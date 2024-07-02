Михаил Жедяев или как "Красный батюшка" в партию вступил



В сборнике «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века» есть информация об одном священнике Пермской губернии: "Жидяев Михаил. Священник. Служение: Пермская губ., Кунгурский у., с.Кочувахино.. Кончина: 1918 год.. Расстрел. Место: Пермская губ., Кунгурский у., с.Кочувахино. Расстрелян за околицей села." Читатель может подумать, что священник был расстрелян красными или зелеными. Но это не так. Составители сборника стыдливо умолчали обстоятельства смерти отца Михаила.

Начнем с того, что его фамилия не Жидяев, а Жедяев, а село называется Кочебахтино. Михаил Сергеевич родился 23 мая 1873 года, окончил школу при церковном приходе. Наверное, на его особое отношение к чаяниям простого народа повлияло то, что он происходил из семьи крестьянина, то ли середняка, то ли бедняка. Выбиться в люди возможностей было немного и Жедяев идет по церковной линии. Любопытно, что из школы он выпустился в 23 года, значит, человек был упорный. В 1909 году, отработав псаломщиком, был рукоположен в диакона. В 1911 году стал иереем. Батюшку посылали в разные села Оханского и Пермского уезда, пока в 1914 году он не оказался в сранительно небольшом селе Кочебахтино (63 двора, 294 человека). Жедяев руководит строительством Вознесенской церкви, воспитывает своих шестерых детей.

Февральскую революцию и отречение Николая II Михаил Сергеевич встретил с одобрением (это, кстати, была официальная позиция как русской православной церкви, так и Синода), по поводу Октябрьской ничего плохого тоже не говорил. Летом 1918 года по всей России и в Кунгурском уезде в частности создавались комитеты бедноты, сокращенно комбеды. По сути это были главные ограны советской власти на селе, которые ведали самыми важными вопросами: от мобилизации крестьян в РККА до распределения продуктов между неимущими и изъятия излишков хлеба у кулаков. Надо отметить, что крестьяне в Кочебахтине эту инициативу не поддержали. Пришлось присылать из Кунгура специального агитатора, который, впрочем, не наделся на успех. Однако на сходе выступил отец Михаил, которы пользовался непререкаемым авторитетом среди крестьян. Он заявил, что комбед нужно выбрать, и советская власть – это единственная заступница, помощник крестьянам. К сожалению, не сохранились записи этого выступления (скорее всего их никто и не делал). Было бы очень интересно почитать, как батюшка, в подтверждение своих тезисов за советскую власть ссылается на Священное писание.

В общем, после этого Михаил Сергеевич превратился во внештатного агитатора за комбеды и советскую власть. Батюшка даже вступил в партию. Мне, к сожалению, не удалось найти информацию, совмещал ли он партийную работу и богослужение, но, полагаю, что в те времена, это было возможно. Он ездил по уезду, агитировал за комбеды, а во время оступления РККА осенью 1918 года не пожелал эвакуироваться и остался на территориии, оккупированной колчаковцами. Очевидно, Жедяев скрывался в лесу, возможно, что участвовал в партизанской деятельности. Например, священник Евгений Осипович Квалерий из Алтайской губернии в 1918-1919 году воевал в отряде усть-мосихинских партизан, по воспоминаниям, хорошо ориентировался в глухом лесу и очень метко стрелял. После Гражданской войны был председателем райисполкома.

Как бы то ни было, кто-то донес колчаковцам, где прячется отец Михаил. Колчаковцы несколько километров вели избитого и раздетого догола Михаила Сергеевича до Кочебахтина. Стоял мороз в тридцать градусов. На окраине села, после издевательств, его расстреляли и сбросили в яму. Судя по тому, что впоследствии ничего не было известно про жену и детей Жедяева, они также были убиты.

