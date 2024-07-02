Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 57-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Чумаково, Юнаковка Сумской области, Сотницкий Казачок и Липцы Харьковской области.



Также за сутки отражены две контратаки штурмовых групп центра сил специальных операций «Восток» и 36-й бригады морской пехоты.



Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 155 мм гаубица М198 производства США и 122 мм гаубица Д-30.



Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й и 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Надия и Стельмаховка Луганской Народной Республики.



ВСУ потеряли более 475 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, пять автомобилей, 152 мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», а также боевую машину 122 мм РСЗО «Град».



Кроме того, уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.



Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Калинина Донецкой Народной Республики.



Также отражена контратака штурмовых групп 214-го отдельного батальона «Опфор».



Противник потерял более 635 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 16 автомобилей.



В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



За сутки уничтожено шесть полевых складов боеприпасов.



Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Новгородское и Новоселка Первая Донецкой Народной Республики.



Отражены шесть контратак штурмовых групп 23-й, 31-й, 41-й, 110-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.



Потери противника составили до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и 122 мм гаубица Д-30.



Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.



Кроме того, отражена контратака подразделений 123-й бригады теробороны противника.



ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 122 мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и 100 мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение суток нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Жеребянки Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и три автомобиля. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.



Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 115-ти районах.



Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: шесть крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе «Bayraktar TB2» производства Турции.



Также за сутки поражены девять самолетов воздушных сил Украины.



В результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27 воздушных сил противника. Еще два украинских самолёта: МиГ-29 и Су-27 сбиты средствами российского ПВО.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 625 самолетов, 276 вертолетов, 27 121 беспилотный летательный аппарат, 535 зенитных ракетных комплексов, 16 478 танков и других боевых бронированных машин, 1 362 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 215 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 238 единиц специальной военной автомобильной техники.



Минобороны России