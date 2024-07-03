С каждым годом у нас неуклонно растет среднее время нахождения детей в сети, и на данный момент оно уже приближается к 7 часам в день. При этом мало кто из родителей задумывается о той альтернативной реальности, которую ребенок видит на экране своего смартфона в течение дня.

1 часть: • Афанасьев Андрей. Деструктивный конте…

2 часть, аудио версия: https://disk.yandex.ru/d/xXVLcX5nFwZKjg

Ссылка на книгу "Дети интернета" в открытом доступе https://narasputye.ru/archives/7399

Вторая часть.

0:00 Вступление. О необходимости изучения родителями тем курса.

03:45 Электронные сигареты. Как производители подсаживают детей на свою продукцию. Взрывной рост потребления.

06:00 Демонстрация процесса. Ядовитый пар. Что в эмульсии, что попадает в легкие?

09:00 Для чего ароматизаторы? Эффект первого вдоха, снижение возраста употребления.

10:50 Взвесь и эмульсия в легких – остановка физического и умственного развития. Пример из жизни.

12:50 Отсутствие реальной борьбы с явлением. Доступность электронных сигарет детям, беспредел продавцов. Отсутствие сертификации, безопасности, и контроля качества.

18:48 Пропиленгликоль и глицерин. Так ли они безопасны? Кто производители? Честный знак не равно безопасность.

21:00 О проблеме спиралей нагрева. Вся таблица Менделеева у вас в легких.

25:00 Маркетинг на дезинформации. Как поисковые системы способствовали продвижению вейпов.

26:30 Википедия. Инструмент отмытия фейков.

28:30 Электронная сигарета без никотина. Есть ли разница? Солевой никотин.

32:40 Как детей с детству приучают к алкоголю. Почему маркетинг алкомаркетов нацелен в первую очередь на детей?

37:29 Механика формирования любой зависимости. Что необходимо знать для того, чтобы бросить.

41:11 Современные наркотики и их действие. Вовлечение детей в наркоторговлю. Путь в один конец…

50:00 Реклама наркотиков через реп. Мировой опыт и наши тренды. Технологии не меняются…

54:40 Пропаганда наркотиков под видом профилактики. Иностранные фонды в России.

57:10 Оккупация территории посредством наркотизации населения. Опиумные войны, Китай, и спирт «Рояль». Как это все связано?

1:00:00 «Русский крест». Стали ли мы меньше пить?

1:01:06 Пиво и пивной алкоголизм. В чьих интересах была сформирована «пивная культура» в России 2000-х?

1:03:46 ЧВК Редан. Новые технологии разделения и стравливания молодежи. Сделаны ли выводы?

1:08:26 Ролевые чаты, ролки. Технология индуцирования опасных состояний через закрытое общение.

1:17:40 Трансгендерная пропаганда и ее связь с суицидальной темой.

1:24:42 Шантажисты и манипуляторы. Шантаж интим-контентом, схемы манипуляции.

1:28:20 Признаки сетевых манипуляций

1:31:59 Проблема сайтов знакомств. Детские анкеты, последствия.

1:33:49 О недопустимости публикации школой детских фотографий в соцсетях. Риски безопасности, распознавание лиц.

1:37:48 Фурри, Квадроберы. Технология поэтапного вовлечения детей в тему извращений.

1:44:28 Реклама фурри в СМИ. Проблема журналистской безграмотности.

1:48:25 Фурри-культура и педофилия. Связь фурри с сатанизмом.

1:55:00 Фанфики. Фикбук – инструмент пропаганды для любителей чтения.

1:59:48 Дни толерантности в школах. Гендерная теория, что она делает в наших учебниках? Пример «перепрошивки» учителей через программы профессиональной переподготовки.

2:02:00 Что в реальности представляет из себя онлайн обучение и профессиональная переподготовка? Личный опыт. Катастрофа в масштабах страны.

2:08:07 Тестирование в школах. Пример безумного теста, ставшего массовым. Связь тестирования с ювенальной юстицией, и электронными системами профилактики.

2:18:05 Группы аннорексии и группы смерти. Как они связаны?

2:21:55 Компьютерные игры. Технологии формирования игровой зависимости. Алгоритмы выкачивания с игроков денег. Про Учи.ру.

2:26:05 Технологии формирования нужных стереотипов поведения в играх: Рандом – случайное выпадание. Технологии казино. Прокачка. Технология формирования условных рефлексов путем последовательного приближения конечной цели. Ежедневные задания, и технология создания внутреннего напряжения от незавершенных действий. Игровая валюта, для чего?

2:32:01 Как детей заставляют платить? Лутбоксы, технологии казино.

2:35:53 Игровые кланы. Технологии социального удержания игроков. Общение в игре, чем оно опасно?

2:38:38 Мошенничество в игровой среде.

2:41:56 Потеря времени и упущенные возможности. Что нужно сказать детям?

2:43:08 Киберспорт и его ценности. Аналогия с Голливудом

2:52:44 Жестокость в играх. Как технологии армии США по снятию моральных запретов на убийство пришли в компьютерные игры. Что думает по этому поводу их автор, и что он делает на Украине?

2:54:22 Мошенничество и инфоцыганство. Как ребенок может в сети «заработать» на статью? Бегунки и бабушки-пенсионеры

3:03:51 Родительский контроль и его ограничения. Есть ли в нем то, что от него ждут родители?

3:06:26 Книги для родителей и педагогов