В 1920-30-е гг. Михаила Сергеевича помнили, о нем писали статьи, место его казни было отмечено специальным знаком. Что привело отца Михаила в стан сторонников Советской власти? Он был из крестьян и никогда не забывал про свои корни. И он был не один. Тысячи священников после октября 1917 года приняли советскую власть. Кто-то бросил свою карьеру и стал советским служащим, рабочим и красноармейцем. В воспоминаниях Оки Городовиков, сподвижника Семена Буденного можно прочесть про бывшего священника, с гордостью служащего в обозе Первой конной армии. Но некоторые стали горячими сторонниками советской власти, продолжая быть священниками и даже монахами.

В мемуарах белогвардейцев мы также находим множество эпизодов казней таких "красных батюшек" белыми карателями. Во время мятежа в Ижевске был расстрелян сочувствующий большевикам священник Дронин. Колчаковцами был расстрелян диакон Анисим Решетников. У белогвардейца Романа Гуля читаем про священника, который исполнял обязанности комиссара. В 1918 году в Ростове был расстрелян священник, который публично проповедовал примирение белых и красных и (этого белогвардейцы стерпеть не могли) прекращение погромов и грабежей. В 1919 году в селе Большекурейного Курганского уезда несколько крестьян и священник были расстреляны по подозрению в помощи красным партизанам. Расстреляли также его жену, двух дочерей и работницу, которых перед этим изнасиловали. В ряде источников указывается, что командира дивизии, офицеры которой устроили эту расправу, генерала Круглевского якобы отстранили от командования. Однако он вывел дивизию из окружения, затем принял под командование другую. Был убит во время бегства белых в 1920 году у станции Даурия.

Кстати, не стеснялись белые вешать и антисоветских священников, например, в 1919 году генерал Покровский повесил священника Калабухова, сторонника независимости Кубанской казачьей области. Любопытно, что после повешения Калабухова, Кубанский епархиальный совет угодливо запретил Калабухову (на тот момент уже повешенному) исполнять обязанности священника.

Что касается "красных" священников, пострадавших от белого террора, то, безусловно, число их меньше, чем число священников, пострадавших от красного террора. Тем не менее, ставить точку в сравнительном исследовании рано. Сколько бывших священников и монахов приняли советскую власть, сколько священников не выступили открыто против красных с агитацией, а иногда и с пулеметами (было и такое), а сколько отсиделось в нейтралитете: это еще предстоит изучить.

Революция 1917 года расколола в том числе и православную церковь. Кто-то встал на сторону большинства рабочих и крестьян, а кто-то даже организовал движение крестоносцев (об этом расскажем в следующий раз).

(с) Глеб Таргонский

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Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Михаил Жедяев был священником из крестьянской семьи, служившим в Пермской губернии в начале 20 века.

2. Он поддержал Февральскую и Октябрьскую революции 1917 года.

3. Жедяев активно агитировал за советскую власть и комитеты бедноты (комбеды) в своем селе.

4. Он вступил в коммунистическую партию, став "красным батюшкой".

5. Во время наступления войск Колчака Жедяев остался на оккупированной территории, возможно участвуя в партизанском движении.

6. Колчаковцы схватили, подвергли пыткам и расстреляли Жедяева зимой 1918 года.

7. В 1920-30-е годы Жедяева помнили как героя, погибшего за советскую власть.

8. Автор приводит другие примеры священников, поддержавших большевиков и пострадавших от белого террора.

9. Отмечается, что революция 1917 года расколола православную церковь, часть духовенства поддержала советскую власть.

Вывод:

Статья освещает малоизвестную страницу истории Гражданской войны в России – феномен "красных батюшек", священников, поддержавших советскую власть. На примере Михаила Жедяева и других подобных случаев автор показывает, что отношения между церковью и большевиками были сложнее, чем принято считать. Часть духовенства, особенно выходцы из крестьян, симпатизировали революционным идеям и даже активно поддерживали новую власть. Это привело к расколу в церкви и стало одним из факторов, усложнивших картину Гражданской войны в России.