: https://disk.yandex.ru/d/xXVLcX5nFwZKjg
Ссылка на книгу "Дети интернета" в открытом доступе  https://narasputye.ru/archives/7399

Вторая часть.
0:00 Вступление. О необходимости изучения родителями тем курса.
03:45 Электронные сигареты. Как производители подсаживают детей на свою продукцию. Взрывной рост потребления.
06:00 Демонстрация процесса. Ядовитый пар. Что в эмульсии, что попадает в легкие?
09:00 Для чего ароматизаторы? Эффект первого вдоха, снижение возраста употребления.
10:50  Взвесь и эмульсия в легких – остановка физического и умственного развития. Пример из жизни.
12:50 Отсутствие реальной борьбы с явлением. Доступность электронных сигарет детям, беспредел продавцов. Отсутствие сертификации, безопасности, и контроля качества.
18:48  Пропиленгликоль и глицерин. Так ли они безопасны? Кто производители? Честный знак не равно безопасность.
21:00  О проблеме спиралей нагрева. Вся таблица Менделеева у вас в легких.
25:00  Маркетинг на дезинформации. Как поисковые системы способствовали продвижению вейпов.
26:30  Википедия. Инструмент отмытия фейков.
28:30  Электронная сигарета без никотина. Есть ли разница? Солевой никотин.
32:40  Как детей с детству приучают к алкоголю. Почему маркетинг алкомаркетов нацелен в первую очередь на детей?
37:29   Механика формирования любой зависимости. Что необходимо знать для того, чтобы бросить.
41:11   Современные наркотики и их действие. Вовлечение детей в наркоторговлю. Путь в один конец…
50:00  Реклама наркотиков через реп. Мировой опыт и наши тренды. Технологии не меняются…
54:40  Пропаганда наркотиков под видом профилактики. Иностранные фонды в России.
57:10  Оккупация территории посредством наркотизации населения. Опиумные войны, Китай, и спирт «Рояль». Как это все связано?
1:00:00 «Русский крест». Стали ли мы меньше пить?
1:01:06   Пиво и пивной алкоголизм. В чьих интересах была сформирована «пивная культура» в России 2000-х?
1:03:46  ЧВК Редан. Новые технологии разделения и стравливания молодежи. Сделаны ли выводы?
1:08:26   Ролевые чаты, ролки. Технология индуцирования опасных состояний через закрытое общение.
1:17:40   Трансгендерная пропаганда и ее связь с суицидальной темой.
1:24:42   Шантажисты и манипуляторы. Шантаж интим-контентом, схемы манипуляции.
1:28:20   Признаки сетевых манипуляций
1:31:59   Проблема сайтов знакомств. Детские анкеты, последствия.
1:33:49  О недопустимости публикации школой детских фотографий в соцсетях. Риски безопасности, распознавание лиц.
1:37:48  Фурри, Квадроберы. Технология поэтапного вовлечения детей в тему извращений.
1:44:28   Реклама фурри в СМИ. Проблема журналистской безграмотности.
1:48:25   Фурри-культура и педофилия. Связь фурри с сатанизмом.
1:55:00   Фанфики. Фикбук – инструмент пропаганды для любителей чтения.
1:59:48   Дни толерантности в школах. Гендерная теория, что она делает в наших учебниках? Пример «перепрошивки» учителей через программы профессиональной переподготовки.
2:02:00  Что в реальности представляет из себя онлайн обучение и профессиональная переподготовка? Личный опыт. Катастрофа в масштабах страны.
2:08:07  Тестирование в школах. Пример безумного теста, ставшего массовым. Связь тестирования с ювенальной юстицией, и электронными системами профилактики.
2:18:05  Группы аннорексии и группы смерти. Как они связаны?
2:21:55   Компьютерные игры. Технологии формирования игровой зависимости. Алгоритмы выкачивания с игроков денег. Про Учи.ру.
2:26:05   Технологии формирования нужных стереотипов поведения в играх: Рандом – случайное выпадание. Технологии казино. Прокачка. Технология формирования условных рефлексов путем последовательного приближения конечной цели. Ежедневные задания, и технология создания внутреннего напряжения от незавершенных действий. Игровая валюта, для чего?
2:32:01  Как детей заставляют платить? Лутбоксы, технологии казино.
2:35:53  Игровые кланы. Технологии социального удержания игроков. Общение в игре, чем оно опасно?
2:38:38   Мошенничество в игровой среде.
2:41:56   Потеря времени и упущенные возможности. Что нужно сказать детям?
2:43:08   Киберспорт и его ценности. Аналогия с Голливудом
2:52:44   Жестокость в играх. Как технологии армии США по снятию моральных запретов на убийство пришли в компьютерные игры. Что думает по этому поводу их автор, и что он делает на Украине?
2:54:22   Мошенничество и инфоцыганство. Как ребенок может в сети «заработать» на статью? Бегунки и бабушки-пенсионеры
3:03:51   Родительский контроль и его ограничения. Есть ли в нем то, что от него ждут родители?
3:06:26   Книги для родителей и педагогов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nnJw7MSgMAE
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