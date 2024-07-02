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Уничтожение группы истребителей Су-27 ВВС Украины в ходе удара по аэродрому Миргород стало возможным благодаря совпадению нескольких моментов.



Первый и самый главный — необучаемость противника, умудрившегося на третьем году войны собрать на аэродроме в полутора сотнях километров от границы группировку живых самолётов, не обеспечив их укрытие и рассредоточение.



Второе по счёту, но первое по важности — рост качества нашей разведки, этот факт зафиксировавшей. Без своевременного обнаружения и передачи достоверной информации этот удар был бы невозможен.



Третье — наличие специально выделенного под работу по таким целям инструмента, известного как разведывательно-ударный контур, или РУК. Судя по тому, как быстро и хорошо прилетело по аэродрому, РУК доработали так, чтобы не тратить драгоценное время на согласование удара. Рискну предположить, что между докладом наверх и приказом на пуск «Искандера» прошли считаные минуты.



Что ещё особенного?



Собственно, сам удар оказался возможен только в совокупности факторов, а при отсутствии любого из элементов, описанных выше, мог бы оказаться и менее результативным. Рабочие РУКи вносят огромный вклад в уничтожение целей за линией фронта, резко повышая и КПД разведки, и эффективность ударных средств. И это напрямую влияет на безопасность войск на земле, поскольку посмеиваться над украинской авиацией можно будет только тогда, когда она полностью перестанет существовать. Пока борты существуют в виде летающего средства доставки вооружений, а не гниющего после пожара металлолома, опасность сохраняется. Как говорится, только мёртвые не стреляют.



Что у ВСУ с авиацией?



Попавшая под удар группа, даже если часть самолётов на самом деле подлежит ремонту, — это весомая часть общей численности уцелевшего у Украины парка боевых самолётов, и активность их действий на какой-то период определённо снизится. От численности же уцелевших самолётов этого типа под удар попала, пожалуй, большая их часть.



Восстанавливать боеспособность группировки Су-27 Украине будет намного сложнее, чем в случае с МиГ, учитывая, что, пока существовал СССР, эти машины не передавались в Европу и нынешним политическим режимам низкой социальной ответственности из Восточной Европы просто неоткуда взять борты этого типа.



С МиГ-29 (прежде всего в силу ограниченности запасов) это тоже всё труднее делать, так что практически все надежды Украины на получение боеспособной авиационной группировки сейчас сводятся к ожиданию F-16.



Что изменится с их прибытием?



Скорее всего, ловить их будет сложнее — Штаты, вероятно, расскажут Украине про необходимость рассредоточивать и прикрывать такую технику. А может, даже и поучаствуют в этой операции. Очевидно, что гонять машины с аэродрома на аэродром становится всё более проблемно и всё менее безопасно. А значит, нужно придумывать что-то ещё.



Но развитие РУК у нас продолжается, так что на рассредоточенные и прикрытые машины тоже будет кому и чем охотиться.



Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.



#Украина #Миргород #аэродром #Искандер



Специально для RT.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Уничтожение группы Су-27 на аэродроме Миргород стало возможным из-за:

– Необучаемости противника (скопление самолетов без укрытия)

– Улучшения качества российской разведки

– Наличия эффективного разведывательно-ударного контура (РУК)

2. РУК значительно повышает эффективность разведки и ударных средств.

3. Уничтоженная группа составляла значительную часть украинского парка Су-27.

4. Украине будет сложно восстановить боеспособность группировки Су-27 из-за ограниченности источников этих самолетов.

5. Основные надежды Украины на боеспособную авиацию связаны с ожиданием F-16.

6. С прибытием F-16 ожидается, что их будет сложнее обнаружить и уничтожить, но развитие российских РУК продолжается.

Вывод:

На фоне недавних атак украинских дронов на российские аэродромы, где самолеты также находились без укрытий, новость об уничтожении украинских Су-27 выглядит парадоксально. Это наводит на мысль, что обе стороны конфликта в определенной степени полагаются на "туман войны" и, возможно, недооценивают риски открытого размещения авиатехники.

В данном случае российский разведывательно-ударный контур (РУК) смог эффективно "рассеять" этот туман, что, вероятно, стало неожиданностью для украинской стороны. Особенно примечательно, что атака сопровождалась съемкой с дрона, что указывает на высокую точность разведданных и целеуказания.

До этого момента Украина, опираясь на разведданные НАТО, успешно проводила атаки на российские аэродромы, создавая серьезные проблемы для российских ВВС. Однако этот инцидент демонстрирует, что российские возможности в сфере разведки и нанесения ударов значительно улучшились. Теперь Россия способна эффективно выявлять и поражать важные военные объекты противника, включая хорошо замаскированные цели. Это может означать, что преимущество в разведывательных возможностях, которым ранее пользовалась украинская сторона, начинает сокращаться, что потенциально может изменить баланс сил в воздушном противостоянии. С повышением качества российского РУКа украинским военным придется меньше полагаться на "авось" и уделять больше внимания защите своей техники.

Важно отметить, что проблема защиты авиационной техники актуальна для обеих сторон конфликта. Как российским, так и украинским военным необходимо пересмотреть свои подходы к размещению и охране боевых самолетов, учитывая растущие возможности средств разведки и поражения противника.